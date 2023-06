£$Dolomiti Wellness Festival$£, a Pinzolo il personal trainer è la natura

Dal 2 al 9 luglio torna a Pinzolo (Tn) il Dolomiti Wellness Festival. Sarà una settimana di benessere nella natura, l’occasione perfetta per coltivare la propria salute psicofisica e coltivare una nuova consapevolezza verso una scelta di uno stile di vita sano, funzionale alla salute e alla longevità. Il contesto è totalmente terapeutico: le Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Umanità Unesco, con le sue foreste, acque, pascoli e l’aria pulita. “La Natura, il tuo personal trainer” è lo slogan dell’evento che sottolinea il ruolo di questo elemento nella nostra vita, in grado di procurarci benefici a livello psico-fisico, mentale, emozionale, relazionale, ambientale e spirituale.

A proporre il Festival è Treventur – Trentino Eventi Turismo, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Il patrocinio è di associazioni autorevoli come Sim (Società italiana di Medicina), A.I.Me.F (Associazione Italiana di Medicina Forestale), A.I.R.O.P. (Associazione Italiana rivolta a tutti i Professionisti Sanitari e Socio-Sanitari con particolare attenzione alla promozione, diffusione e conoscenza delle Medicine Complementari e delle Discipline Olistiche e Bionaturali, oltre a quello della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari).

«L’APT, dando continuità ad un variegato programma di eventi che accompagnano l’inizio dell’estate – commenta Tullio Serafini, presidente Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio –, è lieta di ospitare una nuova edizione di Dolomiti Wellness Festival, un’iniziativa che attribuisce ulteriore valore al binomio tra il benessere per il fisico e la mente da una parte e la natura, vera eccellenza del nostro territorio, dall’altra. Un prodotto turistico ben definito, quello del natural wellness, sul quale l’ambito turistico Madonna di Campiglio è impegnato da alcuni anni attraverso la creazione di itinerari dedicati e attività di qualità proposte agli ospiti sia in estate che in inverno».

Il programma di Dolomiti Wellness Festival

Il programma di Dolomiti Wellness Festival è molto ricco ed è aperto sia ai residenti della località che agli ospiti. Si snoderà tra longevity run, esperienze di yoga, coccole in natura, un convegno scientifico e molto altro ancora. L’evento vuole proporre un nuovo modo di vivere la vacanza, puntando su un turismo che valorizzi la natura e la salute. Le aree tematiche del programma sono quattro: benessere, activity, incontri e svago.

L’inaugurazione del Festival avverrà lunedì 3 luglio alle ore 21.15 a Pinzolo, in piazza Carera. Per accedere al festival si deve acquistare un braccialetto, acquistabile online o ritirabile presso gli info point del Festival al costo di 15 euro, per l’intera durata dell’evento. Il braccialetto è gratuito per gli ospiti delle strutture Dolomiti Natural Wellness (da ritirare nel proprio hotel), per tutti i partecipanti del Dolomiti Wellness Contest e fino ai 12 anni.

Dolomiti Wellness Marathon - ogni giorno da lunedì 3 a sabato 8 luglio. È un’esperienza guidata da medici dell’Associazione Italiana di Medicina Forestale e da esperti di movimento, relax e connessione con la natura, lungo i percorsi del Dolomiti Natural Wellness. La longevity run, la camminata della salute, chiuderà questo evento nell’ultima giornata del festival.

- ogni giorno da lunedì 3 a sabato 8 luglio. È un’esperienza guidata da medici dell’Associazione Italiana di Medicina Forestale e da esperti di movimento, relax e connessione con la natura, lungo i percorsi del Dolomiti Natural Wellness. La longevity run, la camminata della salute, chiuderà questo evento nell’ultima giornata del festival. Dolomiti Yoga Experience - venerdì 7 luglio. Al centro dell’attività ritmo, energia, movimento, armonia per un evento imperdibile dedicato al benessere fisico, mentale ed emotivo, in profonda connessione con la natura.

- venerdì 7 luglio. Al centro dell’attività ritmo, energia, movimento, armonia per un evento imperdibile dedicato al benessere fisico, mentale ed emotivo, in profonda connessione con la natura. Coccole in natura - venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio. Tra le attività shiatsu, reiki, channeling, stretching dei meridiani, riflessologia plantare, tecnica cranio-sacrale, musicoterapia e altri trattamenti curativi, di relax e benessere all’aria aperta con operatori olistici esperti

- venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio. Tra le attività shiatsu, reiki, channeling, stretching dei meridiani, riflessologia plantare, tecnica cranio-sacrale, musicoterapia e altri trattamenti curativi, di relax e benessere all’aria aperta con operatori olistici esperti Longevity Chek Up 7+ - sabato 8 luglio. Sarà un’intera giornata di screening a cura dei medici del Policlinico Gmelli di Roma e dei ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore mirata alla valutazione dei 7 principali fattori di rischio modificabili. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e incoraggiare la prevenzione cardiovascolare

- sabato 8 luglio. Sarà un’intera giornata di screening a cura dei medici del Policlinico Gmelli di Roma e dei ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore mirata alla valutazione dei 7 principali fattori di rischio modificabili. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e incoraggiare la prevenzione cardiovascolare Dolomiti Wellness Contest. Il nuovo game digitale gratuito dedicato a chi ama il benessere e la montagna. Pillole di longevità, alimentazione, attività salutari accompagneranno i gamer verso la consapevolezza per una vita lunga e in salute. Chi partecipa al contest può anche avere l’occasione di diventare Dolomiti Wellness Ambassador. Per farlo è necessario scaricare sul proprio smartphone l’app Wicontest e giocare fino al 9 luglio

Yoga nella natura al Dolomiti Wellness Festival

Dolomiti Wellness Festival – il convegno esperienziale sul benessere

Appuntamento sabato 8 luglio per un innovativo convegno formativo e informativo dal titolo “La Salute Multidimensionale fra gli elementi della natura”, aperto a tutti. Sarà moderato da Paola Rizzitelli, consulente di progetti benessere, scrittrice, formatrice, esperta di Wellness Economy e Wellness Marketing. Nel corso dell’evento si approfondiranno temi importanti come salute, longevità, sani stili di vita e l’approccio mentale e culturale al benessere, con focus sulla relazione fra il nostro corpo e aria, acqua, terra e fuoco. Il convegno prevede una serie di workshop esperienziali guidati da esperti che, oltre a condurre l’attività, forniscono contenuti formativi ed educativi utili nella vita di tutti i giorni.

Tra gli interventi previsti al convegno: