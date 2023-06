“Gli Artisti dello Streetfood” tornano alla Cantalupa di Da Vittorio

L’appuntamento gourmet più divertente dell’estate, “Gli Artisti dello Streetfood”, è pronto, dopo un’attesa lunga tre anni, a tornare protagonista alla Cantalupa di Da Vittorio a Brusaporto (Bg), quartier generale della famiglia Cerea. Il giorno da cerchiare sul calendario è quello del 5 luglio, quando negli gli spazi che circondano il “regno” del ristorante tristellato, torneranno ad animarsi di un dedalo di carretti, furgoncini, banchetti e isole gastronomiche. Qui gli ospiti potranno muoversi liberamente per gustare le proposte dei migliori artigiani del cibo, in una gustosa commistione tra cucina di strada e signature dishes - rivisitati in chiave non convenzionale - di alcune delle grandi firme del panorama gastronomico italiano e internazionale.

Il 5 luglio torna l'evento "Gli Artisti dello Streetfood"

Gli Artisti dello Streetfood: ecco le new entry e il tema dell'edizione 2023

Non mancheranno alcuni amici storici dell’evento, così come non mancherà anche l’omaggio a Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023, con alcuni dei nomi più rappresentativi della gastronomia di territorio. La novità di quest’anno è l’ingresso, nella squadra degli Artisti, anche di interpreti di cucine oltre confine, come Luis Gaspar del Brilhante di Lisbona e Osman Serdaroglu del Terra Urla in Turchia. Ma l’elenco dei partecipanti è in continuo aggiornamento e altre sorprese attendono i tanti amici che arriveranno alla Cantalupa. Gli Artisti dello Streetfood da sempre è sinonimo di festa, divertimento e soprattutto… gioia: ed è proprio per questo che il tema di quest’anno è dedicato alla Gioia dei Colori, che simbolicamente suggella l’inizio di una nuova, felice rinascita.

Gioia dei Colori che esploderà non solo dai piatti proposti dagli streetfooders, ma anche dell’intrattenimento, con la proposta musicale firmata da Le Incanto, le performance artistiche del laboratorio di Gabriele Rizzi, il tutto sotto la conduzione della maestra di cerimonie Irene Colombo.

Da Vittorio

Via Cantalupa 17 - 24060 Brusaporto (Bg)

Tel 035 681024