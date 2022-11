Al Castello del Nero due cuochi stellati per una cena a quattro mani

Lo storico resort Castello del Nero - Como Hotels and Resorts, a Barberino Tavarnelle (Fi), nel Chianti, ospita il 22 novembre una speciale cena a quattro mani all'interno del ristorante La Torre, 1 stella Michelin, con l'executive chef Giovanni Luca Di Pirro. Special guest, GaetanoTrovato chef del ristorante Arnolfo, 2 stelle Michelin a Colle Val d'Elsa (stelle tutte riconfermate sulla Guida Michelin 2023). Tributo ai prodotti e alla cucina del territorio in chiave contemporanea, la cena - prima di una serie di iniziative in programma da aprile 2023 - rappresenta un’occasione di confronto tra ricerca di gusto, qualità delle materie prime e interpretazione.

Castello del Nero - Como Hotels and Resorts - Barberino Tavarnelle (Fi)

Tra i piatti proposti in menu ci sono l’astice blu con cime di rapa, crocchetta di ricotta del Mugello e caviale Asetra, firmato da Giovanni Luca di Pirro, e lo scampo, foies gras e passion fruit, di Gaetano Trovato. Con prenotazione obbligatoria, la serata è aperta anche gli ospiti esterni all'hotel. Il costo è di 200 euro a persona, inclusi abbinamenti vino.

Gaetano Trovato

Nato in Sicilia ma toscano di adozione, Gaetano Trovato inizia il suo percorso da uno dei più poveri ma simbolici cibi di sempre: il pane. Una carriera sempre in ascesa che lo porta a lavorare con i grandi maestri della ristorazione. Nel 1982 inizia l’avventura di Arnolfo che proprio quest’anno ha cambiato casa con una nuova struttura costruita ex novo.

Giovanni Luca Di Pirro

Romagnolo di nascita, abruzzese di origini e toscano di adozione. Tre anime che rispecchiano la sua filosofia di cucina. Figlio di cuoco, talento e vocazione internazionale. L’accento è sulla purezza, la qualità, la freschezza dei sapori e la stagionalità, sempre con un tocco di contemporaneità e modernità nelle sue creazioni.

Como Group

Castello Del Nero in Toscana, tenuta storica di tre ettari nel cuore del Chianti, è la prima proprietà del gruppo Como in'Europa continentale. Basato a Singapore, il gruppo Como rappresenta la visione della proprietaria Christina Ong. Del gruppo fanno parte la collezione di hotel conosciuta come Como Hotels and Resorts. Ogni hotel è pensato e progettato in armonia con la destinazione in cui si trova. Il gruppo include il fashion retailer di lusso Club 21, il brand benessere Como Shambhala e l’organizzazione filantropica Como Foundation.

Como Castello del Nero

Strada Spicciano 7 - Barberino Tavarnelle (Fi)

Tel 055 806470