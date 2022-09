Rocca di Papa, arriva il Fuori Mondiale tra cibo e cultura

È tutto pronto a Rocca di Papa (Rm) per l’arrivo dei Fei World Championship 2022, i Campionati mondiali di equitazione che dal 15 al 25 settembre riporteranno ai Pratoni del Vivaro i grandi atleti internazionali. Mentre al Vivaro si contenderanno la gloria gli sportivi, il borgo medievale sarà teatro di una rassegna di eventi con il Fuori Mondiale. In programma decine di proposte gastronomiche, musicali, culturali e di intrattenimento incentrate sulla ricca storia e sulle tradizioni della città. L’evento, fortemente voluto dal Comune di Rocca di Papa e organizzato in collaborazione con Wantrek del gruppo Valica, sarà, dunque, l’occasione perfetta per scoprire e far conoscere meglio ai visitatori il borgo di Rocca di Papa e la sua storia, il suo magnifico panorama, il territorio naturalistico circostante, insieme ai sapori, le tradizioni e all’accoglienza tipica di quest’angolo dei Castelli Romani.

Rocca di Papa. Fonte: Estate a Roma



Cinque le aree coinvolte

Cinque le aree coinvolte: Belvedere, Piazza del Duomo, Piazza del Carpino, Piazza della Repubblica e Campi d’Annibale. Un evento diffuso, da scoprire passeggiando nel centro storico, ascoltando buona musica e gustando la cucina tradizionale rocchigiana. Per l’occasione, in accordo con le attività produttive delle zone interessate dall’evento e con gli stand espositivi legati alla ristorazione ogni serata dei due weekend del Fuori Mondiale avrà una sua peculiare tematica: country night, pizza e birra, tradizione romana, apericena con vista e Rocca di gusto. Un programma lungo dieci giorni, quindi, che prevede concerti serali, visite guidate, percorsi trekking e nordic walking, mostre d’arte, cinema e degustazioni food & wine in contesti d’eccellenza. Tanti i legami con il mondo del cavallo e dell’equitazione, come l'originale mostra organizzata da Horse Museum, che raccoglie numerose opere di artisti internazionali o i laboratori con pony e letture per bambini.



Tutti gli eventi in programma

Il Fuori Mondiale a Rocca di Papa declinerà il suo calendario attraverso tre grandi temi: Experience, Music e Food. Per quanto riguarda le esperienze, associazioni e realtà consolidate del territorio proporranno visite guidate in bicicletta, nordic walking ed escursioni diurne e notturne tra i boschi, con l’obiettivo di conoscere al meglio il borgo medievale, la Strada dei Murales e tutti i tesori della città. Spazio anche alle osservazioni astrali all’aperto organizzate dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (Ata) sulla

terrazza più alta del borgo. Numerose anche le associazioni e i professionisti del settore educativo che realizzeranno momenti di intrattenimento per bambini e ragazzi. Grande spazio alla musica, con dieci concerti che si concentreranno nella zona del Belvedere e in Piazza Duomo. Il tutto accompagnato da specialità tipiche, mercatino di artigianato e Street Food.



Spazio alla cultura

Spazio alla cultura con i tre poli più importanti della città: il Museo Geofisico (in collaborazione con l'Ingv) con la mostra dell’Horse Museum; il Teatro Civico con l’Associazione “Blue in the Face”, che ospiterà il ritorno del cinema a Rocca di Papa e la Fortezza Pontificia, con eventi a tema e aperture prolungate.



Orari e informazioni utili

L’evento si terrà dal 15 al 25 settembre, dalle ore 18 e fino a tarda serata. Molti gli appuntamenti concentrati nei due weekend del 16, 17 e 18 settembre e 23, 24 e 25 settembre. Il programma completo, che si arricchirà giorno per giorno con la possibilità di prenotare le attività, è consultabile su www.fuorimondiale.it.