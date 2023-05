Un picnic tra i vigneti del Trentino di Francesco Moser

Venerdì prossimo 2 giugno (dalle ore 11 alle 19) nell’azienda agricola Maso Warth di Francesco Moser a Gardolo di Mezzo (Tn), i Vignaioli del Trentino organizzano una giornata di festa in mezzo ai vigneti, all’ombra delle pergole, tra i filari delle colline di Trento. La proposta enogastronomica sarà curata dai Vignaioli del Trentino: si potrà scegliere (calice o bottiglia) tra più di 100 etichette, mentre nel piatto si potranno gustare le prelibatezze trentine della Pizzeria Albert, la carne di Aneghe Taneghe, i formaggi di Misonet e i gelati di M’ami. La giornata sarà accompagnata dalle musiche dei vinili di Dj Ale Soul e la musica live di Broadway Baby. Ritmi vintage, soul e jazz faranno da accompagnamento per balli a piedi nudi sul prato.

Il picnic dei Vignaioli del Trentino

L'evento è aperto agli amanti del vino

L'evento è aperto a tutti, appassionati, amatori e curiosi che desiderano scoprire l'affascinante mondo del vino e scoprire i segreti della professione del Vignaiolo. Una giornata di festa che richiama ogni anno centinaia di persone che, per un giorno, incontrano i Vignaioli direttamente lì dove lavorano e producono il vino che sono soliti consumare sulle loro tavole. I Vignaioli del Trentino organizzano il proprio Picnic dal 2018 con l'intento di coinvolgere tutti gli appassionati di vino e le loro famiglie in un’esperienza insolita, fatta di socialità, divertimento e relax all’insegna del vino di qualità, artigianale e di territorio.

La tradizione contadina della famiglia Moser: dalla Valle di Cembra a Gardolo

Dopo le tappe a Mezzocorona, Riva del Garda e Cavedine, l’appuntamento ritorna in Valle dell’Adige, a Gardolo, presso l’azienda Moser. Una cantina, nata nel 1979 dall’esperienza di Francesco, Diego e Carlo Moser, un’azienda agricola moderna e innovativa che affonda le proprie origini nella tradizione contadina della Valle di Cembra: da questo retroterra culturale derivano le competenze tecniche, la passione, la ricerca della qualità che caratterizzano la produzione enologica, a cominciare dalle bollicine metodo classico.

Informazioni utili: salire al Maso a piedi o in bicicletta

Si consiglia di salire al Maso a piedi o in bicicletta. Per chi raggiungerà l’azienda in macchina il consiglio è di lasciare l’auto nel vigneto, seguendo le indicazioni. L’ingresso è gratuito: si potrà acquistare il vino al bicchiere o in bottiglia, e i bicchieri saranno messi a disposizione dai Vignaioli, con la richiesta di una cauzione di 5 euro. Sulla piattaforma Eventbrite è possibile fare la prenotazione con primo calice compreso. La prenotazione non è vincolante, ma aiuta gli organizzatori ad accogliere al meglio i partecipanti. Oltre 100 le etichette in degustazione: dalle bollicine Trentodoc metodo classico ai vini bianchi e rossi del nostro territorio, dal succo di mela al succo d’uva, per bambine e bambini. I vini saranno raccontati e serviti dai vignaioli e dalle vignaiole del Trentino.

La proposta gastronomica: pizze, carne alla griglia, formaggi, gelati

La proposta gastronomica è varia e cerca di intercettare tutte le necessità e le scelte alimentari: dalle pizze della Pizzeria Albert alla carne alla griglia e in tartare della fattoria Aneghe Taneghe, dai formaggi di alpeggio dell’azienda Misonet fino ai gelati cremosi e contadini di M’ami. Un incontro tra alcune eccellenze dell'artigianato del Trentino. Per chi avesse particolari necessità alimentari potrà portarsi il proprio pranzo e consumarlo al sacco sui tavoli predisposti o sulla propria coperta. Un consiglio utile: i partecipanti portino con sè la coperta da picnic e se si ha piacere ombrelloni o tende per ombreggiare la propria postazione, sempre avendo cura e rispetto dei vigneti.

Maso Warth di Francesco Moser a Gardolo di Mezzo

La novità 2023: un picnic a misura di bambini con giochi, spettacoli e animazione

Una novità 2023: il picnic è sempre più a misura di bambine e bambini, per cui sono graditi palloncini, racchette e altri giochi. Nelle ore pomeridiane è previsto uno spazio per l'animazione con spettacoli e attività dedicate. L’evento è organizzato dal Consorzio Vignaioli del Trentino che ringrazia per la partecipazione e la disponibilità: la Pizzeria Albert, l'azienda agricola Aneghe Taneghe, l'azienda agricola Misonet, la gelateria contandina M’ami. In caso di maltempo l'appuntamento verrà annullato. In alto i calici. Prosit!