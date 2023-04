La cucina ligure contemporanea secondo Daniele Rebosio e Simone Perata

Al via, il 20 aprile, la prima data delle cene a “quattro mani” tra Daniele Rebosio, cuoco dell’Hostaria Ducale di Genova, membro di Euro-Toques, e Simone Perata, di A Spurcacciun-a a Savona dove verranno presentati i loro piatti iconici con l’obiettivo di valorizzare la cucina ligure d’autore.

Daniele Rebosio, cuoco dell’Hostaria Ducale di Genova, e Simone Perata, di A Spurcacciun-a a Savona

Sapori liguri contemporanei firmati Daniele Rebosio e Simone Perata

Un viaggio culinario ligure alla volta di sapori contemporanei: così potremmo quindi definire il menu creato da Daniele Rebosio e Simone Perata, i due giovani chef accomunati dalle numerose esperienze all’estero e dalla scelta di fare poi ritorno nella loro terra natale, Genova per il primo e Savona per il secondo. I viaggi oltralpe hanno permesso a entrambi di crescere e formarsi nelle cucine dei grandi chef, acquisendo la creatività che permette di distinguersi e farsi notare da guide e gastronomi. Hostaria Ducale e il Ristorante A Spurcacciun-a sono diventate delle mete gourmet dove poter assaporare l’anima della Liguria con contaminazioni provenienti dalle realtà in cui gli chef si sono formati.

Il menu della cena a 4 mani a Hostaria Ducale

Per chi ama pregustare l’evento, il menu della cena del 20 aprile all’Hostaria Ducale, è il seguente:

Entreè

“Cuore Di Bue” - Simone Perata

Seppia, nocciola, bergamotto e aglio nero - Daniele Rebosio

Spaghettone Benedetto Cavalieri, murici, prezzemolo, focaccia - Simone Perata

Riso Riserva San Massimo, anguilla affumicata e cavolo viola - Daniele Rebosio

Tonno in “capponadda” - Daniele Rebosio

Rombo chiodato alla mugnaia, limone fermentato - Simone Perata

Gin tonic alle rose di Tiglieto - Simone Perata

Miele, arachidi e timo limone - Daniele Rebosio

Hostaria Ducale

Salita di S. Matteo 29/R, 16123, Genova (Ge)

Tel. 010 4552857