Al ristorante Sadler a Milano una serata speciale con Elio, cuoco per un giorno

Lo chef Claudio Sadler ospiterà martedì 22 novembre nel suo omonimo Ristorante una speciale cena di beneficenza che destinerà parte del ricavato a “Ristoranti contro la Fame”, la campagna promossa da “Azione contro la Fame” per contrastare il problema della fame nel mondo e lo spreco alimentare. Per questa iniziativa, ad affiancare Claudio Sadler, una stella Michelin confermata e membro di membro Euro-Toques Italia, ci sarà un ospite d’eccezione: Stefano Belisari, in arte Elio - leader del gruppo “Elio e le Storie Tese” - che vestirà per un giorno i panni di “chef” e si cimenterà nella preparazione di un menu degustazione in puro stile marchigiano in abbinamento ai vini dell’Azienda Agricola Fiorano.

Claudio Sadler e Stefano Belisari in arte Elio

Vini sostenibili e certificati biologici

L’Azienda agricola biologica Fiorano nasce nel 1997, da una famiglia che ha da sempre sostenuto un’agricoltura sostenibile che tuteli la qualità del cibo, del paesaggio e della vita. È per questo motivo che ha deciso di vinificare in proprio esclusivamente le proprie uve producendo vini certificati biologici, nel pieno rispetto e nella difesa del territorio. L’azienda, che utilizza un approccio etico all’attività agricola, si propone di valorizzare e promuovere la viticoltura biologica nella regione e la tracciabilità dei suoi vini, per un’economia sostenibile e solidale.

Che cosa propone il menu

Il menù degustazione in stile marchigiano si compone di sette portate. La cena avrà un costo di 130 euro a persona. Per prenotazioni o informazioni contattare il numero 02 58104451 o scrivere a sadler@sadler.it.

Olive, cremini e calamari.

Frittata, menta e carciofi.

Ciauscolo, Prosciutto di Carpegna, crescia e lonzino.

Fave, cotiche e cannolicchi.

Maccheroncini di Campofilone con sughetto marchigiano e tartufo.

Coppa di maiale al finocchietto.

Pesche dolci, cacioni e gelato al Varnelli.

I vini in abbinamento sono selezionati dall’Azienda Agricola Fiorano.

Schigera Metodo Ancestrale da uve Sangiovese

da uve Sangiovese Giulia Erminia 2020 Igt Marche Bianco da uve Pecorino

da uve Pecorino Gallo Otto 2017 Igt Marche Rosso da uve Syrah-Montepulciano

da uve Syrah-Montepulciano Venceslao Vin Cotto Metodo Solera

Il Ristorante Sadler

Il Ristorante Sadler rispecchia fedelmente nell’allestimento del locale e nelle proposte l’interpretazione dell’alta cucina italiana dello chef stellato milanese. Eleganza e modernità, infatti, sono temperate da solido buon gusto e leggerezza, ma anche da un'accoglienza e da un’attenzione nei confronti del cliente che appartengono alla migliore tradizione italiana e che oggi appaiono quasi d’altri tempi.

Ristorante Sadler (1 stella Michelin)

via Ascanio Sforza 77 - 20141 Milano

Tel 02 58104451