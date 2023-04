Torna il Palio dell’Agnolotto, in sfida i ristoranti dell’Oltrepò Pavese

In Oltrepò Pavese fervono i preparativi per la quinta edizione de Il Palio dell’Agnolotto, programmata per domenica 30 aprile, a partire dalle ore 17, nella Corte dell’Olmo di Golferenzo. La manifestazione primaverile, ormai appuntamento atteso, è da sempre supportata da Idea Food & Beverage, società di consulenza strategica con sede a Milano, Firenze e Padova. La sfida di beneficenza sostiene l’associazione "Chicco per Emdibir", diretta da agronomi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e impegnata da diversi anni nello sviluppo rurale ed educativo a Emdibir, nel cuore dell’Etiopia. Protagonista della gara è la pasta ripiena di carne, tipica della tradizione dell’Oltrepò Pavese: l'agnolotto.

Gli chef Silvano Vanzulli e Danilo Nembrini, da sempre colonne portanti dell’organizzazione, quest'anno si dedicheranno al coordinamento della cucina. Rinnovata e sempre eccellente, la giuria tecnica presieduta da Luigi Gandola (chef del lago di Como) accoglierà Silvano Prada del Four Season Milan, Luca Angori da Genova e ancora Rosanna e Bruno Colombi, Roberto Scovenna ed il giornalista di Italia a Tavola, Stefano Calvi. Madrina della serata sarà Susanna Messaggio, affiancata da Davide Calvi e Andrea Defilippi del gruppo teatrale “G74” di Oliva Gessi.

A conclusione dell’evento verranno premiati i tre migliori agnolotti e sarà assegnato il premio speciale per il migliore impiattamento, in onore di Alemayeu, l’agronomo responsabile degli orti in Etiopia scomparso nel 2018.

I partecipanti al Palio degli agnolotti 2023

I partecipanti di questa edizione 2023 sono:

il campione in carica Ristorante "Novanta Restaurant" di Bressana Bottarone,

Ristorante “Corte del Lupo di Golferenzo”,

Ristorante “Osteria del Giuse di Stradella”,

Ristorante “Il Vino dei Frati” di Santa Maria della Versa,

Ristorante “All’Avamposto sul Grande Fiume” di Portalbera,

Ristorante “Domus Paradisi di Cigognola”,

Ristorante “Osteria Sorriso” di Montù Beccaria,

Agriturismo “La Casa dei Nonni” di Zenevredo,

Ristorante “Hostaria del Casale by CàNova” di Santa Maria della Versa,

Ristorante “Colombi” di Santa Maria della Versa,

Ristorante “Sasseo” di Santa Maria della Versa.

Palio degli agnolotti: non solo pasta

Oltre alle cantine sponsor: Montini di Santa Giuletta, Monterucco di Cigognola, Davide Calvi di Castana, Fradè di Borgo Priolo, Isimbarda di Santa Giuletta, Ca del Gè di Montalto, Cordero San Giorgio di Santa Giuletta, Faravelli Gabriele di Montacalvo Versiggia, Rebollini di Borgoratto Mormorolo, Maggi Francesco di Canneto, Gravanago di Fortunago, Quaquarini Francesco di Canneto Pavese, Cà däl Prèvi di Borgo Priolo e i produttori di Mornico Losana La Sfogliata, Il Monticello, Il Masio, De Filippi, Piccinini Wine, Ca’di Frara, Maurizio Torti, Cascina Gnocco.



Ad aprire l’evento un aperitivo a base di salame di Varzi, offerto dal laboratorio artigianale delle sorelle Buscone di Bosmenso (Varzi - PV) e pane artigianale di Casa Monache di Torricella Verzate. A supporto dell'evento ci saranno gli studenti della scuola alberghiera Santachiara di Stradella coordinati dalla professoressa Marina Riccardi e dai sommelier de Il Palio dell’Agnolotto. Le Pasticcerie Riccardi di Bressana Bottarone, Indipendenza e Rovati di Broni, Vittoria di Torricella Verzate e Civardi di Stradella prepareranno un dessert per concludere la serata. Tutti i bambini saranno accolti con gioia.



Hanno sposato il progetto il Club del Buttafuoco Storico, le aziende Corte Pavese di Stradella, Il Primo Fiore di Broni, Pangea Comunicazioni di Santa Maria della Versa e Deco-Graph di Casteggio. La quinta edizione de Il Palio dell’Agnolotto inizierà alle 17 di domenica 30 aprile: i posti disponibili sono 250 ed è necessaria la prenotazione, effettuabile per mail all’indirizzo pubblico@paliodellagnolotto.it o telefonicamente al numero 335 7667530. Sarà possibile inviare in anticipo la donazione tramite bonifico bancario (Iban IT34Z0623055680000043860102) oppure con PayPal e carta di credito. Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì 28 aprile. Maggiori informazioni sul sito paliodellagnolotto.it