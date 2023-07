Edoardo Franco, vincitore di MasterChef 12, ospite all'outlet di Castel Guelfo

Castel Guelfo The Style Outlets a Bologna si prepara ad accogliere una figura molto speciale: Edoardo Franco, giovane chef vincitore della dodicesima edizione di MasterChef, il celebre cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. In un evento imperdibile che si terrà domenica 23 luglio alle 16:30, i visitatori del centro avranno l'opportunità di partecipare a uno show culinario.

Lo chef Edoardo Franco

L'evento, che fa parte del ricco programma estivo dedicato al benessere fisico e mentale attraverso la stimolazione dei cinque sensi, promette un'esperienza multisensoriale coinvolgente e tanto divertimento per tutti i presenti. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, offrendo così la possibilità agli ospiti di incontrare personalmente Edoardo Franco, scattare foto e condividere qualche chiacchiera con il giovane chef.

Castel Guelfo The Style Outlets: fino a fine agosto ci sarà una zona zen dedicata al relax e al benessere

Ma le novità non finiscono qui. Fino alla fine di agosto, Castel Guelfo The Style Outlets si trasformerà in una vera e propria oasi di pace, offrendo ai visitatori una zona zen dedicata al relax e al benessere. Qui sarà possibile prendersi una pausa dallo shopping e assaporare le deliziose proposte food & wellness offerte dai punti ristoro presenti nel centro. Inoltre, numerose attività di intrattenimento per tutta la famiglia renderanno l'esperienza ancora più completa e coinvolgente.

Castel Guelfo The Style Outlets: arriva il massaggio sonoro con il musicista Oscar Oliva

Tra queste attività, spicca un massaggio sonoro in compagnia del rinomato musicoterapeuta e percussionista Oscar Oliva, che porterà i partecipanti in un viaggio di relax e benessere attraverso suoni armoniosi. In collaborazione con Humana People to People Italia e Belt Bag, sarà possibile partecipare a workshop di upcycling, una forma creativa di riciclo che darà nuova vita a vecchi oggetti. E per gli amanti della musica e del divertimento, un 80's party invaderà le vie del centro, diffondendo note retrò e contagiosa voglia di ballare.

Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile sul sito web dell'outlet.

Castel Guelfo The Style Outlets

Via del Commercio 4/2 - 40023, Castel Guelfo di Bologna (Bo)

Tel 0542 670765