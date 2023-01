Festival Birraio dell’Anno, dal 13 al 15 gennaio a Firenze

Un evento vetrina per la birra artigianale italiana, oramai apprezzata a livello internazionale, che permetterà ai veri beerlover di vivere un’esperienza a contatto con i protagonisti del settore. L’evento durante la tre giorni coinvolgerà oltre 50 birrifici italiani individuati dalle votazioni effettuate da 100 giudici selezionati da Fermento Birra. Durante il festival sarà organizzato anche un concorso nazionale per homebrewer con premiazione la domenica. Birraio dell’Anno è un appuntamento realizzato da Fermento Birra con la collaborazione di Mr Malt, Lallemand, J-Software, Fermentis, bioMérieux e Polykeg.



Quando: venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023

Dove: Teatro TuscanyHall, Via Fabrizio De André – Firenze

Orari:

19,00 – 24,00 venerdì 13 gennaio

12,00 – 17,00 sabato 14 gennaio

12,00 – 20,00 domenica 15 gennaio

Costi:

€ 42,00 Beer Pass Acquista qui

€ 16,00 Starter Pack Acquista qui

€ 8,00 Ingresso al teatro

Info:

391 759 5147

www.birraiodellanno.it

Il programma del festival