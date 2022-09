Al Parco Appio il più grande villaggio del fritto con il "Tutto Fritto Festival"

Per tre giorni, dal 9 all'11 settembre, si svolgerà nella Capitale, al Parco Appio, una grande kermesse che celebra il cibo fritto in tutte le sue declinazioni: dal pesce alla carne fino alle verdure e al dolce. "Tutto fritto festival", giunto alla terza edizione, offrirà agli amanti del gusto caldo e croccante squisite proposte, classiche e inedite, firmate dagli chef e pizzaioli Mirko Rizzo, Lino Lucarelli e Fabio di Vilio.

“In amor vince chi frigge sempre”

Invitante il claim della manifestazione: “In amor vince chi frigge sempre” e le fritture d'autore dimostreranno come questa forma di cottura, diffusa in tutto il mondo e -sembra- usata già nel 2500 a.C. in Egitto, possa esaltare qualsiasi sapore. Se ben eseguita, inoltre, con semplici ma fondamentali regole come la giusta temperatura e la qualità dell'olio, sfata il preconcetto che il fritto sia pesante da digerire o persino un attentato alla dieta sana. Ma il pubblico lo ama, e potrà gustare supplì d’ogni tipo e frittatine di pasta ma anche pizze, pesce e fritto misto alla romana, i famosi "pezzetti" che restituivano al godimento i piccoli scarti di cucina o ritagli di cibo poco presentabili: un esempio di economia domestica virtuosa che sta suscitando una nuova attenzione.

Street food dorato destinato a un pubblico goloso

Ai pentoloni di olio bollente saranno impegnati i tre chef che a ritmo continuo prepareranno questo street food dorato destinato a un pubblico goloso che ha dimostrato di gradire l'esperienza anche nelle due precedenti edizioni di grande successo, con la presenza di oltre 3 mila persone al giorno. A proporre gli abbinamenti con birre artigianali e vini naturali e biologici sarà l'equipe dei Natural Born Drinkers. Prevista tanta musica dal vivo con band diverse, una per ogni serata e deejay set, mentre appositi spazi saranno allestiti per le famiglie con bambini che avranno a disposizione degli intrattenitori. L'ingresso sarà libero e il parcheggio gratuito. Nessun obbligo di consumazioni ma per gustare i fritti nelle varie postazioni si potranno acquistare in tre punti cassa dei gettoni dal valore di 1, 2 o 5 euro.

Questi i tre maghi del fritto

Mirko Rizzo è un pizzaiolo amatissimo e conosciuto spopola a Roma con le sue consulenze e le attività che lo vedono protagonista sia in città che in provincia. Dopo 10 anni nella Marina Militare ha studiato a fondo il mondo della pizza a taglio e di quella tonda, innovando il concetto di pizza alla romana realizzando molti progetti di successo come Pommidoro, Nando in pizzeria, Parco Appio e l’Elementare Trastevere. Lino Lucarelli è un pizza chef della pizzeria L’Elementare Trastevere allievo e amico di Mirko Rizzo da un paio di anni si esibisce anche al Parco Appio con le sue ottime pizze alla romana e non solo. Fabio Di Vilio, non chiamatelo chef, lui ex ingegnere è l’anima del ristorante La Scialuppa di Fregene e insieme a Federico Feliziani ha creato il format Senza Spine dedicato al pesce “di strada” in città, proprio al Parco Appio.

Questo il menu di massima

Al Natural Bar si potranno gustare il Supplì Classico e alla Puttanesca e 4 primi piatti in versione fritta: il Tonnarello cacio e pepe, Spaghetto Ajo e ojo, Bucatino Amatriciana e Tonnarello alla gricia con carciofi. Allo stand di L'Elementare i fritti assortiti, la Crocchetta Zia Elvira (pecorino e menta), Supplì Zucchine, Bufala e Alici, Spaghetto Cor Tonno, Lasagna, Supplì alla Parmigiana. Queste le pizze: Marinara, Margherita, Margherita, Bufala, Salsiccia e Cicoria, Boscaiola e Crostino ai vari gusti. Alla Braceria infine oltre ai vari fritti col profumo di brace si potranno gustare le Strip di Pollo panato nei cereali con maionese senapata, i Falafel con salsa Yogurt, Abbacchio e patatine fritte. Non mancheranno le Bombette, il Misto brace, gli Arrosticini di pecora, e per chi ama i panini ci saranno Hamburgher, Cheese burger, Bacon Cheese Burger e veggie burger. Il menu Senza Spina, infine, promette Supplì alla crema di Scampi, Fish Burger, Cartoccio di Gamberina, French toast e Bruschetta alle vongole.