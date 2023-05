Buongiorno Ceramica 2023 l'evento diffuso in 45 città italiane torna il 20 e 21 maggio

Torna Buongiorno Ceramica 2023 evento diffuso in programma il 20 e 21 maggio, in laboratori, forni, botteghe, e gallerie d'arte, in 45 Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove nell'arco di un weekend, organizzato dall'AiCC, Associazione italiana Città della Ceramica, si tengono ogni anno performance, laboratori, concerti, aperitivi col Maestro, degustazioni, mostre, installazioni, visite guidate, workshop, letture, trekking e molto altro. Un fine settimana durante il quale è possibile scoprire tutti quegli ambienti in cui quotidianamente la ceramica viene pensata e realizzata, incontrare i protagonisti, gli artigiani, i giovani artisti, i designers, vederli lavorare, toccare l'argilla, provare magari a mettersi al tornio, smaltare, capire il valore del fatto a mano, conoscere tradizioni secolari e scoprire le creatività più innovative. Partecipare a laboratori collettivi o fare piccole sedute di lavoro individuali.

Laboratorio durante Buongiorno Ceramica

Fare shopping di pezzi unici, scoprire a tavola quanto è più bello il cibo servito su un piatto artigianale o magari ascoltare musica fatta con strumenti in ceramica. Fare la prima colazione della ceramica o prendere il gelato al "gusto del ceramista".

L’obiettivo: riscoprire la ceramica artistica e artigianale

Il presidente di AiCC, Massimo Isola, spiega: «Con Buongiorno Ceramica! vogliamo promuovere la ceramica artistica e artigianale, per riportarla al centro della sensibilità e dei costumi italiani. Il successo crescente di Buongiorno Ceramica! ci conferma che abbiamo intercettato una passione e forse anche un'inclinazione degli italiani. Per questo con AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica, promotrice della manifestazione, teniamo sempre viva l'attenzione e la passione su questa arte che rappresenta l'identità culturale per tanti territori italiani».

Buongiorno Ceramica, artista al lavoro

Le iniziative, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul sito www.buongiornoceramica.it e si svolgono in contemporanea nell'arco della due giorni nelle 45 città di antica tradizione ceramica in tutto il territorio nazionale e in alcune città della ceramica europee.

Un evento a Impruneta

Le 45 Città della Ceramica

Le 45 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. Altre 12 città sono in fase di adesione ad AiCC).

Qualche anticipazione sulle iniziative

Le iniziative di Buongiorno Ceramica 2023 sono in continuo aggiornamento sul sito www.buongiornoceramica.it, ecco alcune anticipazioni.

In Piemonte , il Comune di Castellamonte, la cui tipicità delle stufe resta un esempio di radicata tradizione artistica, ha un programma ricco ed articolato con mostre come “Ceramiche Sonore”, fischietti in terracotta e ceramiche di diverse dimensioni (presso il Centro Congressi), laboratori, percorsi cittadini tra le botteghe e perfino concerti "in ceramica".

, il Comune di Castellamonte, la cui tipicità delle stufe resta un esempio di radicata tradizione artistica, ha un programma ricco ed articolato con mostre come “Ceramiche Sonore”, fischietti in terracotta e ceramiche di diverse dimensioni (presso il Centro Congressi), laboratori, percorsi cittadini tra le botteghe e perfino concerti "in ceramica". In Lombardia a Laveno Mombello al MIDeC in Palazzo Perabò, fraz. Cerro, l'antico e il contemporaneo si incontrano con mostre storiche e mostre - laboratori dalle differenti caratteristiche (tecnica del tornio, scultura, decorazione) e tecniche di stampa calcografica e incisione su ceramica.

a Laveno Mombello al MIDeC in Palazzo Perabò, fraz. Cerro, l'antico e il contemporaneo si incontrano con mostre storiche e mostre - laboratori dalle differenti caratteristiche (tecnica del tornio, scultura, decorazione) e tecniche di stampa calcografica e incisione su ceramica. In Liguria gran programma per le 4 città AiCC raccolte sotto un unico "brand", Baia della Ceramica (Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e Savona), con una mostra " Omaggio alla Puglia " con lo scopo di avvicinare il pubblico alle diverse realtà della ceramica e alle diverse tradizioni artistiche attraverso concerti e proiezione di filmati e immagini della produzione ceramica delle città ospiti. Ad Albissola Marina tra i pittoreschi caruggi del centro storico si scoprirà l'identità in ceramica che segna questa terra. È infatti tutto un susseguirsi di mostre ed esposizioni frutto del sapiente lavoro degli atelier, di artigiani e artisti. Un’esperienza sensoriale all’insegna della creatività e della fantasia, arricchita dalla bellezza del panorama costiero. Una ceramica intrisa di mare infatti quella di Albissola, come nella mostra " Vento di Mare al Bludiprussia " oppure " Fantastica Liguria " l'allestimento che appare come un gioco di forme in ceramica policroma, rimando alle case accatastate sulle rocce che nascono dal mare.T ra le iniziative anche la mostra collettiva di StreetArt Ceramica in cui molte opere saranno decorate live. Ad Albisola Superiore Buongiorno Ceramica quest'anno si declina a scala urbana con due opere di arredo scultoreo " C'era mica una panchina?" Opera work in progress sulla passeggiata sul mare che trova la conclusione quest'anno e la messa in opera della scultura "Osvaldo" di Paolo Pastorino, riflessione materica sullo scorrere del tempo. A Celle Ligure mostre, visite guidate e laboratori con un omaggio in musica alla ceramica di Castellamonte .

Este si muove tra mostre, visite guidate alle botteghe, e laboratori prevedendo inoltre il coinvolgimento degli esercizi commerciali del centro storico. In Emilia-Romagna: Faenza, capitale della ceramica artistica, apre le sue botteghe e atelier al pubblico, con eventi, mostre, dimostrazioni e laboratori per tutti organizzati dai ceramisti locali. Nella giornata di sabato 20 maggio, da mattina a sera, i laboratori, le botteghe e gli atelier della ceramica di Faenza apriranno le loro porte al pubblico con eventi, mostre, dimostrazioni, laboratori didattici per bambini e adulti organizzati e pensati dai ceramisti faentini. Si moltiplicano inoltre gli appuntamenti di natura conviviale, infatti oltre al tradizionale Aperitivo del Ceramista in Piazza Nenni, storica iniziativa faentina che valorizza oltre alla ceramica anche le eccellenze enologiche del territorio, e la Colazione del Ceramista, di fronte al Duomo, per iniziare la giornata con un caffè in tazzine in ceramica appositamente realizzate, la novità di questa edizione è il Gelato del Ceramista, l’appuntamento pomeridiano dedicato alle famiglie e ai bambini. A partire dalle ore 16 sarà possibile fare merenda con il gelato servito all’interno di coppette in ceramica, create dai ceramisti per l'occasione. E per i più piccoli, la merenda sarà accompagnata da animazioni, musica e giochi con l’argilla. Parteciperanno a Buongiorno Ceramica anche i musei e altri operatori culturali del territorio, Museo Internazionale delle Ceramiche, Museo Carlo Zauli, Museo Tramonti, Studio Ivo Sassi, Casa-Museo Bendandi, Museo Diocesano e Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani, con aperture straordinarie, dimostrazioni, eventi a tema e mostre.

La locandina della 9^ edizione di Buongiorno Ceramica!

Nelle Marche a Pesaro si potranno visitare le botteghe, gli studi e gli atelier dove la ceramica artistica e artigianale viene pensata e creata tutti i giorni dai ceramisti della città. In programma anche visite guidate a tema a Palazzo Ciacchi e a Palazzo Mosca – Musei Civici sulle collezioni dedicate a questa secolare attività artistica, laboratori e dimostrazioni pratiche dei maestri ceramisti nel cortile dei Musei Civici a cura dell’Associazione Amici della Ceramica di Pesaro e aperture straordinarie del museo CAME. A Fratte Rosa Open Day con laboratori di tornio, modellazione dell'argilla e decorazione della maiolica in collaborazione con la Scuola Primaria montessoriana. Ad Appignano , Botteghe Aperte con messa a disposizione di oggetti e strumenti perché il pubblico possa sperimentare direttamente o attraverso workshop guidati, possibilità anche di fare acquisti direttamente all'origine con CeramicStore –showroom che il meglio della produzione di artisti e artigiani locali. Splendido il progetto Colorful Garden nell'ambito del quale, sabato 20 maggio, ia riqualificazione attraverso la decorazione di piastrelle artistiche, di panchine, sedie e tavoli di un’area pubblica diventerà un happening collettivo.

sarà possibile seguire un itinerario raggiungendo alcune botteghe e atelier a piedi, oppure a bordo del “Tbus, il treno su gomma della Città di Tarquinia. Inoltre sarà possibile visitare la mostra Grand Tour della AiCC presso Palazzo Buschi, sede della biblioteca comunale e del Museo delle Arti visive. In Campania a Cerreto Sannita un programma ricco e diversificato con mostre, laboratori, visite guidate nel centro storico tutto a tema ceramica con tanto di laboratori esperenziali. Tra le mostre si segnala “Alchimie e forme astrali: terracotta e ceramica raku” e “Ceramiche a confronto: Porcellana di Capodimonte – Maiolica Cerretese”. Ad Ariano Irpino una delle iniziative più originali e coinvolgenti, il Trekking del Ceramista nella giornata di sabato 20 maggio: un tour esperenziale sul tema della Maiolica arianese con tanto di sopralluoghi alle grotte scavate nella roccia dove gli antichi "pitanari" producevano ceramica fino ad arrivare agli atelier contemporanei.

Buongiorno Ceramica - la strada sul mare- Vietri sul mare

In Puglia, Cutrofiano sabato 20 maggio organizza presso le Scuderie Palazzo Filomarini la mostra di opere dei ceramisti cutrofianesi e la mostra fotografica "Grigio Argilla", domenica la Ciclopasseggiata tra le botteghe e i luoghi della ceramica, l'apertura straordinaria dell'antica Fornace e dal pomeriggio la "Grande Opera" realizzazione live dell'opera collettiva dei ceramisti locali a più mani. In contemporanea "Impronte Future" , le piastrelle dei nuovi nati e i laboratori per bambini. Laterza aprirà le sue porte a diversi artisti locali, non solo ceramisti, che esporranno le loro opere in una mostra dal titolo “Dialogo tra arte e ceramica”. Le giornate proseguiranno con laboratori di manipolazione dell’argilla nei pressi del Santuario Mater Domini, mentre presso il Palazzo Marchesale si terrà una personale del ceramista laertino Giuseppe De Vietro. San Pietro in Lama invita ad una giornata di visite e percorsi tra le botteghe e in piazza. A Terlizzi Buongiorno Ceramica si incentra sull'iniziativa “TRADIZIONI CREATTIVE” - CONTAMINAZIONI, finalizzata al recupero della tradizione ceramica quale momento di innovazione artistica e di contaminazione enogastronomica e su INSTALLAZIONI DIFFUSE di manufatti in ceramica seguendo un percorso itinerante che attraversa alcuni dei contenitori culturali cittadini.

La tecnica graffito, a Grottaglie

In Sicilia a Burgio ultima occasione per visitare la mostra "Le mille forme dell'anima", presso il MUCEB, Museo della Ceramica, 38 opere in legno e terracotta dell'artista Salvatore Rizzuti.

Buongiorno Ceramica a Caltagirone

In Sardegna ad Oristano il sabato sono i giovanissimi a mettere in mostra le loro opere ceramiche, i ragazzi di una cooperativa sociale e gli studenti del Liceo artistico, la domenica i ceramisti storici. In contemporanea apertura straordinaria e visite guidate presso il Centro di Documentazione della Ceramica oristanese "Terracotta"

BUONGIORNO CERAMICA!

Ingresso gratuito

20 e 21 maggio 2023