Garda Doc a Bordo, quattro appuntamenti per degustare i vini sul lago

Il Consorzio Garda Doc porterà a bordo della Motonave Zanardelli i vini della denominazione. Il primo giugno, infatti, si inaugura Garda Doc a Bordo, un evento dal format esclusivo che offrirà al pubblico la possibilità di scoprire i vini dell’areale gardesano a bordo della Motonave Zanardelli. Garda Doc a Bordo si presenta come una rassegna di quattro serate con cadenza settimanale (il 15, il 22 e il 29), i giovedì del mese di giugno, rivolte al pubblico degli enoappassionati, che potranno approfondire la conoscenza dei vini della denominazione, che riunisce una grande molteplicità di tipologie, dai varietali alle bollicine.

Tutto pronto per il Garda Doc a Bordo

Garda Doc a Bordo, protagonisti i vini del Consorzio

«Il Lago di Garda, è il denominatore comune di tutto l’areale gardesano e punto di interconnessione fra le tre province sulle quali si estende la denominazione: Mantova, Brescia e Verona. Non poteva che essere questo il luogo dove organizzare l’evento che rappresentasse a pieno la nostra denominazione e i valori del Consorzio” dichiara Paolo Fiorini, presidente del Consorzio Garda Doc. «Le serate si svolgeranno a bordo della Motonave Zanardelli, e i protagonisti indiscussi saranno i vini dei produttori del Consorzio, in mescita a bordo della nave durante durante la navigazione sulle acque del nostro iconico lago».

La rassegna di appuntamenti di Garda Doc a Bordo è stata realizzata in collaborazione con Hostaria, associazione culturale di organizzazione e promozione di eventi legati al mondo dell'enogastronomia. «Insieme al Consorzio abbiamo voluto creare in modo sartoriale un’esperienza unica, modellata sui valori del Consorzio e su ciò che esso rappresenta nel territorio gardesano» dichiara Alessandro Medici, presidente di Hostaria. «Il format di queste serate è pensato per far vivere un’esperienza firmata Garda Doc a 360°. Il programma delle cocktail dinner, infatti, non solo prevede la degustazione dei vini dei produttori del Consorzio ma anche l’abbinamento con piatti della cucina tipica gardesana, musica dal vivo, il tutto durante la navigazione nelle acque del Lago di Garda, immersi in un’ambientazione davvero suggestiva».