Wine&Siena I capolavori del Gusto, weekend di masterclass d'eccezione

Alta Langa, i bianchi autoctoni del Friuli Venezia Giulia e poi sfilata di Champagne. Spazio anche per le microzone a confronto del Chianti Classico, la verticale di Riesling Renano della Mosella e i rossi purosangue Docg di sei diverse regioni italiane.

Sono le prestigiose proposte delle Masterclass che saranno protagoniste il 28 e 29 gennaio prossimi a Wine&Siena I capolavori del Gusto. Siena infatti si conferma la location per il primo grande evento del vino in Italia grazie all’evento che torna nella città dal 27 al 30 gennaio ‘23, come da tradizione, per iniziare l’anno enoico e dare il via ad un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.

Masterclass in alcuni luoghi simbolo di Siena

Un format consolidato

L’8ª edizione di Wine&Siena si terrà di nuovo nelle prestigiose sale del Santa Maria della Scala. L’evento, voluto dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena.

Un percorso tra location uniche come il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione e il Santa Maria della Scala. Si inizia venerdì 27 gennaio 2023, taglio del nastro alle 18 a Palazzo Comunale. E poi alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala - Palazzo Squarcialupi. Con i percorsi sensoriali si parte alle 11 di sabato 28 gennaio al Santa Maria della Scala dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Anche domenica 29 gennaio, stand aperti dalle 11 fino alle 18. Infine, con Wine&Siena 2023 torna la giornata di lunedì 30 gennaio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.

Le Masterclass

Il 28 gennaio si parte alle 11.30 con Alta Langa - Alte Bolli, sarà l’occasione per scoprire questa prestigiosa bollicina piemontese. Alle 14, sempre di sabato 28, si rimarrà sempre a Nord, ma ci sposteremo verso est, e così saranno protagonisti I Bianchi Autoctoni del Friuli Venezia Giulia. Alle 16.30, spazio ai grandi rossi con Rossi purosangue Docg di sei diverse regioni italiane.

Il programma di Masterclass di domenica 29 gennaio inizia con una Verticale Riesling Renano della Mosella alle 11.30 per continuare alla grande con Catwalk Champagne, alle 14, e l’opportunità di conoscere diversi vini Champagne davvero preziosi. Alle 16.30 si arriva in Toscana con Chianti Classico: microzone a confronto.

Tutte le Masterclass si terranno al Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione, in pieno centro a Siena. Per partecipare già da ora si può acquistare il biglietto sul sito all’indirizzo https://wineandsiena.com/ masterclasses/.