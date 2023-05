£$Asian Street Food$£, a Monza il festival di cucina asiatica (e non solo)

Appuntamento con il cibo da strada asiatico. Dall'1 al 4 giugno, Monza ospita l’Asian Street Food Festival - Italy, la manifestazione - a ingresso gratuito - dedicata alle specialità culinarie orientali, arricchita da intrattenimento, musica e due serate di silent disco. Teatro dell’iniziativa saranno i Boschetti Reali, in viale Regina Margherita (in una food court dedicata nei pressi della statua di Giuseppe Garibaldi, al cui ingresso sarà collocato un suggestivo portale a forma di pagoda) dove i visitatori potranno gustare i piatti tradizionali asiatici e quelli rivisitati dello street food orientale.

Protagoniste dell’edizione 2023 del festival saranno la cucina thailandese, quella giapponese e quella cinese. Dal “baozi”, il tipico panino ripieno cotto al vapore, al raviolo, agli spaghetti cinesi saltati su originali wok con manzo pollo gamberi o verdure. Dalle polpette di riso giapponesi con ricche farciture, anche in versione vegana con hummus, al classico sushi fino ai saporiti fritti orientali di gamberi alle verdure in tempura serviti con salsa tonkatsu. E ancora polpette di pastella con polpo abbinabili con salsa otafuku, salsa ponzu o con alghe essiccate, fino ai pad thai thailandesi, le gustose paste di riso saltate con diversi condimenti. Spazio anche ai dolci, dai dorayaki agli altri tipici dolci del paese del sol levante. Promotore dell’evento è Ristogest, società specializzata nella fornitura di servizi food & beverage e di ristorazione in concessione che ha in gestione, tra gli altri, Autodromo Nazionale di Monza, Lucca Comics, lo stadio del Lecce Calcio. Partner è Food Truck District - Ristorazione itinerante.

«Organizzare il primo festival di cibo di strada asiatico a Monza è per noi motivo di grande soddisfazione e stiamo già progettando una seconda edizione. Da anni lavoriamo nell’ambito dei grandi eventi e abbiamo potuto notare la mancanza di un appuntamento esclusivamente dedicato alla ricca offerta di street food orientale. Il suggestivo contesto dei Boschetti Reali e il programma di contenuti che proponiamo siamo sicuri contribuiranno a rendere la manifestazione ancora più attrattiva e piacevole per ogni tipologia di pubblico, dai giovani alle famiglie» spiega Luca Locatelli, amministratore di Ristogest.

Oltre al cibo, ci sarà spazio per le discipline orientali, l’artigianato, l’arte visual dei paesi asiatici. Inoltre, sono previste due serate - giovedì 1 e sabato 3 giugno - con silent music, una modalità silenziosa di festeggiare ballando sulle note di musica scelta tra diversi generi e ascoltata con cuffie wireless che sta raccogliendo grande successo tra il pubblico. Sul palco collocato al centro dell’asian food court si svolgeranno anche giochi con sushi gigante e pescapalline, esibizioni di danza, body painting, laboratori di manga e di shodo (scrittura sino-giapponese), dimostrazioni di arti orientali, tra cui il Muay Thai. Ecco gli orari della manifestazione: dalle 18 alle 2 di giovedì 1 giugno, dalle 10 alle 24 venerdì 2 giugno, dalle 10 alle 2 di sabato 3 giugno e dalle 10 alle 23 domenica 4 giugno.

Ecco i nove Food Truck e l’offerta di cibo di strada orientale: