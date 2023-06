Scopri l'estate di Bolzano: musica, cultura e vino tra le Dolomiti

Bolzano è una città ricca da scoprire: è un mix di culture e anime unico nel suo genere. Nel cuore dell’Alto Adige, non è soltanto natura, con il patrimonio dell’umanità Unesco che sono le Dolomiti, ma è anche angoli nascosti e suggestivi dove l’arte e la cultura sono importanti. Per l’estate, Bolzano è pronta ad accogliere i suoi visitatori con una serie di eventi che animeranno la città per tutta la stagione.

Bolzano: concerti in alta quota

L'estate di Bolzano suona al ritmo della musica jazz

A partire dalla musica jazz, con l’attesissimo Südtirol Jazzfestival Alto Adige. Dal 30 giugno al 9 luglio sono oltre 90 i concerti che si terranno in oltre 50 location. A esibirsi più di 150 tra artiste e artisti da tutto il mondo per un concerto “diffuso” in tutto il territorio. Per i musicisti partecipare all’evento non significa soltanto toccare vette musicali ma anche scalarle, portando gli strumenti in quota per concerti tra le cime e tra paesaggi straordinari. Le note risuonano nelle città e nelle valli, in montagna e in pianura, in riva a fiumi e laghi, in piazze e strade, parchi e castelli, alberghi e stabilimenti industriali. Ambienti urbani e rurali, pareti rocciose e malghe sono il palcoscenico di questi giorni all’insegna della musica.

A luglio Bolzano Danza, un'edizione dedicata al Microcosmo

Dal 14 al 18 luglio torna invece Bolzano Danza, che porta on stage performer e autori di spicco della scena mondiale, compagnie nazionali e progetti speciali. Bolzano diventa un teatro a cielo aperto. Il titolo dell’edizione 2023 è Microcosmo: quello del sottobosco, oscuro e meraviglioso, sospeso tra animale e vegetale. Spettacoli di danza pura si alternano a narrazioni e omaggi coreografici affrontando temi di amore e violenza, mascolinità tossica e affermazione femminile, dialogo interculturale, trasmissione di saperi, scambio intergenerazionale e inclusione. Ad accompagnare molte proposte di musica dal vivo: dal quartetto d’archi dell’Orchestra Haydn al pianoforte di Scipione Sangiovanni, dal jazz di Laura Agnusdei all’elettronica di Chloé Thévenin, alle percussioni di Manos Tsangaris. Nel cartellone di spettacoli si alternano workshops che spaziano dalla danza creativa al jazz, dal tip tap al flamenco, dal lindy hop al Bollywood ai corsi di yoga e pilates.

Bolzano Danza, spettacoli dal 14 al 18 luglio

Bolzano, l'epicentro della musica classica del 2023

Il mese di agosto sarà caratterizzato dalle note dei più celebri compositori internazionali e dal Bolzano Festival Bozen, kermesse che intreccia i concerti delle orchestre giovanili guidate dai fuoriclasse del podio alla cultura musicale di Bolzano, che diventa epicentro della musica classica. Il programma è fitto, con eventi ogni giorno e piccoli e grandi musicali dedicati ai cittadini e agli ospiti della città. Tra gli appuntamenti i recital pianistici degli storici partecipanti del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, i concerti da camera dei maestri della Mahler Academy Orchestra e dei giovani musicisti della Gustav Mahler Jugendorchestra e della European Union Youth Orchestra, mentre gli artisti di Antiqua proporranno una rassegna di musica barocca. I concerti avranno luogo all’aperto, tra le piazze e le più prestigiose location di Bolzano, dal Palazzo mercantile a Castel Mareccio.

Bolzano epicentro della musica... anche nella natura

Il vino protagonista dell'estate a Bolzano

Ad animare l’estate sarà anche uno dei protagonisti del territorio: il vino. Giovedì 10 agosto, infatti, si terrà l’appuntamento “Calici di stelle”, che ogni anno invita i turisti e i locali alla scoperta dei vini tipici della città. Lungo la via dei Portici si tiene un percorso di degustazione lungo il quale cittadini e ospiti potranno assaggiare i vini delle diverse cantine del territorio. Da non perdere inoltre i bacchetti con i prodotti tipici dell’Alto Adige. Venerdì 1 settembre invece si terrà “St. Magdalener Culinarium”, una serata di gala i cui protagonisti sono il piacere del palato, tra un aperitivo sulla Collina di Santa Maddalena. Menù sfiziosi e musica completano la speciale serata.

Il vino è uno dei protagonisti dell'estate di Bolzano

Tra gli eventi di settembre anche il primo compleanno di Rebe, Il Sentiero del vino di Signato (Bz), che è il pendio che collega Bolzano con l’Altipiano del Renon. È una piacevole passeggiata di circa 400 metri di dislivello di un’ora a mezza circa, tra i filari e su una vecchia strada di romana. Parte dai possedimenti del maso Waldgries. Fra un’opera e l’altra sono state inserite delle tabelle con la narrazione del paesaggio, dei vitigni tipici, delle zone di coltivazione Doc e dei siti culturali che si incontrano lungo il sentiero.

I pacchetti per vivere l’estate di Bolzano

Per i turisti che vogliono visitare l’Alto Adige e il suo capoluogo, ecco una serie di pacchetti da non perdere per vivere tutti gli eventi in programma: