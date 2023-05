Veroli, in Ciociaria il primo villaggio del benessere

Per un giorno l'antico borgo laziale di Veroli, nella provincia di Frosinone, diventerà un villaggio del benessere, modello del buon vivere e della bellezza da esportare in altre realtà cosiddette “minori”, spesso ignorate dai circuiti turistici. L'iniziativa intende valorizzare il sistema cooperativo, promuovere le comunità e i territori della Regione Lazio attraverso uno stile di vita improntato allo star bene e al viver sano, con ritmi di vita diversi e una migliore qualità della vita che comprende anche l'attività sportiva. Nella valorizzazione delle ricchezze locali uno spazio sarà legato inevitabilmente alle celebrate produzioni enogastronomiche ciociare, entrate nel tempo nella tipica cucina romana.

Veroli, nella provincia di Frosinone, diventerà un villaggio del benessere

Nella Ciociaria inno al turismo lento

Per la presentazione di “Benesserci - Star bene è un modello”, progetto promosso dalla Federazione Cultura Turismo Sport Lazio e realizzato con il sostegno di Fondosviluppo, è stata scelta questa cittadina, la Verulae romana, uno dei centri più ricchi di storia della Ciociaria. Le piccole città rivendicano sempre il loro appeal turistico. Tra le loro mura c'è il segno dei ritmi lenti di secoli di storia, cultura e tradizione e per questo meritano di essere conosciuti. Soprattutto negli ultimi anni - e la pandemia ha accelerato la tendenza- è stata riscoperta la loro potenzialità: la vita nel verde, l'offerta di una quotidianità a misura d'uomo e una comunità accogliente felice di condividere la sua storia e non ultima, le sue tradizioni anche della tavola con prodotti in maggioranza locali.

«Valorizzazione dei territori, cura delle persone e diffusione del modello cooperativo è la sintesi di Benesserci - ha detto il presidente di Confcooperative Lazio, Marco Marcocci - è il risultato della collaborazione e della dedizione di tutte le loro anime in particolare della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio che ha organizzato l'evento per celebrare le eccellenze della nostra regione, coinvolgendo la comunità locale e creando un'occasione per presentare il modello cooperativo attraverso la sua caratteristica principale: le persone al centro».

Un altro scorcio di Veroli, pronto a diventare borgo del benessere

A Veroli il primo villaggio del benessere

Determinante è stato il confronto con le imprese del network cooperativo per realizzare il primo villaggio del benessere fra le vie di Veroli. «Lo slogan che abbiamo scelto per Benesserci, 'Star bene è un modello - ha detto Barbara Pescatori, presidente della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio - e ci connota come protagonisti del grande universo cooperativo laziale con questo modello di villaggio». La proposta innovativa che nasce a Veroli potrà essere estesa a tante altre realtà regionali e nazionali.

Importante il coinvolgimento dei giovani, che con il supporto del comune guidato dal sindaco Simone Cretaro sono impegnati attivamente in numerose associazioni sportive dilettantistiche in varie discipline. Grazie alla partecipazione di un folto numero di volontari e di cooperatori, la città sarà pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno prendere parte ai numerosi appuntamenti sportivi, culturali, enogastronomici, turistici ed educativi che si snoderanno da Porta Romana sino al Belvedere. «Benesserci vuole essere un esempio di sinergia e cooperazione da seguire che ci permette di promuovere il benessere delle comunità e dei territori della nostra Regione, di unire le nostre forze ed esperienze per creare un progetto comune, itinerante e sostenibile. Attraverso lo sport, la cultura, l'enogastronomia e il turismo, si può promuovere uno stile di vita basato sul benessere fisico e mentale, sull'accoglienza, la condivisione, la sostenibilità e l'accessibilità, oltre che sulla conoscenza del territorio, delle potenzialità che esso offre e del mondo cooperativo che si evolve», afferma Patrizia Viglianti, assessore alle Politiche sociali con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili.

In occasione di Benesseci massima attenzione ai prodotti e alle ricette locali

Il programma di Benesserci

La kermesse prenderà il via alle ore 10.30 del 2 giugno con l’evento inaugurale alla presenza dei rappresentanti istituzionali di Confcooperative Lazio e dei partner tecnici. A seguire, nei diversi punti d’interesse della città, inizieranno attività sportive (ginnastica dolce, mini tennis, mini basket e mini volley), mini-screening, visite guidate alla scoperta delle bellezze del luogo con la partecipazione della Proloco, esperienze sensoriali al buio e rievocazioni dei giochi popolari. E ancora degustazioni di vini e oli, showcooking per realizzare ricette di sana alimentazione a cura dell’Istituto Alberghiero G. Sulpicio di Veroli, assaggi delle specialità locali e proposte street food. Festa grande al termine della giornata, in piazza Giuseppe Mazzoli, con musica con dj set.