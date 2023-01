Capitale della Cultura, a Bergamo un weekend con “La città in festa”

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, insieme all’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti, hanno presentato le iniziative per il secondo weekend di inaugurazione della Capitale della Cultura Bergamo Brescia 2023. Dopo la serata istituzionale e lo spettacolo di piazza del 21 gennaio, il programma di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 non si ferma e propone un secondo weekend ricco di eventi culturali diffusi in luoghi anche inediti della città.

“La città in festa”, questo il titolo della tre giorni, è un progetto coordinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo con il supporto organizzativo del Teatro Tascabile e la sponsorizzazione del Comitato Bergamo Brescia 2023, che vede la musica come grande protagonista insieme ad una serie di iniziative di assoluto rilievo e l’avvio del programma “family friendly”, il primo nella storia delle Capitali italiane della Cultura dedicato in particolare alle famiglie e agli spettatori più giovani.

La presentazione di “La città in festa”

La musica

Unexpected Jazz è la rassegna di concerti jazz “in luoghi che non ti aspetti”: location d’eccezione di città bassa, poco note o normalmente non destinate ad azioni musicali - Sala degli Specchi di Palazzo Frizzoni, Intesa Sanpaolo in piazza Vittorio Veneto, ex Diurno in piazza Dante, Chiesa del Monastero Matris Domini di via Locatelli, Chiesa del Monastero di San Benedetto in via Sant’Alessandro, Sportello Polifunzionale di Palazzo Uffici - dove musica e arte si fondono in un intreccio reciproco di pubblici e interessi.

Ciascun concerto, della durata massima di 30 minuti, sarà preceduto da una breve introduzione che racconta storia e curiosità delle sale che lo ospitano, un dialogo capace di potenziare i linguaggi espressivi. Il progetto si avvale della direzione artistica di Tino Tracanna.

E mentre in città bassa si suona il jazz, Città Alta è il palcoscenico di ImprovvisAzioni - Azioni Improvvise. Teatro Sociale in musica, il format originale che prevede l’apertura del teatro con ingresso gratuito per un intero pomeriggio. Introdotti da una marchin’ band che accompagna il pubblico da Piazza Vecchia fino in platea, si alternano sul palco dieci formazioni di musica classica, pop, folk e jazz, che conducono per mano l’ascoltatore tra diversi periodi e stili musicali, a testimonianza di una ricchezza straordinaria del territorio bergamasco, delle sue associazioni, di formazioni attive da alcuni decenni a Bergamo. Con una performance di 20 minuti circa ciascuno, tutti i gruppi propongono repertori che rendono l’improvvisazione e la variazione melodica trascritta per organici strumentali e vocali, il tratto distintivo e originale comune.

La curatela del programma è affidata a Claudio Angeleri, il coordinamento generale e la curatela Sezione “Giovani” a Giulio Mazzoleni.

Altra novità sono i concerti Sofar Sounds, movimento di concerti segreti nato a Londra nel 2009, che organizza per l’occasione un evento musicale in un luogo segreto, che verrà comunicato solo a chi iscriverà alla serata.

I musei

Grande attesa per la riapertura dell’Accademia Carrara, che svelerà il suo importante progetto di rinnovamento e la prima mostra mai dedicata a Cecco del Caravaggio, allievo e modello del Merisi.

Il Museo di Scienze Naturali e il Museo del Tesoro e della Cattedrale continueranno la loro partecipazione alle giornate inaugurali mantenendo l’ingresso gratuito sia sabato 28 che domenica 29, con alcune visite guidate gratuite.

Ai musei istituzionali si affiancano nuove mostre inaugurate per l’occasione, come il nuovo e affascinante spazio espositivo Cordani in via Moroni dedicato al lavoro di Gianriccardo Piccoli, e la mostra Fiberstorming all’Ex Ateneo, che racconta il meglio dell’arte tessile, con una particolare attenzione a giovani artisti bergamaschi espressione di questa specifica arte.

Le biblioteche

Il Sistema Bibliotecario Urbano è presente con una programmazione come sempre accattivante: una giornata “Porte Aperte”, sabato 28 gennaio, con tante attività dedicate a bambini e bambine in tutte le biblioteche dei quartieri: prevista anche un’apertura pomeridiana straordinaria della Biblioteca Galizzi di Loreto, la più amata dai piccini.

Edizione speciale di #Maididomenica presso la Biblioteca Mai, che guiderà il pubblico affezionato in un itinerario tra i tesori di Palazzo Nuovo.

I cinema

Non mancano nella programmazione i grandi film: i cinema Conca Verde, Del Borgo, Capitol, Lab 80 hanno realizzato una proposta che, spaziando tra temi impegnati e leggerezza, sarà dedicata a target diversi di adulti e piccini.

In particolare, il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, saranno proiettati due film dedicati al tema della Shoah: al Cinema del Borgo “Anna Frank e il diario segreto”, destinato a bambini e bambine dai 10 anni, all’Auditorium di Piazza della Libertà “Une jeune fille qui va bien”, per pubblico adulto.

E il 28 gennaio, ancora due proiezioni cinematografiche gratuite: “Il ragazzo e la tigre”, film d’avventura tutto italiano per piccoli dai 6 anni, alla presenza dell’attore Yoon Cometti Joyce al Conca Verde, e “Il primo giorno della mia vita” al Capitol, tratto dall’omonimo libro di Paolo Genovese.

I teatri

Nelle sale della città tanti appuntamenti per i più giovani. Dal 28 gennaio, La bambola bionda e la bambola bruna di Pandemonium Teatro presso il Teatro Loreto, mentre al Teatro San Giorgio si replica Il volontario di Teatro Prova.

Al Teatro di Loreto lo spettacolo Augusto Finestra della compagnia Quinta Parete, al Teatro San Giorgio la formula laboratorio e spettacolo ideata dal Teatro Prova con il progetto Il treno dei bambini e, presso l’Ex Oratorio di San Lupo, Corpi illuminati, frutto di una collaborazione fra ABC-Allegra Brigata Cinematica e Fondazione Bernareggi.

Bergamo Alta

Che spettacolo il 2023!

Si accendono infine i riflettori su Che spettacolo il 2023!, il primo programma family friendly di una Capitale Italiana della Cultura, un progetto che nasce dalla co-progettazione fra gli enti dei due territori che si occupano di teatro ragazzi e gli Assessorati alla Cultura di Bergamo e di Brescia, con l’obiettivo di creare un’offerta multidisciplinare e di qualità, dedicata alle nuove generazioni. Per il lancio della Capitale, un calendario ricchissimo e multiforme, che raccoglie tutte le attività dedicate ai più piccoli, tra teatro, lettura, cinema, storia, scienza. Un’operazione di rete che darà vita al Passaporto culturale della Capitale, uno strumento di engagement che mira a raggiungere sempre più bambini e bambine con un supporto digitale e analogico, realizzato anche grazie al supporto di Poste Italiane.

Infine, altre due novità interessanti.

Dalla Francia approdano a Bergamo nel pomeriggio del 27 gennaio, e vi restano fino a domenica 29 gennaio, le creazioni artistiche del Théâtre de la Toupine, vere e proprie sculture realizzate con oggetti bizzarri e materiali di recupero, collocate in tre parchi cittadini. Utilizzate dai bambini come vere giostrine da parco, prendono vita grazie all’interazione del pubblico adulto e fanno divertire piccoli e grandi, collocati in Piazza Dante e in due parchi cittadini.

La piattaforma Wellmade, progetto digitale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte: un sito e una app che permettono di scoprire i migliori artigiani in Italia, conoscere il loro lavoro e creare itinerari personalizzati per visitare le botteghe più interessanti (www.well-made.it). Nelle giornate inaugurali della Capitale, è possibile recarsi direttamente negli atelier per conoscere i maestri artigiani bergamaschi, ammirare i loro prodotti e conoscere i segreti del loro lavoro.

Il calendario completo delle iniziative

VENERDì 27 GENNAIO

27 gennaio

Théâtre de la Toupine

Gioca Giostre

Ore 14.30-18.30

Piazza Dante, Parco E. Olmi (ingresso da Piazzale Malpensata), Parco Locatelli (ingresso da via Broseta)

Giostre (+18 mesi)

Approdano a Bergamo le creazioni artistiche del Théâtre de la Toupine. Vere e proprie sculture realizzate con oggetti bizzarri, legno recuperato dai fiumi e materiali eterogenei che possono essere utilizzate dai bambini come vere giostrine da parco e prendono vita grazie all’interazione del pubblico adulto. Queste strane creature fiabesche rivelano un mondo di giochi insoliti tutti da scoprire. Magiche sculture ecologiche, giochi ambulanti, macchine teatrali e curiosità vaganti faranno divertire piccoli e grandi.

Ingresso libero senza prenotazione

27 gennaio

ArteMorbida Textile Art Magazine

Fiberstorming

Ore 17

Ex Ateneo - piazza Reginaldo Giuliani

Inaugurazione mostra e visita guidata con il curatore (adulti)

Fiberstorming è una mostra del Salone Italia, evento inserito tra le manifestazioni del 25° Anniversario del WTA World Textile Art. Coordinata da ArteMorbida Textile Arts, presenta le opere realizzate attraverso una molteplicità di materiali e tecniche tessili di 25 artisti e artiste di generazioni, background e origini geografiche differenti e attivi/e nell’arte contemporanea italiana e internazionale.

Prenotazione non necessaria

Ingresso gratuito

27 gennaio

S.A.S. Servizio Assistenza Sale e Comune di Bergamo

Anna Frank e il diario segreto

Ore 20.45

Cinema teatro del Borgo - via Borgo Palazzo 51

Proiezione cinematografica (+10 anni)

di Ali Folman - Belgio, Francia, Olanda, Lussemburgo, Israele 2022 - 109’ - con Emily Carey

Dopo l’anteprima italiana a Bergamo dello scorso gennaio con la quale anche grazie al Comune di Bergamo si è iniziato a far conoscere l’ultima opera del regista israeliano Ali Folman, viene riproposta la visione di Anna Frank e il diario segreto. Tra i film più apprezzati del Festival di Cannes 2021, è un’originale rivisitazione per far conoscere alle nuove generazioni la storia di Anna Frank.

Prenotazione obbligatoria entro il 25 gennaio: sas@sas.bg.it

Ingresso gratuito

27 gennaio

Lab 80 film e Comune di Bergamo

Une jeune fille qui va bien - A Radiant Girl

Ore 21

Auditorium di Piazza Libertà - via Duzioni 2

Proiezione cinematografica, in lingua originale con sottotitoli in italiano (adulti)

di Sandrine Kiberlain - Francia 2021 - 98’ - con Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon

Parigi, estate 1942. Irene è una giovane ebrea diciannovenne piena di energie. La sua famiglia la vede crescere e scoprire il mondo, tra nuovi amici, l’incontro con l’amore, la passione per il teatro. Irene vorrebbe diventare un’attrice, e vive la sua vita con la tipica spensieratezza della giovinezza. Ma non sa che potrebbe avere i giorni contati.

Il film, premiato al 39° Torino Film Festival, è presentato in anteprima.

Prenotazione consigliata: www.lab80.18tickets.it | info@lab80.it | 035 342239

Ingresso gratuito

SABATO 28 GENNAIO

28 e 29 gennaio

Accademia Carrara

Riapertura dell’Accademia Carrara e inaugurazione della mostra Cecco del Caravaggio. L’allievo modello

Ore 9.30-18.30

Accademia Carrara - piazza Giacomo Carrara 82

Visita del museo (per tutte le età)

Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura Accademia Carrara riapre al pubblico a seguito di un importante progetto di rinnovamento museale, con la prima mostra mai dedicata a Cecco del Caravaggio, allievo e modello del Merisi.

In vista del 2023, la Carrara presenta un completo aggiornamento nato da un’approfondita riflessione sul futuro del museo con un nuovo percorso permanente, che si svilupperà in sedici sale al secondo piano, offrendo un viaggio di quattro secondi nella storia dell’arte.

La mostra è la prima esposizione mondiale dedicata a Cecco del Caravaggio (1580-1630), all’anagrafe Francesco Boneri, il più misterioso e geniale tra gli allievi diretti di Caravaggio. Il percorso riunisce, per la prima volta, circa 20 opere autografe, delle non oltre 25 che compongono il suo catalogo; attraverso importanti prestiti, tra cui opere di Caravaggio, mette in evidenza sia autori da cui Cecco trasse ispirazione, che anche artisti da lui influenzati.

Prenotazione non necessaria

Info e prenotazioni info@lacarrara.it

Ingresso gratuito sabato e domenica

28 gennaio

Sistema Bibliotecario Urbano

LIBROPICCINO! Che musica!

Ore 10 (durata 1h30)

Biblioteca Ambiveri - via M. Piacentini 5

Lettura animata e sperimentazione sonora (2-3 anni)

Suoni, onomatopee, rime, ritmi da sperimentare con la voce a partire dai primissimi libri ; versi, rumori e melodie da ascoltare con i libri sonori. E tanti strumenti per scoprire come si producono i suoni.

Prenotazione obbligatoria entro il 25 gennaio: bibliotecaambiveri@comune.bergamo.it | 035 399312 (mar-ven 14.30-18.30, sab 9-12.30)

Ingresso gratuito



28 gennaio

Sistema Bibliotecario Urbano

Leggere con le orecchie: ascolta una storia e giocala con noi!

Ore 10 (durata 1h30)

Biblioteca Colognola - via della Vittoria 1

Lettura, ascolto e laboratorio (3-4 anni)

Un’esperienza di lettura basata sull’ascolto di un breve racconto. Un laboratorio che smonta, rimonta, cambia o conferma la storia attraverso delle attività ludiche e a seconda della interpretazione dei partecipanti. A cura dell’Associazione COMPensa.

Prenotazione obbligatoria entro il 25 gennaio: bibliotecacolognola@comune.bergamo.it | 035 399472 (mar-ven 14.30-18.30, sab 9-12.30)

Ingresso gratuito

28 gennaio

Sistema Bibliotecario Urbano

Solo libri belli!

Ore 10 (durata 1h30)

Biblioteca Valtesse - via Ruggeri da Stabello 34

Lettura animata e laboratorio di riciclo di libri vecchi (4-8 anni)

Cosa si può trovare nei libri? Salta fuori di tutto… Prova anche tu a costruire con le tue mani un libro pieno di meraviglie.

Prenotazione obbligatoria entro il 25 gennaio: bibliotecavaltesse@comune.bergamo.it | 035 399270 (mar- ven 14.30-18.30, sab 9-12.30)

Ingresso gratuito

28 gennaio

Biblioteca Civica Angelo Mai e Centro di studi tassiani

Con le vostre divine lettere. Gli epistolari di Bernardo, Torquato ed Ercole Tasso tra manoscritti e stampe

Ore 8.45-13: apertura biblioteca

Ore 10 e 11.30: visite guidate

Biblioteca Civica Angelo Mai, Atrio scamozziano e Sala tassiana - piazza Vecchia 15

Visite guidate tenute dai curatori alla mostra e alla Sala e Raccolta tassiane (adulti)

Visite guidate alla mostra Con le vostre divine lettere. Gli epistolari di Bernardo, Torquato ed Ercole Tasso tra manoscritti e stampe, allestita nell’Atrio scamozziano della Biblioteca, nonché alla Sala e alla Raccolta tassiana. Le visite sono condotte dai curatori della mostra e sono due, con partenza alle 10 e alle 11.30. Gli incontri sono tenuti dai curatori della mostra i professori: Cristina Cappelletti, Massimo Castellozzi, Elisabetta Olivadese.

Prenotazione consigliata (max 20 partecipanti per ogni visita): i nfo@bibliotecamai.org | 035 399430

Ingresso gratuito

28 gennaio

Wellmade - La piattaforma digitale della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte

Alla scoperta del saper fare italiano e dell’artigianato artistico

Ore 10-17

Evento diffuso tra le botteghe artigiane aderenti all’iniziativa (per tutte le età)

La piattaforma Wellmade è un progetto digitale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte: un sito e una app che permettono di scoprire i migliori artigiani in Italia, conoscere il loro lavoro e creare itinerari personalizzati per visitare le botteghe più interessanti (www.well-made.it). Nelle giornate inaugurali della Capitale si propone una selezione delle botteghe artigiane di Bergamo: dall’oreficeria alla ceramica, dalla liuteria al mosaico, dalla sartoria al restauro del metallo, fino all’ebanisteria. Il percorso di visita è libero: è possibile recarsi direttamente negli atelier per conoscere i maestri artigiani, ammirare i loro prodotti e conoscere i segreti del loro lavoro.

Prenotazione consigliata (botteghe di Bergamo):

Officina Orafa di Brunella Sola | via Santa Caterina 23/A, Bergamo | 349 6123620 |

solaorafa@libero.it

Ca’ Alta Camiceria su misura | via Pignolo 42, Bergamo | 035 0444035 | cristian@caalta.it

Claylab - Luca Pedone | vicolo Anghinelli Luigi 14, Bergamo | 335 7742229 | info@claylab.it

Liuteria di Silvia Zanchi |via Martinella 25, Bergamo | 328 5484304 | info@silviazanchi.it

Amore & Colore | via Luigi Tadini, 1 Bergamo | 349 4765540 | info@amoreecolore.it

Ingresso gratuito

28 gennaio

TTB e Comune di Bergamo

Unexpected Jazz 1 - Fausto Beccalossi Giulio Corini Duo

Ore 11

Sala degli Specchi, Palazzo Frizzoni - piazza Matteotti 24

Concerto jazz (adulti)

Due straordinari musicisti, Fausto Beccalossi e Giulio Corini, rispettivamente alla fisarmonica e al contrabbasso portano avanti da anni una personale rilettura della ricchissima tradizione musicale di diverse popolazioni (in particolare dell’America Latina), del repertorio “world-jazz” e dei brani di propria composizione. Il risultato è un materiale musicale estremamente variopinto e coinvolgente, in una equilibrata sintesi fra la sensibilità per la melodia e l'approccio contemporaneo, che si riflette soprattutto sull’armonia e sulla forma.

Il concerto è preceduto da una breve introduzione che racconta storia e curiosità della Sala degli Specchi, uno degli spazi più prestigiosi dell’ottocentesco Palazzo Frizzoni. Guida d’eccezione: Nadia Ghisalberti, Assessore alla Cultura, con il professore Giovanni Carullo.

Prenotazione obbligatoria: https://unexpectedjazz1.eventbrite.com

Ingresso gratuito

28 gennaio

Associazione Gianriccardo Piccoli

Gianriccardo Piccoli. Quasi Tutto

Ore 11.30

Spazio Cordani - via Moroni 312

Inaugurazione alla presenza dell’artista con la possibilità di visite guidate durante tutta la giornata (adulti)

Un grande spazio di quasi mille mq per un’esposizione che presenta con una modalità spettacolare i grandi cicli che scandiscono l’avventura artistica di Gianriccardo Piccoli dal 1965 ai giorni nostri, privilegiando una serie di grandi installazioni ricomposte per l’occasione.

È un’iniziativa lanciata dall’Associazione che prende il nome dell’artista, fondata nel 2021 con la collaborazione della Fondazione Accademia Carrara e del Museo Bernareggi.

Prenotazione non necessaria

Info: ass.gianriccardopiccoli@gmail.com | 338 5321819

Ingresso gratuito

28 gennaio

28 gennaio

The Blank Contemporary Art

Lettura animata

Ore 15.30 (durata 1h15)

Palazzo della Ragione - piazza Vecchia 8

Il laboratorio si svolgerà nello spazio della mostra “Arte in Opera”

Lettura animata in italiano e in Lingua dei Segni italiana di un albo illustrato; evento accessibile in italiano e Lingua dei Segni italiana (4-7 anni, udenti e sordi)

La lettura animata è una lettura ad alta voce in cui una storia prende vita: attraverso la voce e la mimica del lettore, la narrazione prende respiro e forma. Chi legge più che un lettore sarà un vero e proprio autore, un cantastorie, che userà non una ma ben due lingue: l’italiano e la lingua dei segni! I bambini impareranno che ognuno può diventare autore di una storia tutta sua: come? Imparando a interpretare in maniera originale e personale le parole e i segni!

Prenotazione obbligatoria: educational@theblank.it

Ingresso in mostra 5€, gratuito sotto i 14 anni

28 gennaio

S.A.S. Servizio Assistenza Sale

Il ragazzo e la tigre

Ore 16

Cinema Conca Verde - via Mattioli 65

Proiezione cinematografica (+6 anni)

di Brando Quilici - Italia 2022 - 94’- con Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce

Proiezione del film e incontro con l’attore Yoon Cometti Joyce, uno degli interpreti de Il ragazzo e la tigre. Un film di Brando Quilici che narra attraverso immagini spettacolari l’avventura che trae

ispirazione da una leggenda popolare, portando gli spettatori a scoprire le meraviglie di luoghi

inaccessibili e incontaminati.

Prenotazione non necessaria

Ingresso gratuito

28 gennaio

Sistema Bibliotecario Urbano

Solo libri belli!

Ore 16.30 (durata 1h30)

Biblioteca Galizzi - via Coghetti 252 (apertura straordinaria)

Lettura animata e laboratorio (6-10 anni)

Kamishibaj, albi illustrati, grandi pannelli colorati e perfino un libro luminoso: manufatti in carta, cartoncino e cartone prendono vita tra le mani dei bambini traendo spunto dalle storie lette dalla bibliotecaria.

Prenotazione obbligatoria entro il 25 gennaio: bibliotecagalizzi@comune.bergamo.it | 035 399475 (lun-gio 9-12.30, lun, me-ven 14.30-18.30)

Ingresso gratuito

28 gennaio

Sistema Bibliotecario Urbano

LIBROPICCINO! Leggere da 0 a 8 mesi

Ore 16.30 (durata 1h30)

Biblioteca Tiraboschi - via San Bernardino 74

Presentazione animata e suggestioni laboratoriali per realizzare un libro personalizzato (0-8 mesi con genitori)

Perché leggere fin dalla gestazione? Quali libri leggere ad un neonato? Come realizzare un libro personalizzato per il proprio bebè? Con tanti momenti di lettura ad alta voce e sperimentazioni di lettura neonatale, scopriamo quali sono le caratteristiche dei migliori libri per piccolissimi e i vantaggi della esposizione ad una lettura precoce.

Prenotazione obbligatoria entro il 25 gennaio: sbu_ragazzi@comune.bergamo.it | 035 399192 (lun-ven 9-19, sab 9-18)

Ingresso gratuito

28 gennaio

Sistema Bibliotecario Urbano

Tubi rigidi

Ore 16.30 (durata 1h30)

Biblioteca Gavazzeni - piazza Mercato delle Scarpe 3

Incontro con l’autore (adulti)

Presentazione del romanzo Tubi rigidi – edito da Bertoni – di Marco Trussardi, trentenne autore bergamasco che racconta la storia di tanti giovani laureati che si affacciano al mondo del lavoro nel periodo di crisi attuale. Un romanzo di formazione sulla precarietà lavorativa che si trasforma in precarietà esistenziale.

Prenotazione consigliata: bibliotecagavazzeni@comune.bergamo.it | 035 399278 (mar, gio-sab 14.30-18.30, mer 9-12.30)

Ingresso gratuito

28 gennaio

Sistema Bibliotecario Urbano

Nati per il web

Ore 16.30 (durata 1h30)

Biblioteca Pelandi - via Corridoni 28/A

Conferenza (adulti)

Una panoramica ragionata di app, ebook, videogiochi, canali video, film e serie TV adatti alla Generazione Alpha (nati dopo il 2012) a cura dell’Associazione Mamamò, che promuove l’educazione digitale di adulti e ragazzi per creare maggiore consapevolezza nell’uso della rete, sviluppare la creatività digitale e promuovere contenuti digitali di qualità.

Mamamò ha vinto il Premio Andersen nel 2018 come miglior progetto sul digitale.

Prenotazione consigliata: bibliotecapelandi@comune.bergamo.it | 035 399474 (lun-ven 9-12.30, lun, mar, mer, ven, sab 14.30-18.30)

Ingresso gratuito

28 gennaio

TTB e Comune di Bergamo

Unexpected Jazz 2 - Max De Aloe e Francesco Chebat

Ore 16.30

Banca Intesa Sanpaolo - piazza Vittorio Veneto 8

Concerto jazz (adulti)

Progetto sospeso tra jazz e sonorità elettroniche per una proposta contemporanea che mescola liberamente standards e brani originali. Un insolito duo che presenta in maniera originale la poesia dell’armonica di Max De Aloe, uno dei massimi specialisti di questo strumento, accompagnata dai caldi suoni del piano Rhodes di Francesco Chebat. Melodia e straordinaria fascinazione timbrica per questo insolito duo.

Il concerto è preceduto da una breve introduzione che racconta storia e arte della sala Liberty di Intesa Sanpaolo, un gioiello dell’architettura Anni Venti. A cura di Giulia Toso, Direzione Arte, Cultura e Beni Storici, Group Chief Governance Officer Area di Intesa Sanpaolo.

Prenotazione obbligatoria: https://unexpectedjazz2.eventbrite.com

Ingresso gratuito

28 gennaio

Pandemonium Teatro

La bambola bionda e la bambola bruna

Ore 16.30

Teatro di Loreto - largo Guglielmo Rontgen 4

Spettacolo (4-10 anni)

All’inizio fra tutti i giocattoli regnava l’armonia, anche tra la bambola bionda e la bambola bruna, protagoniste della nostra storia. E gli anni passavano tranquilli, il negozio di giocattoli era sempre pieno e i clienti sempre soddisfatti. Un giorno però la guerra cambia tutto e il negozio si svuota in fretta: la bambola bionda propone di riempire gli scaffali con armi e soldatini con cui giocare alla guerra e rottamare i giocattoli brutti, sporchi e difettosi come la stessa bambola bruna che tengono lontani tutti i clienti! Detto, fatto: il negozio viene rivoluzionato e…

Sarà la proprietaria del negozio di giocattoli che imparerà da questa storia che le diversità sono una ricchezza e il negozio tornerà a colorarsi di nuovo.

Prenotazione consigliata: scuole@pandemoniumteatro.org | 035 235039

Ingresso: bambini 5,5€, ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori

28 gennaio

Teatro Prova

Il volontario

Ore 18: laboratorio

Ore 21 : spettacolo

Teatro San Giorgio - via San Giorgio 1/f

Spettacolo (11-15 anni)

Nel 1940 il tenente Pilecki viene internato ad Auschwitz con una missione: cercare di raccogliere informazioni sui nazisti. Organizzerà una rivolta e una fuga di prigionieri e sarà il primo a raccontare al mondo gli orrori del campo. Ma non gli daranno ascolto.

L’evento prevede una formula mista di laboratorio preliminare alla visione dello spettacolo.

Prenotazione obbligatoria per il pacchetto spettacolo + laboratorio: info@teatroprova.com |035 4243079 (lun-ven 9-16) |www.teatroprova.com

Biglietto solo spettacolo: 7€, acquistabile su https://ticket.midaticket.it/giocarteatro/Events

28 gennaio

TTB e Comune di Bergamo

Unexpected Jazz 3 - Marco Pasinetti Guido Bombardieri “Portrait in Two Colors”

Ore 18.30

Ex Diurno - piazza Dante

Concerto jazz (adulti)

Si è appena concluso il centesimo anniversario della nascita di Charles Mingus e per omaggiarlo Marco Pasinetti e Guido Bombardieri hanno inciso un disco in duo: Self Portrait in Two Colors. Il concerto propone un repertorio interamente basato sulla musica del mitico contrabbassista e compositore americano, scegliendo tra i suoi capolavori i brani che si prestassero ad un arrangiamento completamente nuovo per l’insolito connubio tra sax e chitarra elettrica.

Il concerto è preceduto da una breve introduzione che racconta la storia dell’Ex Albergo Diurno, nato come rifugio antiaereo e diventato bagno pubblico e luogo d’incontro molto in voga in città nel Secondo Dopoguerra.

Prenotazione obbligatoria: https://unexpectedjazz3.eventbrite.com

Ingresso gratuito

28 gennaio

Cinema Capitol

Il primo giorno della mia vita

Ore 20.30

Cinema Capitol - via Torquato Tasso 41

Proiezione cinematografica (adulti)

di Paolo Genovese - Italia 2023 - 121’ - con Toni Servillo, Margherita Buy, Valerio Mastandrea

Il film mette al centro della storia l’enorme valore della vita di ogni essere umano. Nel film si intrecciano le vicende di un uomo, due donne e un ragazzino, ognuno dei quali ha un motivo preciso per essere disperato. Un giorno conoscono un personaggio misterioso, che darà loro la possibilità di osservare cosa potrebbe accadere nel mondo quando non ci saranno più. I quattro protagonisti avranno a disposizione una settimana per osservare sé stessi da fuori, per vedere cosa lasciano e le reazioni di parenti e amici. Questa esperienza rappresenterà per tutti l’occasione per ricominciare e tornare a innamorarsi di nuovo della vita.

Prenotazione non necessaria

Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)

28 gennaio

Sofar Sounds

Sofar Sounds Bergamo - Eventi segreti in luoghi inconsueti

Luogo e orario verranno comunicati ai soli iscritti all’evento

Concerto musicale, 3 act per ogni evento (adulti)

Sofar Sounds è un movimento di concerti segreti nato a Londra nel 2009, per ridare dignità e importanza alla musica live e agli artisti. Gli eventi avvengono in luoghi intimi ed inconsueti: appartamenti, musei, sommergibili etc. Scaletta e location restano segreti fino alla sera del concerto, il risultato è una serata inaspettata in cui scoprire nuova musica e location fuori dal comune.

Prenotazione obbligatoria: sulla piattaforma https://www.sofarsounds.com/cities/bergamo

Info: bergamo@sofarcurators.com

Evento gratuito per gli iscritti

DOMENICA 29 GENNAIO

29 gennaio

Biblioteca Civica Angelo Mai

#maididomenica 2023. Itinerari domenicali tra i tesori della Biblioteca Civica Angelo Mai

Ore 10-13: apertura Atrio scamozziano

Ore 10 e 11.30: visite guidate

Biblioteca Civica Angelo Mai - piazza Vecchia 15

Visite guidate (adulti)

Due visite guidate alle sale della Biblioteca, partenze ore 10 e 11.30. Illustrazione della storia di Palazzo Nuovo e delle vicende legate alla formazione e sviluppo della Biblioteca Civica; visione diretta di alcuni esemplari rari e di pregio rappresentati nel Calendario artistico 2023. Presentazione dei progetti digitali che consentono la visione via web di molti tesori conservati in Biblioteca.

Prenotazione consigliata (max 20 partecipanti per ogni visita): info@bibliotecamai.org | 035 399430

Ingresso gratuito

29 gennaio

TTB e Comune di Bergamo

Unexpected Jazz 4 - Novotono (Adalberto & Andrea Ferrari)

Ore 11

Chiesa del Monastero Matris Domini - via Locatelli 77

Concerto jazz (adulti)

I due fratelli, virtuosi di una serie infinita di strumenti a fiato, intrecciano i loro temi e le loro improvvisazioni in una serie di dialoghi ispirati dalle infinite timbricità, dal fascino e dall’amore per questi strumenti, ricchi di una lunghissima storia che attraversa tutte le ere musicali.

Essi stessi discendenti di artigiani del legno fanno delle loro radici e dei propri studi musicali materia viva per un’originale lettura di questo insolito organico che tocca infiniti mondi musicali.

Il concerto è preceduto da una breve introduzione storico artistica della chiesa del Monastero, con i suoi affascinanti stucchi secenteschi, e seguito, per chi lo desidera, da una visita al museo Matris Domini. Accompagnano il pubblico i ragazzi e le ragazze de Le Vie del Sacro, il progetto della Diocesi di Bergamo per la Capitale della Cultura.

Prenotazione obbligatoria: https://unexpectedjazz4.eventbrite.com

Ingresso gratuito

29 gennaio

Museo e Tesoro della Cattedrale

I segreti della cattedrale. Alla scoperta dell’antica Cattedrale di San Vincenzo e del Tempietto di Santa Croce

Museo e Tesoro della Cattedrale - piazza Duomo 5

Ore 11 (durata 1h30)

Ore 10-13, 14-19: apertura gratuita museo

Apertura e visite gratuite - adulti e giovani

Un’occasione unica per visitare l’area archeologica dell’antichissima chiesa dedicata a San Vincenzo e il Tempietto di Santa Croce, piccolo gioiello d’architettura medievale, che sorge nel giardino della Curia diocesana di Bergamo. Due luoghi antichi dove le architetture, i reperti archeologici, i dipinti e le sculture raccontano una vicenda millenaria intessuta di bellezza e speranza, che diventa per tutti eredità da cui attingere per costruire il futuro.

Guide d’eccezione saranno i ragazzi e le ragazze de Le Vie del Sacro, il progetto della Diocesi di Bergamo per riscoprire il patrimonio custodito nelle chiese, nei monasteri e nei musei in occasione di BgBs23.

Prenotazione obbligatoria (max 25 partecipanti per ogni visita):

https://www.eventbrite.it/e/506105724847

Info: info@fondazionebernareggi.it | 035 278151 (lu-ve 10 -13)

Ingresso gratuito

29 Gennaio

TTB e Comune di Bergamo

ImprovvisAzioni - Azioni Improvvise. Teatro Sociale in musica

Ore 14-19

Teatro Sociale - via Colleoni 4

Concerti, ogni 30 minuti (adulti)

Introdotti da una marchin’ band che accompagna il pubblico da Piazza Vecchia fino in platea (ore 14), si alternano sul palco dieci formazioni di musica classica, pop, folk e jazz, che conducono per mano l’ascoltatore tra diversi periodi e stili musicali, a testimonianza di una ricchezza straordinaria del territorio bergamasco, delle sue associazioni, di formazioni attive da alcuni decenni a Bergamo. Con una performance di 20 minuti circa ciascuno, tutti i gruppi propongono repertori che rendono l’improvvisazione e la variazione melodica trascritta per organici strumentali e vocali, il tratto distintivo e originale comune.

Performance musicali di: Asteria, Bergamo Chitarra, Buck Curran, CDpM Europe Orchestra, Claudia Buzzetti and The Hootenanny, Duo Podera Mezzanotti per la Società del Quartetto, Ensemble Locatelli, Gruppo Fiati Musica Aperta - direttore Pieralberto Cattaneo, Løvinne, Sestetto Giudici Estudiantina.

Con la partecipazione della Millennium Drum Corps

Un programma musicale a cura di Claudio Angeleri

Coordinamento generale di Giulio Mazzoleni

Prenotazione non necessaria

Ingresso gratuito

29 gennaio

29 gennaio

Museo e Tesoro della Cattedrale

D’oro e di seta. Tesori nascosti delle Sacrestie della Cattedrale di Bergamo

Piazza Duomo 5

Ore 15 (durata 1h30)

Ore 10-13, 14-19: apertura gratuita museo

Apertura e visite gratuite - adulti e giovani

Una visita alle Sagrestie alla scoperta di uno dei suoi spazi più privati, dove da secoli sono custoditi antiche vesti e preziosi oggetti, realizzati per le liturgie della Cattedrale di Bergamo. Un itinerario tra sete, argenti e ricami in filo d’oro, alla scoperta dei simboli e del fascino racchiuso in oggetti magistralmente cesellati e decorati. L’itinerario proseguirà in Museo alla scoperta dei capolavori del Tesoro della Cattedrale. Guide d’eccezione saranno i ragazzi e le ragazze de Le Vie del Sacro, il progetto della Diocesi di Bergamo per riscoprire il patrimonio custodito nelle chiese, nei monasteri e nei musei in occasione di BgBs23.

Prenotazione obbligatoria (max 25 partecipanti per ogni visita): https://www.eventbrite.it/e/506122374647

Info: info@fondazionebernareggi.it | 035 278151 (lu-ve 10 -13)

Ingresso gratuito

29 gennaio

TTB e Comune di Bergamo

Unexpected Jazz 5 - Virginia Sutera e Ermanno Novali

Ore 16.30

Chiesa del Monastero di San Benedetto - via Sant’Alessandro 51

Concerto jazz (adulti)

Ermanno Novali al piano e Virginia Sutera al violino amano il rischio e da anni portano avanti una coraggiosa ricerca che fa dell’improvvisazione estemporanea e della composizione istantanea il fondamentale nucleo formale della propria musica. Il continuo lavoro di approfondimento delle potenzialità espressive dei rispettivi strumenti che rifugge da specifici contesti stilistici si concentra nell’azione musicale sul “qui ed ora” della performance e sulla ricerca identitaria del suono.

Il concerto è preceduto da una breve introduzione storica della chiesa del Monastero, con il suo ricco patrimonio artistico di dipinti e affreschi. Accompagnano il pubblico i ragazzi e le ragazze de Le Vie del Sacro, il progetto della Diocesi di Bergamo per la Capitale della Cultura.

Prenotazione obbligatoria: https://unexpectedjazz5.eventbrite.com

Ingresso gratuito

29 gennaio

TTB e Comune di Bergamo

Unexpected Jazz 6 - Dimidiam (Massimiliano Milesi e Giacomo Papetti)

Ore 18

Sportello Polifunzionale/Anagrafe del Comune di Bergamo - piazza Matteotti 3

Concerto jazz (adulti)

Massimiliano Milesi al sax tenore e Giacomo Papetti al basso elettrico si confrontano attraverso composizioni originali, arrangiamenti estemporanei ed interazioni improvvisative. Ruoli e suoni si modificano: il sassofono si fa ora voce, ora percussione, il basso è ora chitarra folk, ora rumore. Le musiche si ispirano alla chiarezza del repertorio popolare, unita alla tavolozza del jazz contemporaneo: Dimidiam è un viaggio di ricerca verso una sintesi tra la forma-canzone tradizionale e l'esplorazione di luoghi esotici e in parte sconosciuti.

Il concerto è preceduto da una breve introduzione storica di Palazzo Uffici, interessante esempio di coesistenza tra architettura civica e storica, tra Ottocento e Novecento. Guida d’eccezione: Giacomo Angeloni, Assessore Servizi demografici e sportello polifunzionale.

Prenotazione obbligatoria: https://unexpectedjazz6.eventbrite.com

Ingresso gratuito

29 gennaio

Teatro Prova

Il treno dei bambini

Ore 14: laboratorio

Ore 17: spettacolo

Teatro San Giorgio - via San Giorgio 1/f

Spettacolo (8-13 anni)

Il racconto, ispirato al romanzo per ragazzi I segreti di Mont Brulant, evoca ombre e fantasmi del passato, reinventando, sotto forma di avventura avvolta nel mistero, la scoperta da parte di un bambino di una pagina dolorosa del passato che non conosce perché gli è stata tenuta nascosta.

Oltre alla visione dello spettacolo si propone un momento laboratoriale insieme agli attori della compagnia per una riflessione e un dialogo sulle tematiche affrontate, tanto importanti quanto emotivamente forti.

Prenotazione obbligatoria per il pacchetto spettacolo + laboratorio (max 20 partecipanti): info@teatroprova.com |035 4243079 (lun-ven 9-16) |www.teatroprova.com

Biglietto: 13 € a bambino/a

Biglietto solo spettacolo: 7€, acquisto on line https://ticket.midaticket.it/giocarteatro/Events

29 gennaio

ABC - Allegra Brigata Cinematica e Fondazione Adriano Bernareggi

Corpi illuminati

Ore 15

Ex Oratorio San Lupo - via San Tomaso 7

Laboratorio tra danza e arte (+6 anni)

Chi ha detto che si può disegnare solo con le mani? Cambiamo prospettiva! Stravolgiamo le regole e scopriamo le potenzialità del nostro corpo! Non c’è strumento migliore per esprimere ciò che sentiamo. Nel laboratorio i bambini, attraverso il movimento, la musica, il disegno e i colori si esprimeranno in totale libertà. I corpi si trasformeranno in una sorta di pastello vivente, a cui verrà chiesto di lasciare la propria traccia, non solo con i colori ma anche con scie di luce che verranno catturate dalla macchina fotografica.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 26 gennaio: info@fondazionebernareggi.it

Ingresso gratuito

29 gennaio

Compagnia Quinta Parete

Augusto Finestra

Ore 16.30

Teatro di Loreto - largo Guglielmo Rontgen 4

Spettacolo (6-10 anni)

Un campetto da calcio. Una panchina. Augusto non l’hanno scelto, siede a guardare gli altri giocare. È solo ma non è triste perché gli piacciono le fiabe e si diverte a re-interpretare tanti personaggi, quelli meno conosciuti: l’ombra di Peter Pan, il Leprotto Bisestile, le Sorellastre, la strega, il lupo e l’orco. Augusto Finestra racconta di come i bambini, anche se “lasciati in panchina”, possono reagire affidandosi alla propria fantasia, immaginazione e bontà d’animo. Uno spettacolo divertente e poetico dove una singola attrice dà corpo e voce al protagonista e ai personaggi che mano a mano gli faranno compagnia.

Prenotazione consigliata: info@pandemoniumteatro.org | 035 235039

Biglietto posto unico: 7€, acquistabile anche su Vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/augusto-finestra/192075