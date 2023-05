Dossena, una giornata in miniera, ma con gusto!

Possono miniere e buona tavola “andare d’accordo”? A Dossena, in provincia di Bergamo, sì! Domenica 11 giugno alle miniere di Dossena torna l'evento “Una Miniera di Gusto”, una giornata ricca di appuntamenti organizzata dall’Associazione Revival-Gruppo giovani Dossena e dall’Associazione Miniere di Dossena per dare valore a luoghi e tradizioni capaci di emozionare e appassionare i visitatori.

L'interno delle Miniere di Dossena

Ampliato e rinnovato il programma per l’edizione 2023 che prende il via alle ore 10 con accesso alla zona miniere di “Paglio Pignolino” con il servizio di bus navetta gratuito che per l’intera giornata garantirà il collegamento con l’area di parcheggio nella zona sopra il centro sportivo “Davide Astori”.

Formaggi tipici e pranzo del minatore alle Miniere di Dossena

La giornata proseguirà tra visite, divertimento e degustazioni all’interno delle miniere e negli edifici storici all’esterno della miniera, da poco restaurati. Durante l’intera giornata sarà, infatti, possibile assaggiare e acquistare il formaggio latticino prodotto dagli allevatori di Dossena, stagionato in miniera "Ol Minadur", lo stracchino vaccino “Ol Galet” e il formaggio caprino “La Taessina” e anche la recentissima novità del vino invecchiato in miniera, senza dimenticare il gin H.Res realizzato da Walter Balicco della coop “I Raìs”.

I formaggi in degustazione a Una miniera di gusto

Non mancherà uno spazio ristoro dove verrà proposto il “Pranzo del Minatore”, attività laboratoriali pensate per bambini e un’area relax a ridosso del tracciato della vecchia locomotiva che trasportava il minerale alla funicolare per poi trasferirlo a valle.