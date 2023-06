Da Brescia a Roma e ritorno: in partenza la Mille Miglia

Mille Miglia: pronti, via! Parte il 13 giugno da Brescia la rievocazione della corsa più bella del mondo, come la definì Enzo Ferrari. 420 auto d'epoca dalla Leonessa si dirigeranno alla volta di Roma, per fare ritorno e rendere omaggio a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura, con una installazione artistica di Sabine Marcelis. Un museo viaggiante di auto storiche, che richiama appassionati da tutto il mondo.

In partenza da Brescia la Mille Miglia

Il viaggio di Mille Miglia: da Brescia a Roma e ritorno

Per cinque giorni rombi di motori per equipaggi di vip, volti noti e meno noti del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo. Viaggeranno attraverso i centri storici dei piccoli e grandi borghi del bel Paese: da Verona a Ferrara e ancora Forlì, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Rieti, poi nel cuore della Capitale. Poi, le prestigiose nonne saliranno da Viterbo verso la val D'orcia, Siena Pistoia, Modena, Reggio Emilia, Parma, Asti, Vercelli, Alessandria, Milano e infine un doveroso e caloroso saluto a Bergamo prima del traguardo, a Brescia, sabato.

Le nazioni delle auto d'epoca della Mille Miglia

Ogni auto d'epoca è un'opera d'arte da ammirare lungo le cinque tappe e gli oltre 2000 km della gara di regolarità. La nazione più rappresentata è come sempre l'Italia che schiera 272 driver, a seguire i Paesi Bassi con 134 equipaggi, la Germania è terza con 75 appassionati; pari merito con 68 rappresentanti per Usa e Gran Bretagna. Ma vi sono pure appassionati provenienti dal Qatar e Uruguay. Tra le auto prevalgono le Alfa Romeo, con 53 esemplari, seguite dalla Fiat con 44 e, ultima, con 17 auto, la Ferrari che è prima comunque, e sempre, per prestigio. E manco a dirlo, migliaia di turisti italiani e stranieri affollano in questi giorni Brescia, con grande soddisfazione per albergatori e ristoratori.