Sabato 3 e domenica 4 giugno la sesta edizione di “Appuntamento in Giardino”

«Un giardino non è soltanto un luogo, ma può essere un compagno di vita una finestra aperta sul futuro. Con le loro piante provenienti dal mondo intero i giardini sono un esempio di accoglienza e integrazione, ma anche di fragilità: vanno amati e protetti, ma soprattutto vanno conosciuti». Queste le significative parole di Paolo Peyrone, presidente onorario di Apgi dedicate alla sesta edizione di “Appuntamento in Giardino”, iniziativa che permette di visitare oltre 200 parchi e giardini, alcuni dei quali aperti in via eccezionale. Le parole di Peyrone ben rappresentano la filosofia dell’intera iniziativa che è una preziosa occasione per riscoprire il nostro ‘patrimonio culturale vivo’.

Tutto pronto per la sesta edizione di “Appuntamento in Giardino”

Appuntamento in Giardino, c'è anche la musica

Le visite ai parchi e ai giardini saranno arricchite da eventi musicali: sono oltre 300 quelli già programmati, in linea con il tema proposto per il 2023. Ogni anno infatti viene suggerito un tema differente per rivolgere al giardino uno sguardo sempre nuovo e quest’anno è stato scelto “Le musiche del giardino”. Appuntamento in giardino è promosso da Apgi-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il sostegno di Ales Spa e ICS-Istituto per il Credito Sportivo e il patrocinio del ministero della Cultura e di Anci Associazione nazionale dei Comuni italiani. La manifestazione si svolge in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si tiene in contemporanea in oltre 20 Paesi europei e ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire l’inaspettata ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.

Moltissime le persone coinvolte, a diverso titolo, per la miglior riuscita dell’iniziativa: dai giardinieri, ai botanici, ai paesaggisti e poi proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e realtà associative tutte con l’obiettivo di raccontare l’universo del giardino, la sua fragilità, la sua rilevanza culturale e ambientale, la sua importanza per il benessere dei singoli e della comunità. Una grande opportunità per i visitatori di conoscere anche le numerose attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini. L’elenco dei giardini partecipanti e degli eventi al sito web.