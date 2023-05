da non perdere

L'Emilia-Romagna riparte dal Cesenatico Wine Festival e dalla birra Dopo i disastri delle ultime settimane, l'Emilia-Romagna è pronta per ripartire. Il 2 giugno c'è il Cesenatico Wine Festival per scoprire l'enogastronomia del territorio. Appuntamenti solidali anche per Le donne della birra