Prosciutto Dop in Festa: l'evento che celebra la gastronomia del Veneto

Dal 10 al 21 maggio, la storica città murata di Montagnana, in provincia di Padova, si prepara ad accogliere la XXIII edizione di Prosciutto Veneto Dop in festa, l'evento che celebra il Prosciutto Veneto Dop , prodotto di eccellenza del territorio. In un contesto suggestivo, tra le mura di uno dei Borghi più belli d'Italia che si fregia della bandiera arancione del Touring club, la manifestazione rappresenta un'occasione unica per scoprire e apprezzare le prelibatezze della tradizione enogastronomica veneta.

L’Isola del Gusto e la Sala Gourmet

La manifestazione si svolgerà all'interno dell’Isola del Gusto, un grande padiglione coperto di 1.200 mq in piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del centro storico. Protagonisti assoluti sono gli stand dei prosciuttifici aderenti al Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP che propongono degustazioni di prelibato prosciutto. Inoltre una selezione dei migliori ristoratori locali e non, sposerà questo progetto per presentare ad un pubblico appassionato la tradizione dei primi piatti del territorio dal quale provengono.

L'Isola del Gusto sarà affiancata da un'altra elegante struttura, la Sala Gourmet, un ambiente dallo stile raffinato con 300 posti a sedere, che per 12 giorni ospiterà appuntamenti di approfondimento e di promozione come cene a tema, degustazioni guidate, show cooking e gemellaggi gastronomici, che daranno valore aggiunto all'evento.

Le novità 2023 di Prosciutto Veneto Dop in festa

La grande novità di questa edizione è la partecipazione inedita di altri tre Consorzi di Tutela con i loro prodotti: Piadina Romagnola Igp, Casatella Trevigiana DOP e Monte Veronese Dop, una sinergia tra eccellenze agroalimentari italiane che permetterà di far conoscere e degustare questi prodotti a marchio.

Inoltre l'evento ospiterà l'Aic (Associazione Italiana Celiachia) che in occasione della settimana nazionale delle Celiachia organizzerà dei convegni sull'alimentazione senza glutine, per la quale domenica 21 maggio verrà dedicato un menù ad hoc, rigorosamente a base di Prosciutto Veneto Dop.

Gli eventi complementari per una festa al completo

Nei due fine settimana dell'evento, i prosciuttifici apriranno le loro porte al pubblico per far scoprire i segreti delle lavorazioni artigianali e delle materie prime che contraddistinguono il sapore dolce ed inconfondibile del Prosciutto Veneto Dop. Non mancheranno gli appuntamenti a corollario della manifestazione come le visite guidate alla città, i momenti musicali, i mercatini dedicati all’hobbistica, la notte rosa con i negozi aperti fino a mezzanotte e, per la prima volta, anche gli aperitivi con l'autore, tra gli ospiti Mauro Corona.

