Vino, musica, arte e teatro per riscoprire le colline del Gallo Nero

Estate in Chianti, tra vino e tanti eventi. Sono, infatti, ben 100 eventi fino a settembre, grazie a un finanziamento dell’Unione Europea (Meet Chianti Classico) e alla preziosa collaborazione dei Comuni del territorio, animeranno l’estate chiatigiana all’insegna della cultura e dell’enoturismo. Nel dettaglio, a cura del Consorzio Vino Chianti Classico, c’è la creazione di un unico calendario di eventi per la stagione 2023, ispirati da 4 direttrici principali: arte, musica, teatro e vino.

Un'estate di eventi nelle colline del Chianti Classico

Arte, musica e teatro per l’estate in Chianti

Cominciamo con l’arte. La mostra diffusa Art message in a Chianti Classico Bottle, curata da Francesco Bruni e Giuseppe D’Alia, presenta 7 nuovi artisti: Nian, Mono_graff, Rachel Morellet, Letizia Pecci, Cecco Ragni, Silvia Canton e Andrea Guanci. Ciascuno di loro ha interpretato il vino Chianti Classico con i propri mezzi espressivi, utilizzando come “tela” una bottiglia bordolese alta tre metri. Le opere sono visitabili liberamente da tutti i turisti, inserite in contesti di grande fascino nei 7 comuni del territorio, con l’invito a scoprire la vocazione artistica del Chianti Classico e le sue aziende che ospitano ricche collezioni. Seconda “tappa” la musica. Tutto pronto per una delle nuove proposte dall’9ª edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy: Chigiana Chianti Classico Experience, ciclo di 7 appuntamenti tra musica e vino, in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana, in selezionate cantine del Gallo Nero. Un itinerario musicale che unisce il repertorio cameristico classico alla tradizione enogastronomica toscana e che vedrà protagonisti - con orario d’inizio all’ora del tramonto - i giovani talenti allievi dei Corsi di Alto perfezionamento Musicale dell’Accademia Chigiana.

Non manca il teatro. Un format ormai ben sperimentato nel corso della prima edizione della Chianti Classico Summer è lo street theater DiVinum, in collaborazione con Arca Azzurra Eventi, uno spettacolo dedicato al vino e pensato per superare la barriera linguistica attraverso una forma narrativa accessibile a tutti, anche ai tanti spettatori stranieri presenti durante la stagione. Se il vino accompagna tutti questi appuntamenti con degustazioni, non possono mancare anche i principali eventi del territorio, ormai tradizioni da non perdere, Expo Chianti Classico (7-10 settembre, Greve in Chianti); Vino al Vino (Panzano, 15-17 settembre); Montefioralle Divino (Montefioralle, 22-24 settembre).