 La notte dei Maestri del lievito madre: l'evento benefico più goloso dell'estate

Basta un solo ingrediente, il lievito madre fresco, per illuminare il centro storico di Parma: infatti, il 24 luglio torna "La notte dei Maestri del lievito madre", una serata all’insegna dell’artigianalità promossa dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, presso il Palazzo della Pilotta. Una grande festa aperta a professionisti, curiosi e semplici turisti per degustare e promuovere il consumo dei grandi lievitati, a partire dal dolce iconico del Natale italiano nel mondo, il Panettone, e le specialità dei Maestri, vere eccellenze del Made in Italy, in ogni stagione dell’anno.

Il Palazzo della Pilotta a Parma

La notte dei Maestri del lievito madre, i protagonisti saranno i giovani lievitisti

Protagonisti, anche in questa ottava edizione, saranno i giovani lievitisti: la manifestazione non solo sarà un’occasione didattica di arricchimento, tra consigli e confronti con prestigiosi professionisti, ma farà anche da palcoscenico per la proclamazione dei vincitori de “I nuovi Talenti del Lievito Madre”, il riconoscimento nato in collaborazione con Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, che premia i futuri custodi del lievito che si sono distinti per professionalità, dedizione e il rispetto delle materie prime, sul territorio nazionale. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Parma e Parma City of Gastronomy. Il ricavato della serata sarà poi devoluto all’Emporio Solidale Parma, che si occupa di aiutare e sostenere persone e famiglie in difficoltà.

Palazzo della Pilotta

Piazza della Pilotta, 3 - 43121 Parma (Pr)

Tel. 0521220400