Affinità elettive al PS Ristorante a Villa Petriolo con chef Stefano Pinciaroli

Ogni luogo e ogni persona non sono mai solo essi stessi ma un punto e un momento in cui fenomeni unici avvengono e danno corpo a esperienze preziose. È questo il caso di PS Ristorante stella verde Michelin e dello chef Stefano Pinciaroli che all’interno di Villa Petriolo danno vita quotidianamente ad un percorso in continuo divenire che avanza metodico tra la ricchezza di un territorio, la tradizione locale, e l’istinto innovatore delle persone. Nei prossimi mesi, questo percorso, per volontà dello stesso Pinciaroli, incrocerà quello di altri colleghi italiani e internazionali, invitati a Villa Petriolo per uno scambio culinario irripetibile.

Una cartolina di Villa Petriolo

Si comincia con Contrada Bricconi e lo chef Michele Lazzarini il prossimo 24 maggio per continuare poi il 28 giugno con Casa Maria Luigia e la chef Jessica Rosval e concludersi il 13 settembre con Neolocal e lo chef Maksut Askar uno delle voci contemporanee più importanti della cucina turca. Il contesto naturale di Villa Petriolo e la filosofia di rispetto del territorio che caratterizza questa esperienza unica in Italia e nel mondo, ne è testimonianza la certificazione ricevuta come primo agriturismo sostenibile al mondo, fanno di questo scambio culinario tra PS Ristorante e i tre partner selezionati un momento irrinunciabile per assaporare l’incontro di autentiche esperienze culinarie.

Villa Petriolo

Via di Petriolo, 7, 50050, Cerreto Guidi (Fi)

Tel. 05711771225