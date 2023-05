Aperitivo Festival, a Milano torna l'evento dedicato a uno dei must italiani

World Aperitivo Day, il format realizzato da MWW Group, dopo il successo dell’anno scorso, torna e si evolve in una grande manifestazione: Aperitivo Festival, ospitata da venerdì 26 a domenica 28 maggio negli spazi del Nhow Hotel di via Tortona 35 e in diverse location della città di Milano. Tre giornate dedicate al rito più amato dagli italiani, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere questo momento conviviale, le eccellenze agroalimentari del nostro Paese e la creatività dei professionisti del settore, sensibilizzando sul consumo responsabile degli alcolici. Il World Aperitivo Day è la giornata internazionale dell’aperitivo lanciata lo scorso anno con la firma del Manifesto dell’Aperitivo - il primo disciplinare nato per codificare, promuovere e proteggere uno dei rituali più amati dell’italianità, condiviso da istituzioni, ambassador, brand e aziende.

Aperitivo Festival, da venerdì 26 a domenica 28 maggio a Milano

Aperitivo Festival, spiccano anche le proposte di grandi chef

Venerdì 26 maggio, giornata in cui si celebra la ricorrenza, sono in calendario eventi e iniziative a tema in tutti i locali italiani, che hanno risposto all’appello di Fipe-Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e che rispetteranno due semplici regole: l’abbinamento obbligatorio tra una bevanda e una preparazione gastronomica e la presenza di almeno il 50% di ingredienti Made in Italy. Tra le proposte spiccano anche quelle dei grandi chef come Carlo Cracco, Andrea Berton, Viviana Varese, Daniel Canzian, Antonio e Vincenzo Lebano, Ambassador dell’evento, che offriranno esclusivi pairing d’autore all’interno dei propri ristoranti e non solo.

La catena di supermercati Carrefour Italia coinvolgerà tanti punti vendita, sparsi per la Penisola, dove verranno allestite delle isole dedicate interamente all’aperitivo. A seconda della regione, si potranno così trovare ingredienti locali, selezionati per creare ricette che valorizzino il territorio d’origine, con i quali andare a comporre a casa il proprio pairing food & drink. Coldiretti e Campagna Amica coinvolgeranno una serie di Mercati Agricoli in tutta Italia che promuoveranno l’aperitivo realizzato con i prodotti tipici delle varie regioni italiane. Non solo, a Milano, in via Friuli 10/A, dalle ore 17 alle 22, sarà possibile degustare un agri-aperitivo nel cortile esterno con accompagnamento musicale dal vivo. Si potrà inoltre acquistare online sul sito del mercato tutto l’occorrente per un aperitivo contadino da gustare ovunque si desideri, scegliendo tra due proposte: l’agribag dell’orto e l’agribag del contadino.

Aperitivo Festival, l'inaugurazione il 26 maggio alle ore 11

Un’abitudine irrinunciabile, quella dell’aperitivo, che il 75% degli italiani, secondo una recente analisi condotta da CGA by NielsenIQ, ama concedersi almeno una volta alla settimana. Proprio in onore di questa importante tradizione, il World Aperitivo Day si trasforma quest’anno in una grande manifestazione che si aprirà ufficialmente venerdì 26 maggio, al Nhow Hotel di via Tortona 35, a Milano, con la conferenza inaugurale, in programma alle ore 11, punto di partenza di una giornata di incontro e confronto che vedrà riuniti istituzioni, aziende, consorzi e ambassador, per poi proseguire nelle successive 48 ore. Il giorno dell’inaugurazione, in collaborazione con Fipe-Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, verrà inoltre premiato lo storico Bar Basso di Milano, il locale che ha dato i natali al cocktail “Negroni Sbagliato”: la rivisitazione del famoso Negroni che, per un errore del bartender Mirko Stocchetto, annovera tra gli ingredienti Spumante Brut al posto del Gin, diventato fin da subito un’istituzione cittadina, apprezzata in tutto il mondo. Il premio verrà consegnato al figlio, Maurizio Stocchetto, dando il via alla prima edizione del World Aperitivo Award che ogni anno attribuirà un riconoscimento ai bar che hanno fatto la storia dell’aperitivo italiano.

«A un anno dalla presentazione del Manifesto dell’Aperitivo, siamo felici di poter celebrare nuovamente il World Aperitivo Day in maniera ancora più significativa», ha commentato Federico Gordini, founder di MWW Group. «Grazie alle partnership con Carrefour, Fipe e Coldiretti saranno attivati a livello nazionale diversi locali, supermercati e mercati agricoli che permetteranno di far vivere la giornata ai consumatori di tutta Italia, sia nel fuori casa che nell’aperitivo domestico. La prima edizione dell’Aperitivo Festival diviene, invece, il momento elettivo di comunicazione ed esperienza dei valori del Manifesto, attraverso un percorso di 20 abbinamenti food & beverage con protagonisti alcuni dei più importanti brand e consorzi italiani ed internazionali. Aperitivo Festival parte da Zona Tortona Savona, la culla del FuoriSalone del Design, con l’obiettivo di coinvolgere negli anni tutta la città in una celebrazione internazionale del più grande rito italiano», conclude Gordini.

I biglietti per partecipare ad Aperitivo Festival sono acquistabili tramite la piattaforma di ticketing Fever al costo di 35 euro

