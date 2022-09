Potenza Picena celebra il Grappolo d'Oro

Un grappolo d’oro è l’icona di una comunità che intorno a quel prezioso dono della natura rappresentato dall’uva, con i suoi riti, la sua civiltà e il suo nutrimento, vive una dimensione idilliaca, tra mare e terra, testimoniando il paradigma dell’alta qualità della vita.

Grappolo d’oro è la festa che Potenza Picena, in provincia di Macerata, offre al pubblico per vivere le atmosfere e le suggestioni del borgo in festa, accolti da un impianto urbano medievale di rara pregevolezza, con palazzine signorili e suggestivi vicoli che dall’alto della collina sembrano tuffarsi in Adriatico. Una delle bellissime tappe del Grand Tour delle Marche.

Grappolo d'Oro, si inizia il 10 settembre

A partire da sabato 10 settembre, mostre fotografiche, concerti, giochi, letture in dialetto e degustazioni a tema uva e vino anticipano il fine settimana clou, da venerdì 16 a domenica 18 settembre.

Calici e Tipicità a passeggio in città è la degustazione itinerante che dalle ore 18.00 unisce aperitivo e trekking urbano, per assaggiare il gusto racchiuso nei vini delle quattro cantine di Potenza Picena abbinati ai sapori della tradizione locale, rivisitati e riadattati per essere gustati passeggiando.

A partire dalle 20, la Notte d’Oro apre le danze della festa popolare, con performance artistiche, concerti musicali, locande e street food. Ospite speciale, sabato sera, Paolo Belli con la sua big band.

Domenica si entra nel vivo

Bacco a Cavallo è invece la sfilata che domenica 18, a partire dalle ore 10, percorre il borgo storico con le rappresentanze dei rioni e gli sbandieratori. Già dall’ora di pranzo saranno attivi gli stand gastronomici e, nel pomeriggio, andrà in scena la storica e coinvolgente sfilata dei carri allegorici, con l’animazione dei gruppi folkloristici e degli sbandieratori ed il concerto speciale di Iva Zanicchi.

I promotori

La sessantesima edizione del Grappolo d’oro è promossa dal Comune di Potenza Picena, organizzata dalla locale Proloco ed è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi proposto da Tipicità ed Anci Marche in collaborazione con la Regione Marche e con la partnership progettuale di Banca Mediolanum.