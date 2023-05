Lavica celebra l'Etna, un vulcano di eccellenze gastronomiche

Si svolgerà dal 29 al 31 maggio la prima edizione dell’evento di fine dining dell’Etna, ospitato dall’hotel Castello di San Marco e dall’azienda Barone di Villagrande in collaborazione con les Collectionneurs. Lavica racconterà l’anima del territorio del vulcano Etna, estremamente votato all’eccellenza enogastronomica. Tre giorni di esperienze alla scoperta delle zone etnea e di Catania e esclusive e raffinate cene in location d'eccezione. Ecco il programma degli eventi di Lavica da non perdersi. Ogni giornata sarà strutturata in momenti distinti. Al mattino ci sarà la possibilità di accompagnare gli chef alla scoperta del panorama vitivinicolo dell’Etna e di Catania. Alla sera, invece, si terrano le cene animate dagli chef affiliati a les Collectionneurs, associazione di albergatori, ristoratori e viaggiatori, insieme agli chef del territorio.

La produzione vitivinicola dell'Etna è d'eccellenza 1/3 L'Etna, un vulcano di eccellenze gastronomiche 2/3 Il fine dining sarà protagonista di Lavica 3/3 Previous Next

I punti chiave:

Etna: un vulcano di eccellenze

L’Etna presenta un paniere di prodotti DOP e Igp con pochi eguali in Italia. Dall’arancia rossa al pistacchio verde, dal fico d’india all’olio extravergine d’oliva fino al pecorino e alla ciliegia. Il suolo lavico, il regime dei venti, la radiazione solare, le brezze marine, le escursioni termiche e le quote altimetriche sono gli elementi che rendono l’Etna unico in tutto il mondo e si riflettono nei prodotti agricoli coltivati sul territorio. Frutta, verdura, ortaggi, uve, prodotti sapidi, tutto è condizionato dalle caratteristiche organolettiche e dalla mineralità dei suoli vulcanici. Lo stesso discorso vale per i pascoli e il pescato del territorio. Oltre a questo, sull’Etna ci sono le condizioni adatte a praticare un’agricoltura sana e sostenibile con la difesa integrata o difesa biologica. Tutti questi prodotti saranno i protagonisti di Lavica.

La vista del vulcano dell'Etna

Lavica, il 29 maggio: l’Etna e il fuoco

Si terrà nell’azienda Barone di Villagrande la prima serata aperta al pubblico. Il tema sarà “Il fuoco, la terra, i vegetali”, alla ricerca della vera essenza del vulcano Etna. Tra gli chef protagonisti Theodor Falser, Caterina Ceraudo, Matteo Carnaghi, Viviana Varese e Francesco Gatto, che promettono indimenticabili momenti di piacere nel suggestivo ed esclusivo ambiente delle pendici dell’Etna attraverso una cena in piedi.

Location: azienda Barone di Villagrande

Via del Bosco, 25, 95010 Milo CT

Ore: 20.00

Prezzo: 80 €. Il costo della cena è da intendersi prepagato non rimborsabile

Il fuoco, elemento dell'Etna, sarà protagonista della prima giornata di Lavica

Lavica, il 30 maggio: l’Etna e le sue valli

Alla mattina l’esperienza gastronomica guiderà i turisti attraverso i vigneti e le cantine della zona dell’Etna. Curata da Strada dei vini e dei Sapori dell’Etna, sarà un’occasione unica per salire a bordo di un’automotrice della ferrovia Circumetnea. L’esperienza serale, invece, sarà una degustazione alla scoperta di prodotti locali e aziende vitivinicole d’eccellenza in una cornice d’eccellenza, quella del Castello San Marco. Qui si trova uno dei più grandi palmenti sul mare della zona etnea.

Location: Castello di San Marco Charming hotel & SPA

Via S. Marco, 40, 95011 Calatabiano CT

Ore: 20.00

Prezzo: 40 € Il costo della cena è da intendersi prepagato non rimborsabile

Lavica, il 31 maggio: l’Etna e il mare

L’esperienza inizierà la mattina con la visita della città di Catania, con il suo mare e la vista sull’Etna. In compagnia della chef Bianca Celano, executive chef di Materia | Spazio Cucina, visitatori potranno scoprire le vie barocche del centro storico, il folkloristico mercato del pesce fino al mare. La serata aperta al pubblico si chiamerà “Mediterraneo mix di culture” e si terrà al Castello San Marco, dimora barocca di fine Seicento. Tre chef stellati (Cristina Bowerman, Sara Scarsella e Matteo Compagnucci) intratterranno gli ospiti con una cena in piedi a base delle eccellenze gastronomiche italiane. Il percorso sarà legato al mar Ionio, che con l’Etna ha un rapporto importante.

Location: Castello di San Marco Charming hotel & SPA

Via S. Marco, 40, 95011 Calatabiano CT

Ore: 20.00

Prezzo: 40 € Il costo della cena è da intendersi prepagato non rimborsabile

Il mare ha un rapporto speciale con l'Etna

Per informazioni e prenotazioni:

Lavica