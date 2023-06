£$Müller Thurgau: vino di montagna$£ celebra la Val di Cembra e i suoi vigneti

È in programma dal 6 al 9 luglio la 36^ edizione della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna. Si terrà a Cembra (Tn) e nei territori a nord della valle a nord di Trento. La manifestazione è organizzata dal Comitato Mostar Valle di Cembra grazie al supporto di Trentino Marketing e al coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Fa parte delle manifestazioni enologiche provinciali #trentinowinefest.

Quattro giorni per una manifestazione che punta a far conoscere il territorio della Valle di Cembra e la sua straordinaria produzione vinicola. Un paesaggio e un microclima unico, con 700 ettari di vigneti terrazzati che sono anche stati indicati come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Tra la produzione spicca il Müller Thurgau, terza varietà più coltivata a livello provinciale.

Müller Thurgau: vino di montagna, gli appuntamenti da non perdere

Il calendario di Müller Thurgau: vino di montagna sarà, anche quest’anno, ricco di incontri tecnici, masterclass e degustazioni di etichette locali e internazionali. A ospitarle saranno le eleganti sale di Palazzo Maffei. In programma anche iniziative e appuntamenti di diverso genere che consentiranno al grande pubblico di conoscere meglio il territorio. Dai trekking tra i vigneti ritmati da invitanti tappe gastronomiche fino ai tour in bike con soste in cantine arrivando ai momenti di intrattenimento e alla cena sotto le stelle nel viale alberato.

A Palazzo Maffei in programma grandi degustazioni
Tra gli appuntamenti anche trekking tra i vigneti

Müller Thurgau: vino di montagna, uno show cooking con protagonista lo Sri Lanka

Da non perdere il secondo appuntamento con il Giro del mondo in 80 Müller, alla scoperta della cucina del mondo. Dopo il Giappone, protagonista dell’appuntamento nel 2022, quest’anno tocca allo Sri Lanka. A presentarlo Andrea Amadei, sommelier professionista, volto della trasmissione di Rai1 “È sempre mezzogiorno” e direttore editoriale della rivista “The art of wine”. Protagonista invece Nicky Brian Perera, concorrente dell’undicesima edizione di Masterchef Italia, che abbinerà alcune ricette del suo paese d’origine abbinate ai vini Müller Thurgau valorizzandone versatilità e longevità.

Andrea Amadei presenterà alcuni eventi di Müller Thurgau, vino di montagna

Andrea Amadei presenterà anche uno dei momenti più attesi: la premiazione dei vini vincitori del 20° Concorso internazionale vini Müller Thurgau, prestigioso concorso che mette a confronto i vini dell’azienda provenienti da tutta Italia e dal mondo. Immancabile la possibilità di ammirare la perfetta geometria dei vigneti della Valle di Cembra dall’alto a bordo di un elicottero.