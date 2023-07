Cheese 2023, a Bra il sapore dei prati e dei formaggi

Tema centrale della 14ª edizione di Cheese, che si terrà dal 15 al 18 settembre a Bra (Cn), sarà “Il sapore del prati”, dedicato alla salvaguardia dei prati stabili. Ovvero quei prati naturali, non seminati, ma che hanno comunque bisogno del lavoro dell’uomo per essere sfalciati periodicamente soprattutto in pianura e ancora meglio brucati dagli animali nei pascoli di montagna.

Torna a Bra Chesse, la festa dei formaggi

La biodiversità dei prati stabili

Sono ecosistemi ricchi di biodiversità, pososno ospitare moltissime specie erbacee, si arriva a oltre 100 essenze in montagna e una ventina in pianura. Questa biodiversità vegetale si traduce in un foraggio bilanciato e completo con differenti proprietà nutritive in grado di conferire al latte, e di conseguenza al formaggio, particolari caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Inoltre, sono uno strumento di lotta al cambiamento climatico trattenendo nelle radici il carbonio e mantengono l’equilibrio del territorio senza dimenticare che rappresentano un patrimonio di saperi legati alla cultura pastorale. Di tutto questo se ne parlerà in apertura di Cheese 2023, venerdì 15 settembre con la conferenza Prati e Pascoli perchè scompaiono e perchè salvarli.

Torna il mercato di Cheese a Bra

Anche per questa edizione ritorna il Mercato italiano ed internazionale, dove protagonisti sono i Presidi Slow Food e gli Affinatori. In questa edizione ci sarà anche uno spazio dedicato ai salumi naturali realizzati senza nitriti e nitrati con particolare attenzione a come vengono nutriti gli animali. Cuore delle riflessioni è la Casa della Biodiversità che ospita gli Apéro sur l’herbe, degustazioni a base di formaggi, mieli e liquori che esaltano erbe ed essenze. E poi ancora i Laboratori del gusto, gli appuntamenti a tavola, la Gran sala dei formaggi, l’Enoteca, le cucine di strada, i food truck ed i birrifici artigianali.