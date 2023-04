Florence Cocktail Week, nei bar di Firenze all'insegna del bere consapevole

Firenze è pronta per bere consapevolmente! Il Florence Cocktail Week torna in 46 cocktail bar di Firenze dal 17 al 23 aprile 2023. A precedere la settimana edizione della kermesse dedicata al bere consapevole e di qualità, la quarta edizione di Tuscany Cocktail Week, che si svolgerà nei migliori 85 cocktail bar in 9 province toscane dal 10 al 16 aprile. La settima edizione di Florence Cocktail Week è patrocinata dal Comune di Firenze, con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze. La cocktail week toscane organizzate da Paola Mencarelli seguono lo schema delle ultime nate Venice Cocktail Week e Cortina Cocktail Weekend. La rassegna prevede eventi, masterclass, presentazioni di prodotti e di libri, guest con ospiti di fama italiana e internazionale. Il tutto declinato in diversi momenti della giornata, dai brunch alle night shift.

Sette giorni di eventi diffusi nei cocktail bar selezionati. Appuntamenti sartoriali con filo conduttore il bere consapevole e di qualità.

Una settimana ricca di contenuti . Eventi, masterclass, presentazioni di prodotti e di libri, guest con ospiti di fama italiana e internazionale. Il tutto declinato in diversi momenti della giornata, dai Brunch alle Night Shift.

. Eventi, masterclass, presentazioni di prodotti e di libri, guest con ospiti di fama italiana e internazionale. Il tutto declinato in diversi momenti della giornata, dai Brunch alle Night Shift. Una drink list composta da 3 cocktail esclusi vi

vi 1 Signature Cocktail #FCW23 e #TCW23

#FCW23 e #TCW23 1 drink RiEsco a Bere Italiano dedicato al Made in Italy per Firenze e 1 drink RiEsco a Bere Toscano dedicato al Made in Tuscany per

9 province Toscane

1 Eco Cocktail dedicato alla sostenibilità



Non mancano interessanti novità per le edizioni 2023, che vedranno elementi del passato rielaborati o eliminati per dar vita a un progetto unico e dinamico che sviluppa un’idea diversa di fruizione del drink. Florence Cocktail Week va ad accendere i riflettori sulle insegne del luogo per permettere a neofiti e appassionati di mixology di conoscere le diverse strutture e l’expertise dei barman stessi, che attraverso le loro creazioni promuovono la cultura del bere e l’interazione fra cliente e operatore.

«Le nostre cocktail week non sono manifestazioni standardizzate - racconta Paola Mencarelli - Per mantenere viva l’energia e la curiosità mi piace rivedere ogni anno il format, introducendo novità e modificando i punti che con il passare del tempo diventano monotoni. Creare o cavalcare tendenze fresche e di valore è per me un modo per dar vita a appuntamenti unici e stimolanti».

Tuscany Cocktail Week torna nei migliori 85 cocktail bar in 9 province toscane dal 10 al 16 aprile. La prima cocktail week al mondo che coinvolge un’intera regione presenta nella sua quarta edizione una grande novità. Ad aprire le danze di un appuntamento frizzante e imperdibile. Il Tcw23 Opening Party, la sera di domenica 9 aprile al “Jeffer cocktails & friends” di Pisa. Una festa dedicata a Tuscany Cocktail Week con i bartender dei cocktail bar delle province toscane #TCW23.

La settimana edizione di Florence Cocktail Week coinvolge i 46 migliori cocktail bar di Firenze suddivisi in Bar d’Hotel e Cocktail Bar dal 17 al 23 aprile 2023. Ogni locale selezionato presenta una Cocktail List #FCW23 creata ad hoc per la manifestazione, in cui i bartender danno libero sfogo a tutta la loro creatività. Non manca la parte educazionale pomeridiana con seminari e masterclass, volti alla conoscenza di prodotti, tecniche di miscelazione e format di bar, oltre a presentazioni di libri e incontri culturali di approfondimento. Ampio spazio anche all’intrattenimento serale con eventi e party a tema, cocktail list dedicate e la partecipazione di guest bartender tra i migliori del panorama italiano ed internazionale. Ad animare la settimana fiorentina del buon bere un ricco calendario di eventi tra masterclass, guest night e appuntamenti volti all’approfondimento della cultura del bar.

L’Opening Party ufficiale di Florence Cocktail Week è previsto per lunedì 17 aprile presso Serre Torrigiani. Il party riprende il format del “Florence Cocktail Party” che ha riscosso successo nell’estate 2022. Con i Pop Up Bar dedicati alle aziende sponsor che vedono protagonisti i cocktail bar Fcw e Tcw riuniti per una sera in un unico luogo, l’immancabile Pop Up Pizza con i migliori pizzaioli fiorentini e toscani, 3 spicchi Gambero Rosso, una selezione di postazioni food dedicate alle eccellenze gastronomiche italiane e toscane e infine la presenza degli amici di Fcw italiani e internazionali che hanno accompagnato la manifestazione negli anni. Con la musica di Leo Tolu Dj.

Nelle due settimane Tcw e Fcw diverse guest bartender provenienti dai migliori cocktail bar del panorama italiano e internazionale ospitati dai cocktail bar fiorentini e toscani, in collaborazione con i brand che sostengono la manifestazione.

Tra gli italiani: Flavio Angiolillo (Milano), Benjamin Cavagna (1930 Cocktail Bar, Milano), Enrico Scarzella (Velluto, Bologna), Edoardo Nono (Rita, Milano), Andrea Arcaini (Rita’s Tiki Room, Milano), Roberto Artusio (La Punta Expendio de Agave, Roma), Riccardo Speranza (Ronin, Milano), Antonio Ferrara (The Bar, Aman Venice, Venezia), Lorenzo di Cola (Experimental Cocktail Club, Il Palazzo Experimental, Venezia), Lucas Kelm (Palazzina The Bar, Palazzina Grassi, Venezia e Il Bar Rosapetra, Rosapetra Spa Resort, Cortina d’Ampezzo, Belluno), Andrea Pomo (Santa Teresa 1796), Diego Melorio (Quanto Basta, Lecce), Riccardo Rossi (Freni&Frizioni, Roma), Vincenzo Pagliara (Laboratorio Folkloristico, Pomigliano d’Arco, Napoli), Mirko Turconi (Fine Spirits), Alex Frezza (L’Antiquario, Napoli), Domenico Carella (Ca.ri.co, Milano), Lorenzo Querci (Moebius, Milano), Alessio Zaccardo (Drink Kong, Roma), Carmelo Licata (Seta Garden Bar, Giulianova, Teramo), Alfonso Califano (Cinquanta Spirito Italiano, Pagani, Salerno), Luca Angeli (Four Seasons Hotel Milano), Edris Al Malat & Lorenzo Sirabella (Dry Milano, Milano), Peppe Doria (Volare, Bologna), Davide Patta (Ruggine, Bologna), Giulio Tabaletti (Gradisca Café, Genova), Mattia Ria e Alice Musso (Blind Pig, Roma), Hannetta Lee (U’Kor, Bari).

Tra gli internazionali: Stefano Catino e Martin Hudak (Maybe Sammy, Sidney), Giacomo Giannotti (Paradiso, Barcellona), Salvatore Calabrese (The Donovan Bar, Londra), Simone Caporale (Sips, Barcellona), Valentino Longo (Shoshin Art Club, Miami), Adriàn Michalcik (Pier 42, Oslo), Giulia Cuccurullo (Artesian Bar, Londra), Ariel Leizgold (BellBoy, Tel Aviv), Ziv Edelshtain (Cappella, Tel Aviv), Sagiv Blum (MooShoo, Tel Aviv), Sofokli e Elvis Cali (Nouvelle Vague, Tirana), Damiano Pezzi (Nimb, Copenaghen), Eduardo Nava Mendoza (Licoreria Limantour, Città del Messico), Sebastian Tollius (Bar at Eleven Madison Park, New York); Yeray Monforte (Bad Company Madrid), Sevak Ydam Ram (Sidecar, New Delhi), Aurélie Jean Marie Panhelleux & Lara Ponti (Copper Bay, Parigi), Søren Krogh Sørensen (Michter’s), Thairu Kelvin Thaiya (Hero, Nairobi), Divine (Parigi).

Collaborazione con Tel Aviv Cocktail Week

Nasce la collaborazione con una delle più frizzanti cocktail week a livello internazionale: Tel Aviv Cocktail Week, che si terrà nella capitale israeliana dal 14 al 20 maggio 2023. Grazie al supporto di Pernod Ricard e in collaborazione con Israel Tourism Office, ITA Airways e Sand Tour, Florence Cocktail Week ospita la rassegna di guest shift “Tel Aviv Cocktail Week goes to Florence Cocktail Week!”, anticipate da una presentazione alla stampa Mercoledì 19 aprile presso The Social Hub Florence. In calendario come ogni anno il Tour dei Caffé Storici alla scoperta dei segreti da conoscere sulla storia dei bar a Firenze, con tappa finale da Gilli in Piazza della Repubblica per un assaggio di Negroni.

Durante Florence Cocktail Week si potrà assaggiare in anteprima “Il Magnifico”, un cocktail a base dell'olio vincitore del premio il Magnifico 2023. L'olio Delicate Maurino del Frantoio Franci sarà il prezioso ingrediente di un signature cocktail realizzato da Simone Covan, Bar Manager di Santa Cocktail Club e Santa Villa Cora. Un drink unico e originale che interpreta la storia e la cultura di un territorio.

Tornano per il terzo anno consecutivo anche le iniziative “Dining with the Spirits” e “Pizza with the Spirits”; Chef e Pizzaioli fiorentini e toscani utilizzeranno gli spirits come ingredienti dei loro piatti e delle loro pizze, proponendoli durante le due settimane all’interno dei loro menù o in serate dedicate. Tra tutti gli appuntamenti la cena con i critici gastronomici Leonardo Romanelli e Giuseppe Calabrese, che affiancheranno lo chef Vito Mollica allo Chic Nonna per una cena dai sapori revival anni ‘80.

Tornano “Giovani Studenti” e “Giovani Talenti”, le due iniziative indirizzate a studenti che frequentano gli Istituti Alberghieri e a giovani bartender che già esercitano la professione organizzate in collaborazione con Antonia Lo Casto, Docente di Sala e Bar presso Istituti Alberghieri e Scuole di Formazione Professionale di Firenze e Prato.

Novità per questo 2023 l’iniziativa Young Guest Bartender, nata per dar voce alle nuove generazioni di Bartender, coinvolgendo i giovani bartender under 25 in una GUEST che li vedrà protagonisti dietro al bancone - da soli o accanto alle star della miscelazione - dei cocktail bar #FCW23. Gli Young Bartender selezionati dovranno dimostrare il proprio talento ma anche la propria professionalità nel contattare un’azienda, decidere e richiedere i prodotti da utilizzare, elaborare la cocktail list della serata, realizzare la locandina dell’evento, presentare la guest a uno dei cocktail bar partecipanti e lanciare sui social la propria guest. Ad aiutare i giovani bartender un Tutor d’eccezione: Antonio Ferrara, Bar Manager di Aman Venice, al quale i partecipanti under 25 potranno chiedere consigli e suggerimenti. Una giuria di esperti del settore valuterà poi la guest più interessante che sarà annunciata a fine manifestazione. Tutti i giovani under 25 coinvolti nelle iniziative saranno il pubblico d’onore della masterclass di Valentino Longo sulla piattaforma online di formazione Shoshin Art Club.

A dimostrazione della forte community di bartender che si è andata a creare in questi anni in tutta la Toscana, fra le Guest anche professionisti della stessa provincia. Gli inviti tra bartender fiorentini e toscani sono diventati un forte fattore identitario della cocktail week, un modo per formare una cooperazione interessante che va a trainare un’intera regione e non il singolo.

Bitter Bar

Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar

Caffè Concerto Paszkowski

*Caffé Gamberini

*Ditta Artigianale Ferrucci

Djaria American Bar

Dome

*Drinx, Il Gusto di Xinge

*Eye Cocktail Bar by Chic Nonna

FAKE Firenze

Floreal

Fuk

Gilli 1733

Gucci Giardino 25

Guné

Inferno

*Koob Experience

La Ménagère

La Petite

Locale

MAD - Souls & Spirits

Move On

PanicAle

Rasputin

Rex

Rivoire

Santa Cocktail Club

Santarosa Bistrot

*Seeds @ Ostello Tasso

*Serre Torrigiani

Strizzi Garden

*Tiratissima

Urbano

Viktoria Lounge Bar



Atrium Bar - Four Seasons Hotel Firenze

*Companion Bar Dolce Amaro - 25 Hours Hotel Piazza San Paolino

Divina Terrazza Rooftop Bar - Grand Hotel Cavour

Empireo - Plaza Hotel Lucchesi

Harry's Bar The Garden - Sina Villa Medici

Irene Firenze - Hotel Savoy

La Terrazza - Grand Hotel Minerva

Picteau Bistrot&Bar - Hotel Lungarno

*Rooftopbar - The Social Hub Florence

Santa Villa Cora - Villa Cora

*SE-STO on Arno Rooftop Bar - The Westin Excelsior, Florence

The Fusion Bar&Restaurant, Gallery Hotel Art

*Novità 2023

Emilio - Arezzo AR

Vasari Café - Arezzo AR

*San Girolamo Spirits - Castiglion Fiorentino AR

GLOBE LAB - Cortona AR

Ristorante Mater - Moggiona AR

Menchetti dal 1948 - S. Giovanni Valdarno AR

Bar Varenne - Firenze FI

Elementi - Barberino di Mugello FI

Picò e Piccornie - Barberino Val D'elsa FI

Borgo! - Borgo San Lorenzo FI

Tuttobene - Campi Bisenzio FI

Chiosco ai Renai - Castelfiorentino FI

Salotto Negroni 1919 - Certaldo FI

Pruneti Extra Gallery - Greve in Chianti FI

Villini Lab - Pontassieve FI

Affinity Café - Grosseto GR

D.Park - Grosseto GR

Vermuttino Coffee & Spirits - Grosseto GR

*Frank&Serafico - Alberese GR

L'Oca Bianca - Albinia GR

Pura Vida - Castiglione della Pescaia GR

*Macondo Sensory Experience - Follonica GR

*Bar del Porto - Porto Ercole GR

Sparkling American Bar - Porto Santo Stefano GR

Alphonse - Livorno LI

Amedeo - Livorno LI

Il Cardell'INO in città - Livorno LI

Sketch - Livorno LI

*Tailored Cocktail Bar - Livorno LI

Il Cardellino - Castiglioncello LI

*Bottega Dani - Cecina LI

*Carbonifera Beach Bar&Restaurant - Piombino LI

Il Colore del Grano - Populonia LI

LAND’HO! Bistrot - Rosignano Marittimo LI

Il Sal8 Bar Agricolo - San Vincenzo LI

I Fichi Secchi - Vada LI

Franklin 33 - Lucca LU

*H&G Coffee Lounge - Lucca LU

*Magellano - Lucca LU

*Vinarkia della Pavona - Lucca LU

*Issimo - Gusto Italiano - Camaiore LU

67 Sky Lounge Bar, Hotel Principe - Forte dei Marmi LU

Club Pennone - Forte dei Marmi LU

Violet Hill Café - Lido di Camaiore LU

Caffè al Teatro - Pietrasanta LU

Il Duomo - Pietrasanta LU

LAB Cocktail Bar - Pietrasanta LU

Caffè Irene - Viareggio LU

*Carraia del Nicchio - Pisa PI

Eleven Cafè - Pisa PI

Jeffer cocktails & friends - Pisa PI

*Numeroventi - Pisa PI

Tabasco n.6 - Calcinaia PI

*Antica Velathri Cafè - Volterra PI

*Fortezza 59 - Pistoia PT

*Loco Comodo - Pistoia PT

Vitium - Pistoia PT

Voronoi - Pistoia PT

Funi 1898 - Montecatini Terme PT

Habitat - Montecatini Terme PT

*La Cascina - Montecatini Terme PT

*Libertine - Montecatini Terme PT

Bartat - Prato PO

Big Easy Cocktail House - Prato PO

Caveau Enoteca Gastronomia - Prato PO

Cul de Sac - Prato PO

*Elementi Prato - Prato PO

Fitz Tequila & Exotic Bar - Prato PO

Fitz The GinBar - Prato PO

I Frari delle Logge - Prato PO

MAG56 - Prato PO

*Monsters A-Live - Prato PO

*Murà - Prato PO

Shark Bottega del Pesce Wine Bar - Prato PO

*Triplo - Prato PO

Bottiglieria Salefino - Siena SI

Charlie Mixology Bar - Siena SI

Trefilari - Siena SI

Il Barrino - Bagno Vignoni SI

Bar Archi, Borgo San Felice - Castelnuovo Berardenga SI

*Monteverdi Tuscany - Castiglioncello del Trinoro SI

Idyllium - Pienza SI

White Dog - Poggibonsi SI

Il Falconiere - Fonteverde Lifestyle & Termal Retreat - San Casciano dei Bagni SI

*Magnino Bistrot - San Gimignano SI

*Novità 2023