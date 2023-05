Weekend all'insegna del vino: ecco tutte le Cantine Aperte

Cosa fare nel weekend del 27 e 28 maggio 2023? Andiamo alla scoperta del vino con Cantine Aperte! Il tradizionale appuntamento del Movimento turismo del vino, che tra l’altro quest’anno festeggia 30 anni, ci immergerà a 360 gradi nel patrimonio enologico italiano attraverso diverse esperienze: dalle tradizionali degustazioni dei vini alla visita in cantina e in vigna per vivere il prezioso momento di apprendimento diretto dal racconto del vignaiolo, dal relax e divertimento con trekking nei vigneti alle passeggiate a cavallo e in bici, dallo yoga e meditazione tra i filari ai picnic o cena in vigna fino a incontri di arte, musica e poesia. Insomma, intenso il calendario di iniziative e appuntamenti da scegliere in oltre 530 cantine di 15 Regioni italiane, di cui riportiamo l’elenco, il tutto all’insegna del bere in modo responsabile, “messaggio in bottiglia” condiviso con Wine in Moderation. Tra le novità 2023 anche la Community degli Amici del Movimento.

Movimento Turismo Vino, sempre più cantine aderenti

Movimento Turismo del Vino che, come dicevamo, è nato durante il Vinitaly del 1993, grazie a un’intuizione, un’idea ambiziosa e lungimirante di un gruppo di vignaioli e che oggi si trasformato in una realtà di riferimento in cui tradizione, cultura, divulgazione e passione hanno dato vita a un brand unico e riconosciuto a livello mondiale.

Bellissimo il ricordo che Donatella Cinelli Colombini, delegata toscana delle Donne del Vino, ha rilasciato a Italia a Tavola sulla nascita di Cantine Aperte nel lontano 1993 quando in Italia le aziende vinicole che aprivano al pubblico erano solo 25: «Avevo fatto fare un’indagine sulle cantine dall’associazione Vide - ci racconta - Un questionario diffuso tra i pochi enoturisti che c’erano allora. Dalle loro risposte emerse che il sistema con cui questi turisti si informavano era il passaparola. Quindi mi chiesi, come poter sfruttare questo passaparola? Da qui l’idea: chiesi ad altri produttori amici e conoscenti in Toscana di aprire tutti insieme le cantine in uno stesso giorno: era il 9 maggio 1993. Una cosa nuovissima e strana allo stesso tempo, tanto che anche i giornali se ne interessarono e che portò nelle cantine aderenti 5mila turisti. Un numero enorme per allora che ci lasciò stupiti. Così anche Mia Rosso, giovane pioniera piemontese, mi disse: “Lo facciamo anche noi in Piemonte”, dove furono introdotte per la prima volta le mappa (come succedeva in California). Dopo il Piemonte arrivò il Trentino-Alto Adige con Fausto Peratoner che raggiunse 25mila persone in un giorno. Visto i successi, noi pionieri decidemmo di unirci e di aprire tutti insieme lo stesso giorno: nel 1994 eravamo 7 regioni, nel 95 tutto il Centro nord e nel 96 ci fu la prima edizione nazionale».Tutto il resto è storia…

Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino Italia, e Donatella Cinelli Colombini, inventrice di Cantine Aperte

Oggi, infatti, le cantine aderenti al Movimento sono cresciute di numero e negli ultimi anni, quelli del post pandemia, l’accelerazione si è ancora più accentuata. Cantine tutte con le loro peculiarità, ma sempre più capaci di soddisfare i sempre più esigenti enoturisti a caccia di esperienze a 360 gradi nel mondo del vino tra gusto, relax, benessere, natura, cultura e occasioni di divertimento. Turisti che oggi uniscono l’interesse per il vino a quello della buona cucina; sono visitatori curiosi di conoscere la realtà che visitano; hanno un potere di spesa mediamente alto e hanno spesso un buon network di conoscenze che abilita altri visitatori tramite passaparola, come emerge dal “Report Enoturismo e Vendite direct-to-consumer 2023” preparato dall’impresa tecnologica Divinea.

Cantine Aperte, tante esperienze all’insegna del bere consapevole e dell’ambiente

Il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente e in nome del bere consapevole, capisaldi da sempre di Cantine Aperte. Dal 2022, grazie all’accordo con Unione italiana vini (Uiv) e Wine in Moderation, associazione europea che promuove la cultura del consumo consapevole e del bere responsabile, in occasione di Cantine Aperte 2023, tutte le cantine aderenti ricevono il kit informativo con le linee guida sul consumo responsabile. «Nel corso degli anni - sottolinea Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino Italia - ci siamo resi conto della forte accelerazione del fenomeno enoturistico, soprattutto negli anni post pandemia, che hanno visto un cambiamento della fisionomia dell’enoturista e parallelamente un’evoluzione dell’offerta delle nostre cantine. Infatti, l’enoturista di oggi ricerca un’esperienza immersiva, dove la visita in cantina è integrata ad attività culturali, a contatto con la natura e momenti di relax e divertimento legati a tutto ciò che il territorio ha da offrire. Nonché l’attenzione rivolta alla sostenibilità, un sempre più importante parametro di scelta, che le cantine s’impegnano a rispettare e divulgare ogni giorno».

Eventi Movimento Turismo Vino, una community per essere sempre aggiornato

Ma la vera novità 2023 è la creazione di una vera e propria community di Amici del Movimento. Chi si iscrive, compilando un semplice form su www.movimentoturismovinolive.it, riceve aggiornamenti, notizie, suggerimenti e molto altro sugli eventi del Movimento Turismo Vino.

Tante le esperienze in tutta Italia per Cantine Aperte 2023

E proprio per chi è appassionato di social, potrà seguire anche quest’anno l’iniziativa “anteprima Cantine Aperte” che vedrà un numero selezionato di influencer specializzati nell’enoturismo visitare alcune cantine delle regioni italiane per raccontare dal vivo, in una sorta di trailer, l’esperienza che attende le centinaia di migliaia di visitatori a fine maggio.

Calici in alto, Cantine Aperte sta per cominciare. Ma In questo clima festoso, tuttavia, l’associazione Movimento Turismo del Vino invita tutto il mondo dell’enoturismo, le cantine stesse e le migliaia di enoappassionati, a sostenere con il proprio contributo la popolazione dell’Emilia-Romagna, afflitta dalla recente calamità. È possibile donare utilizzando queste coordinate bancarie: IT69G0200802435000104428964 - Causale: "Alluvione Emilia-Romagna". Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.