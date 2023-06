£$Sapori di...vini$£ a Montelibretti, degustazioni nella cornice del Seicento

Si torna a brindare a Montelibretti, in provincia di Roma. Si brinda alla bellezza dei borghi, alla genuinità e alla semplicità: tutti punti chiavi del comune. Torna Sapori di…vini, dal 7 al 9 luglio. È la proposta ideale per chi ama la collina, ma anche per gli amanti del mare, a pochi chilometri, e delle terme di Cretone. Non ci sono scuse per non andare.

Sapori di...vini a Montelibretti, tre giorni di degustazioni nel borgo

Sapori di...vini, il gusto della cucina tradizionale

Nella cornice seicentesca di Montelibretti, dal 7 al 9 luglio, non mancheranno le migliori proposte gastronomiche del territorio. Dai maltagliati aju, oju e pummidoro alle casarecce con salsiccia e figorilli, piccoli fichi non ancora maturi, salsicce co’ la pitarta, dai più conosciuto come il coriandolo. E poi ancora le lumache al pomodoro e mentuccia. Saranno tre giorni dedicati alla cultura del buon mangiare e del buon bere.

Sapori di...vini a Montelibretti, alla scoperta dei vini laziali

È una festa che mette al primo posto la convivialità e la scoperta del territorio e della sua produzione, in particolare quella enologica. Nei vicoli riapriranno le “grotti” e le “cantine”, dove, “ritti-ritti camminenno”, si potranno degustare i vini serviti da sommeliers professionisti che guideranno nelle scelte fino a condurci verso un approccio “sensoriale” visivo, olfattivo, gustativo. In una parola, diverso. Presenti all’evento prestigiose aziende vinicole italiane che faranno da traino alla manifestazione con assaggi e spiegazioni sulla storia del vino. E poi, dopo aver passeggiato, imperdibili le passeggiate nel centro storico, che d’estate si profuma dei colori del territorio.