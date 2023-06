Festa della Pasta: tre giorni di gastronomia, musica e molto altro a Civita Castellana

Dal 30 giugno a 2 luglio Civita Castellana (Vt) sarà la capitale della pasta. Un itinerario tra storia, cultura e gastronomia accompagnerà i visitatori in tre giorni in cui non mancheranno proposte divertenti e gustose. Dalla musica, con l'esibizione di Edoardo Vianello, fino ai giochi per bambini e alle attività sportive, è l'occasione per scoprire il borgo... anche dal punto di vista gastronomico.

Il borgo di Civita Castellana protagonista di Festa della pasta e della cultura

Festa della Pasta e della Cultura di Civita Castellana, la proposta gastronomica

Tra le proposte di Festa della Pasta e della Cultura non mancheranno i migliori piatti tradizionali del territorio. Pappardelle al coniglio, mezzemaniche con salsiccia e piselli, farfallette all'amatriciana, suppli all’amatriciana e Frittelloni DOC una sfogliatina sottilissima condita con pecorino e pepe, fettuccine fatte a mano al ragù, pappardelle alla lepre e pasta fresca ripiena sono solo alcune delle proposte.

re giorni di musica, sport, cultura a Civita Castellana

Non soltanto gastronomia: a Civita Castellana non mancheranno opportunità di divertimento. Dalla musica con l’esibizione di Edoardo Vianello e dalle esibizioni come Pompieropoli, dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi” a cura dei Vigili del Fuoco. Poi passeggiate tra i monumenti del centro storico, esibizione dell'Accademia Musicale Agrotuscia, serate di tombola, raduno di Vespe 50, Ferrari e Quad. Infine, tra le proposte, anche la corsa degli asini.

Il programma completo di Festa della pasta e della cultura

Venerdi 30 giugno 2023

Ore 18:00 - Via Garibaldi – “MARDILOOP” Esibizione gruppo musicale civitonico

Ore 18:00 - Apertura stand gastronomici

Ore 21:00 - Piazza Matteotti, spettacolo ed esibizione della palestra “ASD Sinergy

Sabato 1 luglio:

Ore 12:00 - Apertura stand gastronomici

Ore 10:00 - Giardini Baen Powell - (presso Forte Sangallo) “Pompieropoli” Dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi a cura dei Vigili del Fuoco.

Ore 18:00 - Piazza Matteotti - NORDIC WALKING passeggiata con guida tra i monumenti del Centro Storico e delle forre del Treia (è gradita la prenotazione anticipata)

Ore 18:00 - Apertura stand gastronomici

Ore 18:00 - Corso Bruno Buozzi “STORNELLATORE moderno"

Ore 18:30 - Piazza Duomo esibizione Accademia Musicale Agrotuscia

Ore 20:00 - Piazza Matteotti - Tombola

Ore 21:00 - Piazza Matteotti - spettacolo musicale del cantautore Edoardo Vianello

Domenica 2 luglio

Ore 09:00 - Belvedere Falerii II° parcheggio Raduno Vespe 50, Quad e Ferrari

Ore 10:00 - Giardini Baden Powell - (presso Forte Sangallo), intera giornata di giochi per bambini “Pompieropoli” a cura dei Vigili del Fuoco di Civita Castellana

Ore 10:00 - Piazza Matteotti - Esibizione dei Bersaglieri

Ore 10:00 - Piazza Duomo - VIA AMERINA passeggiata con guida

ore 10:00 - Anfiteatro Falerii Veteres - Orto di Miretto semifinale “Corsa degli Asini”

Ore 12:00 - Apertura stand gastronomici

ore 16:00 - Anfiteatro Falerii Veteres Orto di Miretto finali “Corsa degli Asini”

Ore 18:00 - Apertura stand gastronomici “Ciuchi by night"

Ore 18:00 - Via Corso Bruno Buozzi “Stornellatore" moderno

Civita Castellana, un paese da scoprire

Il magnifico borgo di Civita Castellana è tutto da scoprire. E lo si può fare con il Museo nazionale dell'Agro Falisco, ospitato all’interno del Forte Sangallo che costituisce una delle più elevate realizzazioni dell’architettura militare dello Stato Pontificio nel XVI secolo. Da non perdere il museo della Ceramica e la visita alle forre altre oltre 50 metri che circondano il paese.