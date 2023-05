BrodettoFest di Fano, l'edizione 2023 dà il benvenuto a grandi novità

BrodettoFest di Fano (Pu), il Festival internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce, accende l’estate della città della Fortuna con nuove date: 1, 2, 3 e 4 giugno. Capitano di questa avventura sarà Federico Quaranta, che porta a Fano la prima grandissima novità di questa edizione: la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce, nonché la disfida italiana tra il Ciuppin ligure, il Cacciucco toscano, il Brodetto alla fanese, il Broetto veneto, il Ciambotto pugliese.

Nella giuria grandi cultori del cibo: Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e esperto di gastronomia e Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose.

Brodetto alla fanese

Moltissime le innovazioni per l'edizione 2023 del BrodettoFest di Fano

In tutte le serate del Festival andranno in scena i talk show con grandi ospiti: il Maestro Peppe Vessicchio, compositore, musicista direttore d’orchestra, da sempre amato e applaudito. Alex Bellini, esploratore e divulgatore ambientale, noto per le sue imprese straordinarie e estreme in tutto il mondo. Tornano gli imperdibili cooking show: ospite attesissimo Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, volto noto della tv e grande ristoratore, uomo di punta di Gambero Rosso e uno dei personaggi più amati d’Italia. Debutta uno spazio tutto nuovo e profumatissimo dedicato ai vini con Brodetto&Wine. Il Brodetto alla fanese è il grande protagonista della kermesse, che si potrà gustare in tutte le giornate del Festival nella Cucina Dei Pescatori - Spazio Bro.

Il Brodetto alla fanese si potrà gustare in tutte le giornate del Festival nella Cucina Dei Pescatori - Spazio Bro 1/6 Tante attività per bambini grazie a Brodetto&Kids, in collaborazione con il ministero - Masaf 2/6 BrodettoFest di Fano accende l’estate della città della Fortuna con nuove date: 1, 2, 3 e 4 giugno 3/6 Al BrodettoFest di Fano tornano anche gli imperdibili cooking show 4/6 Federico Quaranta con lo chef Max Mariola 5/6 Al Palabrodetto non mancherà il format di successo Brodettolab 6/6 Previous Next

News 2023 l’Angolo Vongole con momenti di informazione e di assaggio. Sempre al Palabrodetto non mancherà il format di successo Brodettolab. Si esce in mare con Brodettoboat, la motonave Queen Elisabeth alla scoperta della pesca alle vongole. Il Lungomare Simonetti ospiterà profumi e sapori di abbinamenti inediti con lo Street Food Bro.

Tante attività per bambini grazie a Brodetto&Kids, in collaborazione con il ministero - Masaf. Il progetto ludico-educativo che coinvolge i più piccoli alla scoperta del mare e dei suoi abitanti e alla conoscenza della pesca e della sana alimentazione. Il futuro del mare e della pesca locale sarà oggetto di momenti riservati all’approfondimento e ci saranno tante attività sostenibili per l’ambiente.

Per informazioni: www.brodettofest.com