 “PaJe 2023”, Montappone si veste di paglia tra arte e tradizioni marchigiane

Dal 28 al 30 luglio, il pittoresco paese di Montappone, nel distretto fermano delle Marche, si trasforma in un intero mondo dedicato alla lavorazione della paglia. PaJe 2023, la quinta edizione di questo affascinante festival, promette di offrire un'esperienza unica per i visitatori, combinando tradizioni, cultura, gastronomia e uno sguardo al futuro. Situato tra le dolci colline che collegano il mare Adriatico ai Monti Sibillini, Montappone è famoso in tutto il mondo per la produzione di copricapi di alta gamma realizzati con maestria utilizzando la paglia del grano. Durante i tre giorni di festa, turisti e curiosi avranno l'opportunità di immergersi nell'incantevole borgo antico, scoprire gli artigiani intenti a lavorare la paglia e esplorare un territorio ricco di bellezze naturali.

Montappone è famoso in tutto il mondo per la produzione di copricapi utilizzando la paglia del grano

Il programma degli eventi di Paje 2023

L'atmosfera suggestiva del festival accoglierà i visitatori con le sue architetture medievali illuminate da luci soffuse, mentre balle di paglia saranno utilizzate come sedute per creare un'atmosfera autentica e coinvolgente. Il programma degli eventi di PaJe 2023 è ricco di appuntamenti dedicati alla valorizzazione della lavorazione della paglia e alle sue tradizioni, ma non mancheranno momenti di innovazione, sperimentazione e creatività italiana che si fondono armoniosamente con la tradizione.

Lavoratrici all'opera con la paglia del grano

I visitatori potranno partecipare a workshop e formazioni sul branding territoriale, scoprire le specialità gastronomiche locali servite in contenitori compostabili e gustare i piatti tipici del territorio sulla caratteristica "malletta", il fazzolettone-tovaglietta della tradizione agricola locale creato in collaborazione con il resort Palazzo Riccucci. La musica avrà un ruolo di primo piano nel programma del festival. Venerdì 28, gli artisti emergenti Denise Battaglia e la cantautrice Emma Nolde apriranno il palco con un concerto imperdibile. Sabato 29, l'artista Arianna Porcelli Safonov presenterà il suo nuovo monologo "Consigli di bellezza per periferie". Domenica 30, gli spettatori potranno immergersi nella ricostruzione storica "L'Arte del cappello e della paglia" seguita dagli spettacoli musicali di Ritmoteca e Duo Acefalo. Infine, TeaFonzi racconterà il mito della Sibilla, e la compagnia acrobatica romana MateriaViva offrirà un'emozionante esibizione.