Le vacanze di Pasqua ad Acquaworld, tra schiuma party e caccia alle uova

Acquaworld è un parco acquatico unico nel suo genere. La struttura, che si trova a Concorezzo, in provincia di Monza, può contare su 20mila metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni.

In occasione delle festività pasquali ha organizzato una serie di appuntamenti pensati per le famiglie e per i ragazzi.

Acquaworld Concorezzo

Pasqua e Pasquetta all'Acquaworld

Si inizia sabato 8 aprile, a partire dalle ore 17, con il primo Schiuma Party di Acquaworld targato INVIBE, la community italiana di riferimento per gli studenti universitari. DJ set, ondate di schiuma, animazione con ballerini per sfrenati balli di gruppo e sorprese a non finire sono solo alcuni degli ingredienti sensazionali per una serata all’insegna del puro divertimento. Per partecipare, è possibile acquistare il biglietto con prevendita a partire da 19,90€, con la consumazione inclusa.

Acquaworld, parco acquatico perfetto per i più piccoli

E non finisce qui! A Pasquetta, il Parco stupirà grandi e piccini con una fantastica esperienza: la caccia alle uova. Gli ospiti saranno accolti dal Coniglio Pasquale, la mascotte della giornata, che li accompagnerà a vivere una meravigliosa avventura. Scovare tutte le uova che si nascondono negli angoli più remoti del Parco sarà la missione della giornata: basterà lasciarsi guidare dagli indizi per portare a casa dolci sorprese. E poi ancora, per i più piccoli, animazione a non finire tra le vasche del Parco, giochi e spettacoli. L'appuntamento è per le 11.30, con l'animazione dedicata ai più piccoli. Alle 15 partirà la caccia alle uova e alle 16.30 si terrà lo spettacolo finale.

Biglietti disponibili sul sito ufficiale di Acquaworld.

Acquaworld

Via Giorgio La Pira 16 - 20863 Concorezzo MB

Tel 039611541