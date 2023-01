A Venezia il primo red carpet del vino

Il vino sbarcherà a Venezia e lo farà in grande stile. È, infatti, iniziato il countdown alla prima edizione di “Wine in Venice”, grazie al quale Venezia diventerà, dal 28 al 30 gennaio, il centro enoico del nostro paese, ospitando il primo red carpet del vino per un evento semplicemente iconico.

Sostenibilità, innovazione ed etica

Un palcoscenico dedicato a protagonisti, storie, contaminazioni e commistioni tra il mondo del vino e non solo. Un contenitore ideale per parlare di tre temi scelti dagli organizzatori (Winetales, Beacon, The Media Company, Venezia Unica) per la prima edizione della manifestazione, che saranno il centro del dibattito di tavole rotonde e talk dedicati. I tre temi, selezionati per la prima edizione 2023, sono: sostenibilità, innovazione ed etica.



Direzione scientifica affidata a Francesca Pagnoncelli Folcieri che avrà il compito insieme con Luca Ferrua e Lara Loreti di coordinare i talk durante le tre giornate dell’evento.



Per dare le giuste cornici a questa manifestazione, la città di Venezia, con l’attenta regia dell’amministrazione comunale, apre le porte di alcuni tra i suoi Palazzi più prestigiosi e simbolici, ad iniziare da: la Scuola Grande della Misericordia e Ca’ Vendramin Calergi.



Tra degustazioni e momenti di confronto

Venezia accoglierà una tre giorni senza eguali, ricca di momenti di confronto, degustazioni, presentazioni e spunti di riflessione per delineare i prossimi passi dell’intero settore enoico e non solo.



La qualità del prodotto, dal punto di vista organolettico, sarà garantita dall’autorevolezza e dalla professionalità di Ais (Associazione italiana sommelier) grazie all’accordo con Ais Veneto, una garanzia di qualità nel bicchiere e partnership strategica per la corretta riuscita della manifestazione.



«È un piacere essere presenti a questo importante appuntamento nella città lagunare – dichiara il presidente di Ais Veneto Gianpaolo Breda - Parlare di vino significa parlare di cultura, Ais Veneto lo fa da sempre con attività, degustazioni e masterclass. Un momento formativo imperdibile nella cornice suggestiva della città più bella del mondo, un progetto ambizioso in cui il vino diviene protagonista alla scoperta di nuovi valori ed emozioni».

Venti le Wine Wild Card

Saranno etica, innovazione e sostenibilità le tre discriminanti che selezioneranno i giurati dalla fine di questo mese per arrivare poi ad assegnare le venti Wine Wild Card che garantiranno l’accesso finale alle cantine, una per regione d’Italia, al prestigioso red carpet. Le venti cantine avranno l’onore di sfilare con i propri prodotti a gennaio nel suggestivo ed unico scenario della Scuola Grande della Misericordia di Venezia e nello storico palazzo Cà Vendramin Calergi.



Venti cantine dicevamo che rappresenteranno ognuna la propria regione di appartenenza, un vero premio al duro lavoro in vigna che ogni anno per situazioni economiche e climatiche diventa sempre di più eroico, un vero premio perché non sarà richiesta nessuna quota di partecipazione alle cantine selezionate.



La premiazione del Premio Export Italia

Un evento che avrà fin da subito un forte respiro internazionale e che prevede, tra le altre iniziative, anche la cerimonia di premiazione del Premio Export Italia a cura di Uniexport Manager nonché una partnership strutturata con Club Asia Il primo network in Italia tra Camere bilaterali attive in Italia e nello sviluppo dei rapporti economici con molti Paesi asiatici: Camera di Commercio Italo Cinese, Camera di Commercio Italia Myanmar, Camera di Commercio per il Sud Est Asiatico e Camera di Commercio Italia Vietnam.

Il Premio Export Italia e` un premio diverso da tutti gli altri perché non è destinato a realtà con il maggior fatturato export e nemmeno a quelle più` presenti nel mondo. Il Premio valorizza le storie export di successo delle piccole e medie imprese, in quanto utili ad altre aziende ancora non esportatrici alla ricerca di una strategia e di un modello al quale ispirarsi.



Sarà questo un momento di ulteriore riflessione per tutti i professionisti dell’export in ogni campo e divisione merceologica per approfondire la tematica legata a quella meravigliosa missione che è portare il “Made in Italy” in tutto mondo.



La magia di Venezia farà il resto e proprio prima dell’inizio del Carnevale sprigionerà sul mondo del vino il fascino dei canali, delle sue unicità architettoniche, della sua storia impareggiabile, insomma la bellezza di una città unica ed iconica per un perfetto palcoscenico diVino.