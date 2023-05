Festa del Ruchè, due giorni per riscoprire il vino del Monferrato

Si terrà nelle due giornate del 13 e del 14 maggio la Festa del Ruché. A Castagnole Monferrato (AT) si svolgerà anche quest’anno il tradizionale appuntamento. L’incontro tra l’associazione produttori Ruchè di Monferrato e produttori, professionisti ed appassionati di enologia. La location è la splendida tenuta La Mercantile, risalente al XVII secolo, e il suo magnifico giardino al’italiana. L’evento è organizzato in collaborazione Go wine e il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato.

La nuova edizione della Festa del Ruchè si terrà il 13 e 14 maggio

La festa del Ruché, dove scoprire il vino del Monferrato

Sarà un’occasione unica per scoprire e riscoprire il vino emblema di quest’area del Monferrato, oltre al suo territorio e le aziende che ne fanno parte. Il crescente successo internazionale porta a celebrare una denominazione dalle caratteristiche uniche e un territorio già patrimonio dell’umanità Unesco. Nelle sale della tenuta, addobbate da storici affreschi, le cantine proporranno banchi d’assaggio. Ad accompagnare le proposte vitivinicole anche stand gastronomici con le specialità del territorio da gustare in accompagnamento alla degustazione.

Costi e orari della festa del Ruché

L’ingresso alla tenuta è libero, mentre le degustazioni saranno a pagamento. Il costo del biglietto per accedere alle degustazioni è di 25€, con riduzione del 10% a chi acquista online. Soci di associazione del settore (Ais, Fisar, Go wine e Onav) pagheranno 20€, previa presentazione della tessera in corso di validità. Calice serigrafato dell’associazione produttori Ruchè e taschina in omaggio.

La manifestazione si terrà sabato 13 maggio (11.00 – 14.30, 15.00 – 18.30, 19.00 – 22.30) e domenica 14 maggio (11.00 – 14.30, 15.00 – 18.30).

Il volantino della nuova edizione della Festa del Ruchè

Per maggiori informazioni

Festa del Ruchè - Tenuta La Mercantile

SP94, 4, 14030 Castagnole Monferrato (AT)

Tel. +39 0173 364631

mail stampa.eventi@gowinet.it