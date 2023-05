Il 10 maggio riparte il Circuito Ristogolf 2023 by Allianz

Sport e gusto, golf e cucina, con queste interessanti accoppiate torna il Circuito Ristogolf 2023 by Allianz. Ristogolf, recentemente premiato come “Best Circuito Golf” agli Italian Golf Awards (gli “Oscar” del golf italiano) ha la carica per iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Una soddisfazione per il Circuito più gustoso d’Italia che lo scorso anno ha festeggiato il decimo anniversario. Si scende in campo per la prima tappa del 2023, mercoledì 10 maggio al Golf Club Villa Carolina (Capriata d’Orba – AL).

A presentare i partner di Ristogolf - tra i quali anche Italia a Tavola - e a svelare le novità di questa 11ima edizione, il presidente di Ristogolf chef Chicco Cerea, il vicepresidente chef Giancarlo Morelli e il direttore Dario Colloi, insieme a loro le tre associazioni più blasonate d’Italia: Le Soste, Euro-Toques Italia, JRE-Jeunes Restaurateurs, rispettivamente rappresentante dal vicepresidente chef Claudio Sadler, dal presidente chef Enrico Derflingher e dal presidente chef Filippo Saporito.

Insomma, si può dire che Ristogolf abbia un “dream team” che prospetta tanto gusto e tanto divertimento. Per tutte le informazioni, visitate il sito www.ristogolf.com

Il Golf Club Villa Carolina

La prima tappa al Golf Club Villa Carolina

La prima tappa del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz si terrà in Piemonte al Golf Club Villa Carolina: in campo vi aspetteranno chef Thomas Aime, gestore del Ristorante noi quattro del Circolo ospitante e la chef Tina Cosenza di Teresa dal 1968 di Genova. Dopo la gara, lo spettacolo continua con la Mixology di Bulk Mixology Food Bar by Giancarlo Morelli e con gli chef Fabrizio Rebollini del ristorante Belvedere 1919 di Cantalupo Ligure e Thomas Papa del Ristorante Santo Bevitore di Novi Ligure.

Ristogolf, Fabrizio Rebollini del ristorante Belvedere 1919
Ristogolf, Tina Cosenza del ristorante Teresa dal 1968
Ristogolf, Thomas Papa del Ristorante del Santo Bevitore
Ristogolf 2022, Golf Club Rimini: giocatore impegnato sul Green
Ristogolf 2022, Golf Club Milano, lo showcooking di Bulk Mixology Food Bar
Ristogolf 2022, Golf Club Milano Jingle

Il campo: il Percorso Paradiso e il Percorso la Marchesa

Il campo si trova tra le verdi colline del Monferrato; Villa Carolina è ubicata al centro di un parco secolare che da oltre duecento anni conserva intatti il suo fascino romantico e i magici colori della sua natura. La Villa fu dono nuziale per la nobile Carolina dei marchesi Albrizzi e, fin dall’Ottocento, venne eletta a residenza di campagna della stessa. Il Circolo di Golf, nato nel 1991, dal 2015 ha due percorsi 18 buche, entrambi da Campionato: il Percorso Paradiso e il Percorso La Marchesa. Il Percorso Paradiso è molto tecnico e richiede grande precisione e si distingue dal Percorso La Marchesa per essere più mosso e con green più insidiosi.

Lo showcooking

Fabrizio Rebollini , ristorante Belvedere 1919 (Cantalupo Ligure - AL)

, ristorante Belvedere 1919 (Cantalupo Ligure - AL) Thomas Papa , Ristorante del Santo Bevitore (Novi Ligure - AL)

, Ristorante del Santo Bevitore (Novi Ligure - AL) Bulk Mixology Food Bar (Milan)

Partecipa a Ristogolf e gioca per Cesvi, in palio la possibilità di partecipare alla Ryder Cup 2023

Per gli appassionati del golf, il 2023 è un anno speciale per il golf italiano: per la prima volta si terrà in Italia dal 28 settembre al 1° ottobre la Ryder Cup - torneo golfistico più importante al mondo che si disputa ogni due anni tra i migliori giocatori statunitensi e europei - presso il Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

In questo contesto trova spazio la grande novità 2023: gioca per CESVI e Ristogolf ti porta alla Ryder Cup 2023!

Tutte le tappe di Ristogolf 2023 nella locandina

Ad ogni tappa, tra i partecipanti che sosterranno il progetto “” di CESVI, verrà estrattocon navetta e ingresso alle 4 giornate della Ryder Cup 2023, una di prova e tre di gara. Cinque occasioni per partecipare a uno degli eventi più seguiti al mondo, tifare i propri campioni di golf e allo stesso tempo contribuire a un importante progetto quale “Case del Sorriso in Italia” di CESVI.Maggiori informazioni https://www.ristogolf.com/2023/04/gioca-per-cesvi-e-ristogolf-ti-porta-alla-ryder-cup/

A Castelconturbia, un giocatore nella tappa di Ristogolf 2022
Ristogolf 2022, al Golf Club La Margherita: un piatto Claudio Di Bernardo
Ristogolf 2022, Golf Club La Margherita, showcooking di Claudio Di Bernardo
Ristogolf 2022, Golf Club Le Fonti, lo chef Fabio Groppi
Ristogolf 2022, Golf Club Lecco: il risultato impeccabile dello showcooking

Il progetto “Case del Sorriso in Italia” di CESVI

Golf, buona cucina e tanto divertimento sono il fil-rouge di tutta la competizione, ma non sono gli unici valori che contraddistinguono il circuito. Ristogolf ogni anno affianca un progetto di Charity: in questa edizione il sostegno è per Fondazione CESVI - organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985 - che da quasi 40 anni porta il cuore, la generosità e l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente. CESVI agisce fornendo strumenti e competenze affinché le popolazioni aiutate possano poi essere artefici del proprio futuro. Premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio per la trasparenza, è parte del network europeo Alliance2015.

Ristogolf

La raccolta fondi di Ristogolf sarà a favore del progetto “Case del Sorriso in Italia” di CESVI, rivolto ai bambini che in Italia vivono in povertà, non solo materiale ma anche educativa, relazionale e affettiva. In Italia le Case del Sorriso sono uno spazio di comunità nate per, provenienti da contesti urbani periferici e alle loro famiglie, offrendo loro esperienze di socializzazione, crescita, incontro, condivisione e solidarietà, così da contrastare la povertà, la criminalità e il degrado urbano e garantire loro un futuro migliore.

Nato nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori del settore food & beverage e appassionati gourmand, Ristogolf unisce e promuove due mondi: il golf, quindi lo sport, e l’enogastronomia, quindi tradizione e cultura. Ideato dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti, presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli, e guidata dal direttore Dario Colloi, il Circuito è cresciuto negli anni, giungendo alla sua undicesima edizione.

Ristogolf 2023: Sadler, Cerea, Morelli, Colloi, Derflingher e Saporito

Ogni evento Ristogolf è simile nell’aspetto, ma non nella forma e nel contenuto; rappresenta quella unicità caratterizzata dal cambio delle location, degli chef, dei prodotti legati al territorio, dei partecipanti e del charity partner coinvolto.si sono alternati sui green in queste edizioni rendendo Ristogolf un appuntamento imperdibile.

Golf Club Villa Carolina

Località Villa Carolina, 32 - 15060 Capriata d’Orba (AL)

Tel 0143467355