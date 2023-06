Palermo Coffe Festival, l'evento dedicato alle filiere di caffè, vino e olio

Caffè, vino e olio, amore per la terra e rispetto per la materia prima: sono questi i grandi protagonisti del Palermo Coffe Festival, primo evento dedicato alle filiere sostenibili e alla biodiversità della città. È in programma domenica 18 giugno e lunedì 19 all’Orto botanico di Palermo. A organizzare l’evento Morettino, storica torrefazione palermitana che sta portando avanti un ambizioso progetto di piantagione sperimentale di caffè in Sicilia in collaborazione con Orto Botanico e Coop Culture.

Palermo Coffee Festival, il 18 e il 19 giugno all'Orto Botanico

L'obiettivo del Palermo Coffe Festival

Sarà un appuntamento unico, con due giorni di degustazioni, dibattiti, live show, masterclass e approfondimenti. Tre mondi affini ma così diversi al centro di Palermo Coffee Festival. Scopo principale della manifestazione è creare e diffondere la cultura del caffè, bevanda tanto diffusa quanto poco conosciuta e valorizzata, mettendola a confronto con vino e olio. A differenze di quella del caffè, queste due filiere sono riuscite a creare consapevolezza e curiosità attorno ad essa.

Particolare attenzione sarà data agli aspetti sensoriali, alla centralità del terroir di provenienza e alle tematiche di sostenibilità ambientale che valorizzano la materia prima e il territorio. L’evento è rivolto sia agli operatori del settore Food & Wine, baristi, giornalisti e tutti gli appassionati. Per poter partecipare al Festival si potrà acquistare un ticket a prezzo ridotto (solo 5€) che comprende anche la visita all’orto botanico.

Il programma completo è disponibile sul sito di Palermo Coffe Festival.