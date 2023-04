Borgo diVino in tour: al via la terza edizione tra i Borghi più belli d'Italia

Torna con 15 tappe nei weekend da aprile a ottobre e una terza edizione ancora più ricca di appuntamenti imperdibili. Borgo diVino in tour è l’evento itinerante dedicato alla promozione turistica e alla degustazione delle migliori etichette enologiche territoriali e nazionali all’interno dei Borghi più belli d’Italia e sta conoscendo una crescita costante. Dopo le 10 tappe svolte nel 2022, che hanno richiamato più di 30.000 visitatori e 300 cantine da tutta Italia, Borgo diVino approderà in 15 borghi di altrettante regioni. L’evento è organizzato da Valica, la prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia. Promossa dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, gli sponsor ufficiali sono Enel e Poste Italiane.

Borgo diVino in tour: 15 borghi, 45 giorni, 500 aziende e più di mille vini da degustare

Le date dell’edizione 2023 di Borgo diVino in tour

Ecco le tappe dell'edizione 2023 di Borgo diVino in tour:

Friuli-Venezia Giulia, a Valsasone Arzene (PN), dal 21 al 23 aprile

(BZ) 30 aprile e 1 maggio. Piemonte, a Neive (CN), dal 12 al 14 maggio

(VR) dal 19 al 21 maggio Abruzzo, a Città Sant’Angelo (PE), dal 2 al 4 giugno

(FI), 9 – 11 giugno Calabria, ad Altomonte (CS, 23 – 25 giugno)

(BR), dal 30 giugno al 2 luglio Lombardia, a Bergamo , in Borgo Santa Caterina , dal 7 al 9 luglio

(AP), dal 21 al 23 luglio Campania, ad Albori-Vietri sul mare (SA), dal 28 al 30 luglio

(CB), dal 1 al 3 settembre Lazio, a Nemi (Roma), dall’8 al 10 settembre

(RA) per dal 6 all'8 ottobre Umbria, a Spello (PG) dal 13 al 15 ottobre.

Le località protagoniste di Borgo diVino in tour

Gli eventi da non perdere al Borgo diVino in tour

Con la sola eccezione di Egna, previsto per due giorni, tutti gli altri appuntamenti si svolgeranno dal venerdì alla domenica. Il borgo che ospita la manifestazione ospiterà un percorso di degustazione all’interno dei luoghi di maggiore interesse turistico, dove si potranno trovare stand dedicati alle cantine e 20 pannelli espositivi che illustreranno un originale percorso formativo sul mondo del vino. Street food e piatti della tradizione locale del borgo ospitante completeranno l’offerta gastronomica. Sarà presente, infatti, un’area in particolare dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia, all’interno dell’iniziativa proposta dal “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”.

Borgo diVino in tour: un’opportunità per i Borghi più belli d’Italia

Luca Cotichini di Valica ha sottolineato come ogni evento potrà proporre contenuti ad hoc per promuovere l’offerta turistica del luogo che ospita la manifestazione, con l’obiettivo di incentivare l’indotto economico dei territori e «generando nuove opportunità per le destinazioni e diventando amplificatore di realtà belle da scoprire e buone da gustare», ha affermato.

«Attraverso la degustazione di vini e di prodotti tipici particolari - dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” - Borgo diVino si propone di valorizzare i territori e il lavoro dei sapienti agricoltori e degli artigiani che sono una delle colonne portanti dell’economia nazionale. La Bellezza dei Borghi e la Bontà dei prodotti sono una grande opportunità che si offre ai viaggiatori interessati a scoprire tipicità e cultura in luoghi dove il fascino dell'antico si sposa perfettamente con la contemporaneità. Un’occasione unica nel suo genere, che vale la pena sfruttare per passare un fine settimana all'insegna del buon vivere, del buon bere e del buon mangiare».

«L’obiettivo del tour - conclude Cotichini, Marketing Manager di Valica e ideatore di Borgo diVino - vuole essere proprio la promozione turistica ed enogastronomica e il suo consolidamento. Puntiamo a crescere e a far crescere gli splendidi territori, che sono poi i veri protagonisti di Borgo diVino in tour, trasformandoli in una sorta di polo fieristico diffuso. Nel 2022 abbiamo raddoppiato le tappe e quest’anno tocchiamo altre 5 regioni; per il 2024 ci proponiamo di coprire tutto il territorio nazionale da Nord a Sud».

I ticket per Borgo diVino

Per la degustazione dei vini, è possibile acquistare alle casse un voucher del costo di €18 che dà diritto a 8 degustazioni a scelta. Al cliente verrà un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare i kit degustazione online sul sito della manifestazione (alla pagina-evento di ciascuna tappa) o direttamente in loco. È possibile acquistare online oppure sul posto anche i Ticket Food e il biglietto d’ingresso per le Masterclass (ove previste).

Per informazioni

Borgo diVino in tour

Tel. + 39 06 9499884

mail: info@borgodivino.it