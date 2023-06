Il Pizza Village di Napoli sarà alla Mostra d'Oltremare

Il Pizza Village, in programma dal 16 al 25 giugno, si svolgerà alla Mostra d’Oltremare. Così è stato deciso dopo l’intesa con l’Amministrazione comunale, grazie ad un costruttivo confronto programmatico con il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al Turismo Teresa Armato, per definire il trasferimento dal lungomare Caracciolo alla nuova sede.

Napoli Pizza Village alla Mostra d'Oltremare

Pizza Village, evento centrale per Napoli e con un futuro roseo

«La scelta della Mostra d’Oltremare di Napoli per l’undicesima edizione del Pizza Village conferma il suo ruolo di grande attrattore culturale e ricreativo per la città - dice Remo Minopoli, presidente dell’ente - Ringraziamo l’amministrazione comunale per la fiducia, siamo già al lavoro sulle questioni organizzative». Soddisfazione anche da parte della consigliera delegata: «Il Pizza Village - aggiunge Maria Caputo, cd di MdO - dimostra ancora una volta che la Mostra è uno spazio poliedrico a disposizione della collettività, in grado di ospitare manifestazioni di rilievo nazionale. Tutto questo rientra nella visione che il Consiglio di amministrazione in carica intende proporre nel piano di sviluppo dei prossimi anni».

Sarà dunque il quartiere fieristico d’Oltremare ad ospitare, per dieci giorni, la manifestazione simbolo dell’incoming turistico e della promozione territoriale più importante della città di Napoli. Una soluzione che soddisfa tutte le parti, come sottolineano gli organizzatori: «Una nuova strategia in linea con la mission del progetto pensato 15 anni fa - spiega Claudio Sebillo, ceo di Oramata Grandi Eventi titolare della manifestazione -, che garantirà la costante crescita di un evento che favorisce la promozione del territorio e della cultura partenopea e di conseguenza l’arrivo di turisti in città».

Pizza Village: musica e spettacoli di luci

A pochi giorni dall'inaugurazione dell'evento, sono trapelati i primi nomi degli artisti che si esibiranno sul palco di Pizza Village. A partire da Fabio Rovazzi e Orietta Berti, freschi dalla collaborazione con la hit estiva "La discoteca italiana", che canteranno la sera di venerdì 23 giugno.

Tra le sorprese di quest'anno anche uno spettacolo di luci. «Il grande spettacolo delle luci del Lungomare sarà riproposto, con adattamenti e potenziamenti negli spazi della Mostra – confermano Marinacci e Sebillo -, sarà arricchito ed impreziosito dal lavoro fatto dai nostri light designer con alcune sorprese. Un doppio video mapping verrà proiettato sulla Torre delle Nazioni, uno sarà visibile da viale Augusto e l’altro, invece, allieterà il pubblico presente al villaggio accompagnando le esibizioni sul palco. Ma non basta. Abbiamo montato impianti luminosi sulla porta d’ingresso di piazzale Tecchio con i nostri caratteristici fasci di luce, ma anche previsto un impianto di riflettori che illumineranno la fontana dell’Esedra impreziosendo così lo sfondo del grande palco dello spettacolo dove saliranno cantanti, ospiti e partner dell’evento».

Pizza Village: torna anche il campionato mondiale del Pizzaiolo

Importante anche la conferma dei partner strategici dell’evento, come ha spiegato Alessandro Marinacci: «Le nuove intese - continua il Ceo di Oramata - sono infatti fondamentali anche per la progettualità condivisa con i partner del Pizza Village, come il Campionato mondiale del Pizzaiolo Trofeo Caputo o l’intrattenimento musicale realizzato in collaborazione con RTL 102.5. Ora dobbiamo lavorare, in tempi strettissimi, per confermare la qualità di un evento che, per indotto e volano, genera economia e visibilità internazionale».

Da sinistra Claudio Sebillo (Ceo Oramata srl), Maria Caputo (CD MdO) e Alessandro Marinacci (Ceo Oramata srl) del Pizza Village

Sono proprio Antimo Caputo e Lorenzo Suraci, rispettivamente amministratore delegato del Mulino e presidente dell’emittente nazionale RTL 102.5, a confermare l’adesione al nuovo corso del Pizza Village. «Il Pizza Village è il più grande villaggio globale della pizza, che si svolge nella sua sede naturale, nella capitale della pizza: Napoli – spiega Antimo Caputo di Mulino Caputo - Il Campionato mondiale del Pizzaiolo, che quest’anno celebra la sua 20ª edizione con le giornate di gara previste il 19-20-21 giugno, sposa questa filosofia. Quest’anno, inoltre, in occasione del ventennale, si prevede una ancor più significativa partecipazione di stranieri da ogni continente».

«Napoli è bellezza, colore, musica, profumi, sapori. Napoli è Napoli, e come Napoli…nun ce n’è... a Napoli c’è lei, una sola regina, sua maestà, la pizza! Venite a Napoli e ascoltate RTL 102.5 dall’evento più gustoso dell’anno: Pizza Village, alla Mostra d’Oltremare, Napoli, dal 16-25 giugno. vi aspettiamo, più di un milione, all’ascolto di RTL 102.5».

Pizza Village: oltre 50 influencer tra cibo e lifestyle

Tra le news anche quelle legate al mondo social, ulteriore piattaforma di promozione per sostenere Pizza Village Napoli. Sono, infatti, oltre 50 gli influencer che promuovono da giorni con post, video e reel gli appuntamenti in programma.

Tra loro anche alcuni protagonisti del mondo virtuale dei social come Giggiolone, fenomeno virale di tik tok con oltre 6 milioni di like e New Martina, produttrice di cover e pellicole che regalerà, sabato 17, 500 dei suoi prodotti. Infine, tra gli ospiti anche Donato, noto per lo slogan "Con mollica o senza". Realizzerà 100 dei suoi speciali panini domenica 18 giugno.