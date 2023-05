"Assaggi", tutta la migliore enogastronomia del Lazio in vetrina a Viterbo

Assaggi, il Salone dell'enogastronomia laziale in scena a Viterbo dal 19 al 22 maggio, sarà un'occasione da non perdere per conoscere e valorizzare le migliori espressioni enogastronomiche della Regione e delle sue cinque province dalle identità territoriali e culturali diverse, dal mare alle colline. Sarà Viterbo, la città dei Papi e capoluogo della Tuscia, ad ospitare questa manifestazione giunta alla sua seconda edizione e che si presenterà ricca di novità con un articolato programma di appuntamenti, approfondimenti e degustazioni.

La presentazione di Assaggi, festival dedicato all'enogastronomia laziale

Gli organizzatori e i partecipanti di Assaggi, festival enogastronomico di Viterbo

Organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti e Viterbo in collaborazione con quella di Roma, con il comune di Viterbo e con la partnership di Slow Food, è stata presentata nella Capitale alla Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in Piazza di Pietra in una tavola rotonda moderata dal segretario della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Francesco Monzillo. Vi hanno preso parte Lorenzo Tagliavanti, dell'ente camerale di Roma e Domenico Merlani di quello Rieti-Viterbo, Chiara Frontini sindaco di Viterbo con l'assessore allo Sviluppo Economico Locale e Turismo, Silvio Franco, Carlo Hausmann, direttore generale di Agro Camera, Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food con la vice e delegata per il Lazio, Francesca Rocchi, e Carlo Zucchetti, l'"enogastronomo col cappello", che curerà il complesso delle degustazioni di olio extravergine d’oliva, vino, salumi, formaggi, pasta, prodotti da forno, carni, ortofrutta, marmellate, nocciole, miele, tisane.

Le dichiarazioni su Assaggi, l’evento enogastronomico di Viterbo

«Questo è un evento particolarmente importante - ha detto Lorenzo Tagliavanti - come esempio di sinergia del sistema camerale per valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio regionale. Il cibo infatti è aggregazione e cultura e dopo il periodo difficile che abbiamo passato è bene che il bello e il buono del Lazio non sia promosso soltanto a Roma ma anche in località decentrate di grande interesse. Sarà davvero un'ottima occasione per poter vedere ciò che di bellissimo c’è intorno alla Capitale».

La porchetta sarà tra i protagonisti di Assaggi, festival dedicato alla gastronomia laziale

Per la sindaca Chiara Frontini «rendere Viterbo il fulcro di questa iniziativa è una ambizione diventata realtà. Faremo del nostro meglio mettendo a sistema energie e nuove sinergie, consapevoli che valorizzare le eccellenze agroalimentari vuol dire anche attenzione e tutela dell’ambiente». Molti i progetti del Comune per valorizzare l'agroalimentare dell'antica città medievale, come la costruzione di un mercato coperto e la promozione di mercatini di territorio, di un Centro di ricerca applicata per la formazione e la realizzazione di vari progetti di collaborazione con l'Università della Tuscia.

Per Carlo Haussman di Agro Camera una manifestazione come questa assume quasi le funzioni di una scuola, un approfondimento della sintassi del cibo. Sono infatti previsti talk su alcuni prodotti-bandiera perché, ha detto, «dal basso si può costruire un'offerta gastronomica importante». I temi affrontati saranno tra gli altri, "Mangiare la biodiversità", "I biodistretti del Lazio e i prodotti protagonisti",

Rispetto alla precedente edizione, ha detto Francesca Rocchi, «“Assaggi" amplierà la sua proposta, anche con i suggerimenti e le proposte delle aziende che quest'anno saranno 70 e che sottoporranno i loro prodotti ad uno staff di valenti chef». Impegnati in show cooking, ci saranno Maurizio Serva, Gioia Ruggeri, Domenico Massimini, Angelo Troiani, Davide Mannello, Maurizio Grani, Giulio Terrinoni, Matteo Faenza, Gianluca Aleph, Elisabetta Guaglianone e Monia Achille. La ceramista Daniela Lai ha creato per l'occasione stoviglie artigianali ispirate alle ricette.

«Questo sarà un evento - ha sottolineato Carlo Zucchetti- che racconterà la storia di un tessuto sociale, di una comunità che si esprimerà attraverso il suo cibo».

I vigneti attorno a Viterbo

Alcuni degli eventi in programma a Assaggi, a Viterbo

Non sarà soltanto il Palazzo dei Papi - edificato nel XIII secolo per ospitare i pontefici e sede del primo Conclave della storia - ad ospitare la manifestazione ma anche luoghi del centro storico come la Limonaia Colli del Duomo, dove si svolgeranno le degustazioni di vini e olii. A Piazza San Lorenzo sarà allestita l'area bambini per i laboratori didattici mentre a Piazza Plebiscito si svolgeranno gli show cooking e i sensorial games sulle tipicità come "Il cioccolato e le confetture spalmabili", "I formaggi", "I salumi", ed "Eccellenza breakfast" in collaborazione con Agro Camera e Slow Food.

Ad Assaggi non mancheranno degustazioni dei vini laziali

Infine, Piazza dei Caduti sarà l'area dedicata ai Food Truck per gli amanti del cibo di strada. Ci sarà anche un Fuori Salone con numerosi eventi collaterali come visite ad installazioni, cene a tema e incontri con le aziende, con i produttori e gli artigiani del food che si impegnano per dare valore alla cultura dell'alimentazione.

Biglietto d'ingresso al salone: 5,00 € se acquistato online; 6,00 € o in loco presso la reception dell’evento. Può essere speso come buono acquisto del valore di 5,00 € presso gli espositori presenti all’interno del Palazzo dei Papi.

Per informazioni

Assaggi

Tel. 0746 201364