 Sandrigo si prepara alla Festa del Bacalà: tradizione, gusto e divertimento

Dal 14 al 25 settembre a Sandrigo torna il festival dedicato al re della cucina vicentina: la città ospiterà la 36ª edizione la Festa del Bacalà alla Vicentina, un evento culinario di grande rilievo organizzato dalla Pro Sandrigo con la partecipazione della Confraternita del Bacalà alla Vicentina e il patrocinio del Comune di Sandrigo e della Regione del Veneto. Per l'occasione, sono stati approntati nuovi spazi per ospitare una tensostruttura dedicata alla degustazione delle diverse specialità realizzate esclusivamente con lo Stoccafisso Igp del Consorzio Torrfisk Fra Lofoten. Lo stand sarà posizionato in un'area più ampia retrostante il Duomo, mentre nella piazza centrale si svolgeranno spettacoli dal vivo e momenti di interazione con il pubblico, tra cui cooking show, masterclass, mostre e approfondimenti sul bacalà.

«La Festa del Bacalà è ormai un attesissimo evento che si tiene ogni settembre e rappresenta un punto di attrazione per numerosi turisti e visitatori - afferma con entusiasmo il Sindaco di Sandrigo, Marica Rigon - L'importanza crescente di questa manifestazione ha reso necessaria la ricerca di una nuova ubicazione: lo stand riservato alla degustazione sarà posizionato nel suggestivo Parco 3000, scelta che rappresenta un'ipotetica novità. Questa decisione è stata presa per soddisfare l'esigenza di maggiore spazio e per rispettare le norme di sicurezza legate all'evento, nonché per liberare l'area antistante il Duomo, destinandola a una zona di rispetto per cerimonie e celebrazioni».

L'eccellenza del bacalà alla Vicentina al Gran Galà culinario

Il Gran Galà del Bacalà, l'esclusiva cena su prenotazione, giunge al suo dodicesimo anno e sarà il preludio perfetto all'apertura ufficiale degli stand gastronomici della Festa del Bacalà alla Vicentina. Questa cena speciale si terrà il martedì 12 settembre e darà il via alle celebrazioni culinarie che si protrarranno dal 14 al 17 e dal 21 al 25 settembre. Durante l'evento, i partecipanti potranno deliziarsi con numerose proposte culinarie a base di bacalà, tra cui gnocchi, bigoli al torcio, pasticcio, risotto, pizza gourmet e sushi.

Sarà un'occasione unica per assaporare queste prelibatezze preparate con maestria dagli chef locali. Inoltre, non mancheranno opzioni alternative per coloro che preferiscono piatti senza pesce o che seguono una dieta vegetariana. Il Gran Galà del Bacalà rappresenta un momento di grande convivialità e piacere culinario, dando il via a una festa gastronomica indimenticabile che celebra le eccellenze del bacalà alla Vicentina e soddisfa i palati più esigenti.

Bacco & Baccalà: l'evento enogastronomico che esalta gli abbinamenti perfetti

Domenica 17 settembre, a Villa Mascotto di Ancignano di Sandrigo, si terrà l'evento “Bacco & Baccalà”, un banco d'assaggio dedicato ai migliori abbinamenti tra vino e bacalà. Questo evento è organizzato in collaborazione con Bevande Emmebi di Marostica (Vi) e offrirà ai partecipanti l'opportunità di degustare oltre 120 etichette di vini e birre, da accompagnare a deliziose ricette a base di bacalà. Sarà un'esperienza sensoriale unica, in cui i sapori si fonderanno armoniosamente.

Infine, domenica 24 settembre, nella suggestiva cornice di Piazza Centrale, a partire dalle ore 10, si svolgerà la Cerimonia dell'Investitura dei nuovi Cavalieri del Bacalà, insieme alla consegna delle targhe ai nuovi ristoranti selezionati dalla Confraternita. Questo momento solenne sarà preceduto dalla sfilata del Corteo del Doge, che vedrà la partecipazione di sbandieratori, figuranti, tamburini e dei cavalieri del Drago. L'evento sarà arricchito dalla presenza di Confraternite provenienti da diverse regioni d'Italia, Bacalà Clubs, autorità norvegesi e produttori di stoccafisso dall'Isola di Røst e dalla regione del Nordland. Sarà un'occasione straordinaria per celebrare la tradizione e l'autenticità del bacalà alla Vicentina, riunendo persone provenienti da diverse culture e luoghi.

«Da quest’anno la Festa del Bacalà alla Vicentina può fregiarsi del riconoscimento Sagra di Qualità, il marchio dell'Unpli - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia assegnato alle manifestazioni che valorizzano le eccellenze di un territorio attraverso i suoi piatti o prodotti tipici anche al di fuori dei confini italiani - dichiara con orgoglio Antonio Chemello, Presidente della Pro Loco di Sandrigo -. La certificazione conferma l'impegno della Pro Sandrigo nel promuovere la tradizione e l'autenticità della pietanza».