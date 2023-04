Roma è gelato: al Prati bus district tutte le declinazioni del gusto

Roma diventa per tre giorni la capitale del gelato artigianale, prodotto amatissimo, ormai consumato in tutte le stagioni e ad ogni età. E in questa kermesse unica nel suo genere, sarà declinato in tutte le sue variazioni, dal classico all'innovativo, tra pasticceria, cucina e mixology. Sarà Ia vasta location del Prati Bus District, nel quartiere Prati, ex deposito degli autobus, ad ospitare l'evento che vedrà protagonisti i più grandi maestri gelatieri d'Italia che proporranno le loro creazioni in una full immersion di assaggi, curiosità, laboratori, cooking show, degustazioni, incontri, talk, masterclass e musica. Sarà un appuntamento che renderà magico per famiglie, addetti ai lavori, gelato lovers e appassionati il weekend di festa particolarmente lungo per il "ponte" del 1° Maggio.

I punti chiave:

Roma è gelato, dal 29 aprile al 1 maggio al Roma Bus District 1/2 Il gelato artigianale è il grande protagonista dell'evento Roma è gelato 2/2 Previous Next

Talk, cooking show ed eventi musicali. Il programma di Roma è gelato

Gli operatori di settore si presenteranno al pubblico in grande stile, affrontando tutti i temi della gelateria moderna come Gelato del Futuro Green - Gelato per Famiglie - Gelato e Sport - Gelato Gastronomico - Gelato e Pizza - Gelato e Mixology. Al centro del dibattito e del confronto anche la sostenibilità, il fare impresa, la qualità, la nutrizione e lo sport, l'evoluzione nel settore, la tecnica, la ricerca, i nuovi trend e l'educazione alimentare. Grandi e piccoli potranno approfondire la conoscenza dell'intera filiera del gelato: dalle materie prime al prodotto pronto per essere gustato, dai gusti più tradizionali a quelli più innovativi.

Il gelato è un prodotto amato da tutti, dai grandi ai piccoli

Presenti più di 20 stand di famose gelaterie artigianali da tutta Italia, con i loro gusti più iconici tutti da assaggiare. Solo qualche insegna: Stefano Ferrara Lab, Gretel Factory, Greed Avidi di Gelato, Gelato San Lorenzo, Giuffrè, DeCore, Gunther Gelato, Neve di Latte, Manny’s, Gelarmony, Perfecto, Caduzini e Zoldani. Saranno anche approfonditi anche argomenti come pizza e gelato, gelato in cocktail, abbinato allo champagne, al rum e ai sigari, il gelato a zero waste e quello gastronomico, che ormai vanta tanti appassionati. Non mancheranno talk e cooking show, masterclass e laboratori per i più piccoli. Inoltre, assaggi per tutto il weekend e anche un pic nic urbano per il 1 maggio.

Completano il programma: eventi musicali – musica live di cantautori nazionali con lounge bar tutte le sere – un’area street food e un finale col botto per la Festa del 1° Maggio, dove il grande spazio esterno di Prati Bus District accoglierà una divertente scampagnata urbana come nella migliore tradizione popolare romana, tra barbecue e gelato al gusto intrigante di fave e pecorino.

Porteranno il loro contributo all'evento maestri come Paolo Brunelli, Marco Radicioni di Otaleg, Veronica Fedele (Gretel Factory), Eugenio Morrone (Il Cannolo Siciliano), Cinzia Otri (Gelateria della Passera), Valerio Esposito (Gelateria Tonka), Stefano Guizzetti (Ciacco Lab), Stefano Ferrara (Stefano Ferrara Gelato Lab), Maurizio Dattilo (Gelato San Lorenzo), Alessandro Giuffrè (Giuffrè), Dario Rossi (Greed-Avidi di Gelato). Ad affiancarli nelle varie iniziatice anche chef, maestri pizzaioli e pasticceri che si avvicenderanno sul palco. Eccone solo alcuni: i maestri pasticceri Marco Pedron (Direttore Didattico Pasticceria di Congusto Gorumet Institute) e Dario Nuti (Roma Cavalieri); i pizzaioli Pier Daniele Seu (Seu Pizza Illuminati), Alessio Muscas (San Martino Pizza & Bolle), Alessio Mattaccini (Spiazzo), Giuseppe Colletto (That’s Amore Raffadali) e Mauro Pedone (San Biagio Pizza & Bolle) e tanti altri. Presenti anche i celebri lingotti della Pizzeria Extremis, presentati in una versione inedita: fritti super-croccanti fuori con all’interno goloso gelato.

Roma è gelato: tutte le declinazioni del gusto. Non mancheranno gli insetti

Ma a stupire e a deliziare gli ospiti ci saranno anche gusti davvero inediti come quello più controverso e discusso che vede protagonisti gli insetti come componente proteica. ‘Oggi serviamo insetti’, sarà infatti il laboratorio con Taila Semerano (Ciccio Pastigel) ed Erika Quattrini (Il Pinguino), in programma il 29 aprile.

Roma è gelato è un evento adatto a tutta la famiglia



E che dire del salutare e vitaminico minestrone in versione ice cream (laboratorio di Paolo Brunelli in collaborazione con Roboqbo), e quello per gli amici a 4 zampe che sarà certamente anche buonissimo per i bipedi? Sarà presente anche la scienza come nel laboratorio 'Gelato Senza' con Chiara Ghiron (Gelato Consapevole) e Stefano Ferrara (Stefano Ferrara Gelato Lab) in collaborazione con il reparto di nutrizione del San Raffaele e Fattoria Latte Sano, per raccontare il lavoro scientifico condotto sul gelato senza zuccheri (sabato 29 aprile). Sarà anche presentato il libro ‘Il Chilometro Consapevole’ in presenza dell’autore Carlo Catani (docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), di Angelo Raffaele Consoli (ambientalista, direttore dell’ufficio europeo di Jeremy Rifkin) e di Livio De Santoli (Prorettore per la sostenibilità all’Università di Roma La Sapienza e docente di Energy Management alla Facoltà di Ingegneria per la stessa università (30 aprile).

Roma è gelato: informazioni e come acquistare i biglietti

I biglietti per accedere alla manifestazione sono acquistabili sul sito della manifestazione. Parte dell’incasso dell’evento verrà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù, partner istituzionale dell’evento: i fondi raccolti saranno destinati al Programma Accoglienza della Fondazione, dedicato alle famiglie dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Main sponsor è la Fattoria Latte Sano con i suoi prodotti soprattutto Latte e panna.Oltre a far comprendere l’importanza del prodotto e degli ingredienti utili per ottenere e degustare un gelato di qualità, proporrà il contest Disegna il tuo brick” in cui i bambini potranno dare spazio alla creatività. Altri sponsor: S.C Impianti, Orion, Valrhona, Antes Group, Sage Appliances, Agrimontana, Roboqbo, Nocciolcono, Motor Power Company, Acqua Fiuggi, Lacum Gin, Farmacia Tre Madonne, Manna, Polin, Velier, Pratesi, Amedei, Alpro, Petra, Buchi, Italpol, Manna, GConsulting, Baileys, Aircraft Engineering Academy Srl.

L’organizzazione dell’evento è di Kitchen Strategy, food communication e consulting; Paolo Brunelli è il Direttore Artistico Gelato; Stefano Ferrara il Direttore Artistico Tecnico; Marco Pedron il Direttore Artistico Pasticceria; Dario Rossi è il Responsabile Gelato Naturale; Veronica Fedele la Responsabile Didattica Bambini. Food Confidential è Press Office e Content Partner dell’evento. Lo Studio Pandiscia-Pecoraro è l’Advisor Legale dell’evento.

Stefano Ferrara è il direttore artistico tecnico di Roma è gelato



Roma è gelato

Da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio 2023

PratiBus District (Prati) Viale Angelico 52, 00195 Roma

Ingresso Intero: € 15

Ingresso Teen: € 10

Ingresso Family per 2 persone: € 10 a persona

Ingresso Family per 3 persone: € 7 a persona

Ingresso Family per 4 persone: € 6,25 a persona

Parcheggio incluso nel biglietto (fino ad esaurimento posti)

info@romagelato.it