Gli oltre 150 vini dei laghi protagonisti al festival di Manziana

Sabato 8 luglio il borgo di Manziana, in provincia di Roma e vicinissimo al lago di Bracciano, ospita la 14ª edizione di Laghidivini, il festival dei vini prodotti sulle sponde dei laghi italiani. Il festival Laghidivini è la prima manifestazione a carattere nazionale dedicata ai vini provenienti dalle vicinanze di zone lacustri: sono circa trentacinque i laghi italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, e oltre centocinquanta le etichette prestigiose e/o di nicchia.

Tutto pronto per Laghidivini, il festival dei vini prodotti sulle sponde dei laghi italiani

Laghidivini, 14ª edizione a Manziana

La kermesse è giunta alla quattordicesima edizione e ha visto una crescente presenza di pubblico di enoappassionati. Il tema sarà: "Vino, cibo e cultura". Patrocinato dal Comune di Manziana (Rm), il festival si svolge per la prima volta nei locali dell'Ex Motosi, adiacenti il verdeggiante bosco Macchia Grande. Promossa dalla delegazione territoriale dell’associazione Epulae questa edizione si svolgerà in una location particolarissima: l’ex Motosi ovvero il sito della ex area mineraria per la lavorazione della torba recentemente riqualificato e divenuto luogo privilegiato per la realizzazione di moltissimi eventi.

Laghidivini, vini di laghi e prodotti del territorio

A inaugurare la manifestazione, che vede la nascita del biodistretto e la presenza di tanti produttori della zona, una passeggiata nel suggestivo bosco di Manziana con i rapaci, grazie al gruppo di falconieri “piume & artigli”. Nel corso della manifestazione il pubblico potrà degustare vini seguire seminari ed altre iniziative, ammirare le opere della mostra d’arte “Divinarelli” acquerelli al vino dei noti artisti campani Vincenzo Notaro e Valeria Nazzaro, tra iconografia cristiana e risorgenze greco-romane, le opere tracciano un viatico verso la sképsis infinita: un ponte tra la necessità di cercare incessantemente il divino e l’assenza di una risposta. Un appuntamento imperdibile per tutti i wine lovers, per coloro che seguono l’evento con interesse fin dalla prima edizione del 2008. L'formula originale organizzata da Epulae Bracciano, costituisce l’occasione giusta per conoscere o approfondire le migliori produzioni vitivinicole lacustri, dal Trentino alla Sicilia, per apprezzare i territori di provenienza e per combinare cultura e piacere.

Dal lago di Caldaro a quello Sabatino, dal Trasimeno ai laghi di Revine si alterneranno selezionate e prestigiose aziende vitivinicole con differenti tipologie di vini: dagli spumanti metodo classico alle riserve di Chianti, dal Primitivo al Ribolla gialla, tutte presentate dai nostri esperti sommelier.

A chiusura dell’evento e preceduta da un’esibizione della “Back to the 80’s Band” con un repertorio di grandi successi degli anni 80, la tradizionale premiazione del vino più votato dal pubblico nel corso della manifestazione.