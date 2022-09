Buon cibo in un castello? Arriva Momento Clu 2 - Food & Beverage Festival

Buon cibo in un luogo eccezionale? Ecco Momento Clu 2 - Food & Beverage Festival nella splendida location del Castello di Clanezzo (Bg). L'evento si terrà il 10 e l'11 settembre. Momento Clu è un food & beverage festival che porta avanti un concept che va oltre il semplice gustare. Il piacere del cibo, del banchetto, è dato dallo stare insieme, dal rapportarsi con gli altri. Dal cucinare non per sé, ma per chi ci sta attorno. Dal cibarsi non per nutrirsi, ma per godere di attimi di piacere.



Palcoscenico per i ristoratori

L’evento è rivolto a tutti i ristoratori e le ristoratrici che hanno un messaggio da portare, un valore da condividere, un desiderio di stare insieme. Ma anche, e soprattutto, per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di comunità, essere parte di un movimento, e godere insieme il ritrovarsi e il condividere un momento.



Come partecipare

Il biglietto include token da spendere liberamente negli stand del festival, ingresso e bicchieri. I posti sono limitati per vivere un'esperienza, essere parte di un movimento e godere insieme a noi il ritrovarsi per condividere un momento.



Tra gli ospiti Food & Beverage: Bigio e Tommaso Spagnolo, Clu, FudBox, La Staletta, Le Selvagge, Mandorlacchio, One Love (di domenica), Osteria Selva, Polisena (di domenica), Rio Bakery, Wen, Artisan Café, Clu, MezzaTazza, QuBeer.