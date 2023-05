A Torino si festeggia l'arrivo della bella stagione con la “Notte delle Bollicine”

Torino Wine Week festeggia l’arrivo della bella stagione con il ritorno della Notte delle Bollicine. Mercoledì 10 maggio, a partire dalle ore 18:00 da Combo, grazie alla preziosa collaborazione nata tra Torino Wine Week, Cantina Social e Wined*Ora e Torino Digital Day, si potranno scoprire e degustare oltre 20 cantine di Metodo classico e Martinotti, passando per Franciacorta e Alta Langa, prosecchi ed eccellenze del sud, selezionati da tutta Italia, che ci faranno scoprire i loro vini. Un’occasione unica per portare nuovamente a Torino i profumi e le eccellenze di chi trova nelle bollicine la massima espressione del vino. In collaborazione con Torino Digital Days anche un talk per parlare di innovazione, futuro e prospettive del mondo digitale applicato al food & wine, con l’evento “Social Media for Food & Wine”, fra orizzonti e opportunità per il mondo vitivinicolo e gastronomico rispetto agli strumenti digitali disponibili per le aziende.

Una tavola rotonda, insieme ad alcuni importanti protagonisti del settore: il direttore del Salone del Vino di Torino, Patrizio Anisio, e Adriano Moretti di Cantina Social, Graziella di Papille Brille e Chiara Caprettini di Nordfoodovestest. A moderare la tavola rotonda Emanuele Romagnoli, direttore dei Torino Digital Days. Non mancherà la musica, con i vinili e il dj-set di Discomoderni e le sue sonorità tropical, fino alla moderna cumbia. In occasione della serata sarà inoltre possibile prenotare la cena da Combo fra le tante specialità della cucina.

